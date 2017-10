Robert Mueller hat Interesse am «Golden-Shower»-Dossier 

Ausgerechnet jetzt soll Shakira Gerard Piqué den Laufpass gegeben haben

Seit Wochen brodelt es in der Gerüchteküche, nun soll Gewissheit herrschen: Barça-Star Gerard Piqué und Sängerin Shakira haben sich getrennt. Das Aus kommt in einer Zeit, in welcher der spanische Nationalspieler wegen einer anderen Liebe im Fokus steht – derjenigen zu Katalonien.

Vor rund drei Wochen kam das Gerücht erstmals in Umlauf, dass Shakira ihrem Schatz Gerard Piqué den Laufpass gegeben habe. Die Kolumbianerin sei aus der gemeinsamen Villa in Barcelona ausgezogen. Nun meldet die spanische Website Cotilleo, die Trennung sei endgültig. Shakira sei es, welche den Entschluss gefällt habe, wird eine Quelle aus dem Umfeld des Paars zitiert. Letztmals gemeinsam sah man es bei Lionel Messis Hochzeit im Juni in Argentinien.

Die 40-jährige Shakira und der auf den …