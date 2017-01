Nur noch zwei Filme – Robert Redford hört bald als Schauspieler auf

Der 80-jährige Hollywood-Star Robert Redford will als Schauspieler nach seinen nächsten beiden Filmen einen Schlussstrich ziehen. Nach Ende der Dreharbeiten wolle er nur noch als Regisseur hinter der Kamera stehen.

Dies erzählt der Oscar-Preisträger in einem Interview, das sein Enkel Dylan Redford im Auftrag des Walker Art Centers führte. Am Samstag wurde Redford in dem Kunstzentrum in Minneapolis zu einem Gesprächsabend erwartet.

Mit Jane Fonda will Redford noch den Film «Our Souls at Night» …