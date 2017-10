Wirtschaft

International

Bye Bye, Holden! In Australien rollt das letzte im Land produzierte Auto vom Band



Bye Bye, Holden! In Australien rollt das letzte im Land produzierte Auto vom Band

Bild: EPA/AAP

In Australien ist am Freitag das letzte im Land produzierte Auto vom Band gerollt: ein Wagen der Traditionsmarke Holden.

Die Schliessung des Werks im Norden von Adelaide im Bundesstaat South Australia ist das Ende einer Ära: Holden war 1856 als Sattlerei gegründet worden und stellte 1948 das erste Auto in Massenfertigung in Australien her.

Premierminister Malcolm Turnbull sagte, er sei sehr traurig, «wie wir alle». Auf dem Höhepunkt seines Erfolges beschäftigte Holden 24'000 Menschen. Jetzt sind es nur noch 950.

«Es gibt eine Reihe von Leuten, die seit den 70ern hier arbeiten. Heute ist ein sehr emotionaler Tag für einige und ein sehr trauriger», sagte John Camillo von der Industriegewerkschaft AMWU. Die Gewerkschaft macht die Regierung für die Schliessung verantwortlich – Subventionen für die Industrie gibt es seit 2014 nicht mehr.

Auch der japanische Autobauer Toyota und der US-Hersteller Ford haben ihre Werke in Australien bereits dicht gemacht – Ford vor rund einem Jahr, Toyota Anfang Oktober in Melbourne. Gründe sind der vergleichsweise kleine Absatzmarkt und die starke Konkurrenz von Werken in Asien. (sda/afp)

Auto #unfucked «Bonzen an die Kasse» – oder weshalb es ein philosophischer Akt ist, einen Rolls-Royce zu driften 10 unglaubliche Autos, die du momentan kaufen könntest (also, wenn du willst) Warum mein 50 Jahre alter Chevy besser ist als jeder Meditationskurs. (Sogar mit Panne. In Italien) Wir zeigen dir das Auto, du sagst uns den Film! Ich fuhr eine Woche lang Offroader und war wider Erwarten total begeistert Wie das Auto eines Hollywood-Stars von Luzern via USA und Südafrika zurück in die Schweiz kam 24 japanische Kei-Cars, die cooler sind als du Diesmal etwas schwieriger: Hier kommt das allseits beliebte watson-Filmauto-Quiz, Teil II! Von 16 km/h bis 431 km/h: die schnellsten Strassen-Autos der Welt – nach Dekade Die 10 besten und schlechtesten Autos der letzten Jahre (nach Jeremy Clarkson) Auto-Design: Früher war die Zukunft besser Klischeehafte Berichte, sexistische Idioten und kistenweise Bier – watsons erster Autotest «Baroni soll mal einen gut recherchierten Artikel über Toyota Hybrid schreiben!» Voilà: Powerslide mit dem Prius 15 an sich gute Autos, die ein heavy Imageproblem haben. Nein, ehrlich, so was darfst du einfach nicht fahren! F*** MY A***: 11 Minuten fluchender Briten im Strassenverkehr – es gibt nichts Schöneres! Von winzig bis absurd: 15 Microcars, von denen du vermutlich noch nie gehört hast 12 grauenhaft unpraktische Autos, die aber trotzdem schlicht grossartig sind Der einzige Clarkson-Artikel, den du brauchst: Das sind die 18 besten «Top Gear»-Momente So fährt sich das schlechteste Auto aller Zeiten Mit 300 Sachen in den Konkurs: 9 grossartige Supercar-Marken, die grossartig scheiterten Wenn man ist, was man fährt, sind diese Lenker bloss ein Haufen aufgemotzter Schrott 15 sauteure Super-Sportwagen, die in Flammen aufgehen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo