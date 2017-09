screenshot: wimeo

Liebe Schulabbrecher. Wir haben schlechte Nachrichten: Hier kommt der Burger-Flip-Roboter

Eine Bedrohung für zehntausende Jobs oder einfach nur der nächste Schritt zum bedingungslosen Grundeinkommen? Hier kommt «Flippy», der lustige Burger-Flip-Roboter.

Er lässt sich in nur wenigen Minuten hinter dem Bräter installieren. Dem Koch die Kündigung zu schreiben, dauert länger.

Und so flippt «Flippy» die Burger Video: Vimeo/Miso Robotics

«Flippy» wendet die Fleischscheiben nicht nur, er legt sie auch selbständig auf die Brötchen. Erfolgreiche Manöver werden gespeichert und wiederholt – «Flippy» ist also auch in dieser Hinsicht dem Menschen überlegen: Er ist lernfähig. Und nicht nur das: «Flippy» will keinen Lohn, kommt nie mies gelaunt oder verkatert zur Arbeit und er beharrt auch nicht auf dem Radiosender «Latino FM».

Handgemachte und wunderbare Burger: Das «Burger Unser».

Nach der bedienten Kasse schaffen Burgerketten nun also auch den Koch ab. Stimmt nicht? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg? Nein.

Die international tätige Kette CaliBurger – eine In-N-Out-Burger-Kopie – hat laut «ZME Science» soeben 50 dieser Roboter bestellt. In Pasadena soll er bereits im Einsatz stehen. Mahlzeit (Sarkasmus-Modus aus).

Und so erkennt «Flippy» sein Bratgut: Video: Vimeo/Miso Robotics

(tog)

Mmmmm: Vielleicht auf was für «Flippy»: Fleisch wird jetzt im Labor gezüchtet 1m 5s Fleisch wird jetzt im Labor gezüchtet Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Tornado fegt beinahe US-Wetterfrosch weg – SRF-Reporter geht im Hotel vor Irma in Deckung Disneys Sexbotschaften oder Killer-Aliens – das sind die irrsten Verschwörungstheorien Coop verkauft Schnittlauch aus Kenia 🇰🇪 – und das Netz dreht durch Das iPhone X ist da Fast so klug wie du: Das sind die Top 5 der schlausten Tiere Die Polizei in Florida warnt davor, in den Sturm zu schiessen – aus guten Gründen 6000-Quadratmeter-Mädchen oberhalb von Montreux Botox für die Hoden: Der wahre Grund, warum die Menschheit untergehen wird Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo