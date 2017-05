Bild: AP/FR157181 AP

Trumps neuer Mann fürs Grobe ist Sean Hannity

Der Starmoderator von Fox News ist ein bedingungsloser Trump-Fan. Dabei geht er über Leichen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Manchmal geht Sean Hannity selbst für Fox News zu weit. Der rechtskonservative TV-Sender zog am Dienstag eine Nachricht zurück. Sie betrifft den Mord an einem 27-jährigen Mann namens Seth Conrad Rich. «Nach sorgfältiger Überprüfung sind wir zum Schluss gekommen, dass der Artikel nicht unseren Standards entspricht. Deshalb wurde er entfernt», heisst es in einer Mitteilung von Fox News.

Bild: Mark Lennihan/AP/KEYSTONE

Was war geschehen? Rich war ein Mitglied des Wahlkampfteams von Hillary Clinton. Er wurde kürzlich ermordet. Die Polizei geht davon aus, dass er das zufällige Opfer eines Raubüberfalls wurde. Gemäss Fox News soll Rich hingegen Daten aus dem Hauptquartier der Demokraten an Wikileaks geliefert haben und deshalb aus dem Verkehr gezogen worden sein.

Hannitys moralische Verpflichtung

Selbstverständlich gibt es für diese abstruse Verschwörungstheorie nicht einen Ansatz eines Beweises. Im Gegenteil: Die Eltern des Opfers haben deshalb Fox News inständig gebeten, aufzuhören. Ihr Sohn sei erfreut gewesen, in Clintons Wahlkampfteam aufgenommen worden zu sein. Hannitys Hetze bereite ihnen ein Mass an Schmerz, das untertäglich geworden sei, schrieben sie in einem Beitrag in der «Washington Post».

Davon liess sich Hannity nicht beeindrucken. Er hat die Verschwörungstheorie bis zum letzten Tropfen ausgepresst. Nun hat er zwar erklärt, er werde eine Pause einlegen, aus Rücksicht auf die Familie, wie er sich ausdrückte. Doch grundsätzlich zeigt er sich völlig uneinsichtig. Er werde das Thema nicht ruhen lassen, betonte er in seiner Radio-Show. «Ich habe eine moralische Verpflichtung, diese Fragen zu stellen. An Euch alle in den liberalen Medien: «Ich bin nicht Fox.com oder Fox News. Ich nehme nichts zurück.»

Bild: AP/Invision

Damit lehnt sich Hannity weit aus dem Fenster, denn die Rich-Story war selbst den Fox-Mitarbeitern peinlich geworden. Und auf der Chefetage ist ebenfalls ein Kulturwandel im Gang. Wegen permanenten Klagen von sexuellen Belästigungen wurden der Reihe nach gefeuert: Das ehemalige Gehirn von Fox News, Roger Ailes – er ist letzte Woche verstorben –, der Starmoderator Bill O’Reilly und Co-Präsident Bill Shine. Er hat Hannitys Karriere massgeblich gefördert.

Sklavische Ergebenheit zu Trump

Um seinen Posten muss sich Hannity allerdings keine Sorgen machen. Er ist der letzte Überlebende des ehemaligen Power-Trios Bill O’Reilly, Megyn Kelly und Sean Hannity. In diesem Trio hat er lange die zweite Geige gespielt. Das entspricht auch seinem Wesen. Hannity ist kein Alphatier, sondern eine klassische Nummer zwei. Mit Donald Trump hat er seine wahre Berufung gefunden. Er verteidigt ihn durch dick und dünn.

Bild: JIM LO SCALZO/EPA/KEYSTONE

Dabei kennt Hannity keine Skrupel. CNN, MSNBC, «New York Times» und «Washington Post» bezeichnet er verächtlich als «alt-radical-left-propaganda-destroy-Trump-media». Er ist überzeugt, dass es derzeit einen Komplott zum Sturz des 45. Präsidenten gibt. Die Mainstream-Medien, die Demokraten, der Deep State (die Verwaltung und die Geheimdienste), das Establishment der Republikaner und die «Never Trumper» (Trumps Gegner in der eigenen Partei) würden alle Hebel in Bewegung setzen, um Trump zu stürzen. Diese Botschaft verbreitet er an jedem Wochentag unermüdlich.

Um jeden Preis von Russland ablenken

Die Absicht dabei ist unschwer zu erkennen. Hannity will auf Teufel komm raus von der Russland-Affäre ablenken, die für Trump immer gefährlicher wird. Deshalb beschuldigte er zunächst Susan Rice, die ehemalige Sicherheitsberaterin von Barack Obama, des Hochverrats. Sie habe das Trump-Team von den Geheimdiensten abhören lassen. Diese Anschuldigung ist inzwischen wieder vom Tisch. Deshalb muss jetzt der tragische Mord an Rich dafür herhalten, einmal mehr Hillary Clinton als böse Hexe ins Spiel zu bringen.

In der Schweiz spielt die «Weltwoche» eine ähnliche Rolle. Auch sie versucht uns weiszumachen, die Russland-Affäre sei bloss eine Erfindung linker Journalisten. Überhaupt lässt sich Roger Köppel sehr gerne von Fox News inspirieren. Einst hat er die Sprüche von O’Reilly eins zu eins übernommen. Jetzt hat der die weisse Mini-Tafel entdeckt, mit der Karl Rove seine Botschaft unter die Menschen bringt.

Das könnte dich auch interessieren: 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Manchester-Attentat: Polizei geht von Unterstützergruppe aus 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo