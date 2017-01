Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Wirtschaftspolitik per Twitter: Trumps wundersame Jobmaschine

Dutzende Firmen beugen sich Donald Trump – um dem neuen US-Präsidenten zu gefallen, schaffen sie scheinbar neue Arbeitsplätze. Sechs Beispiele zeigen: Die meisten Deals sind reine PR-Gags.

Marc Pitzke, New York

Amerikas heissester Laufsteg ist die Lobby des Trump Towers. Täglich stolzieren Bittsteller an den Paparazzi vorbei, um mit dem Spiegelaufzug ins Allerheiligste hochzufahren. Die Fotografen brüllen, die Gäste posieren, winken und sagen manchmal etwas. Wie die Premiere einer Castingshow, nur der rote Teppich fehlt.

Am Freitag war Marillyn Hewson dran, die Vorstandschefin des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin. Die Texanerin kam ganz in Schwarz, um über Lockheeds futuristischen Tarnkappenbomber F-35 zu sprechen, den Donald Trump als überteuert kritisiert hatte. «Es war ein tolles Treffen», sagte sie anschliessend. Sie habe Trump versichert, dass Lockheed «die Kosten erheblich senken» und mindestens 1800 «neue Arbeitsplätze» in Texas schaffen werden.

Prompt sprachen viele US-Medien von einem abermaligen «Sieg» Trumps über ein renitentes Unternehmen. Doch die neuen Jobs standen in Wahrheit schon vor den Präsidentschaftswahlen im Geschäftsplan, als Folge einer Produktionssteigerung, die das Pentagon mit Lockheed Martin vereinbart hatte. Samt einer Preissenkung.

Wer will die Wahrheit?

Und doch stimmten die Schlagzeilen: Es war ein Sieg Trumps – ein typischer PR-Sieg. Auch wenn er sich mit falschen Federn schmückt: Was zählt, sind Eindruck und Optik, alles Weitere ist zu komplex für die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Leute.

Trump praktiziert damit das gleiche Prinzip, das auch seine Realityshows so populär machte, obwohl sie mit «Realität» wenig zu tun hatten. Knackige Szenen, Pseudo-Konflikte, Pseudo-Auflösung, «Gewinner» vs. «Verlierer»: Wer will die Wahrheit, wenn das Fake-Drama die erwünschte Botschaft viel besser vermittelt?

Die aktuelle Botschaft: «Ich werde der grösste Stellenerschaffer sein, den Gott erschaffen hat.» So brüstete sich Trump am Mittwoch auf seiner Pressekonferenz.

Publicity-Gags wie der mit Lockheed Martin dienen dazu, dieses Image zu zementieren. Obwohl sie wenig ausrichten in der US-Wirtschaft mit ihren 145 Millionen Arbeitsplätzen und 1.5 Millionen Kündigungen im Monat. Ganz zu schweigen von den industriellen Umwälzungen, an denen Trumps Stellen-Solitaire nichts ändert.

PR-Häppchen für die notleidenden Amerikaner

Doch die Menschen wollen Zeichen – selbst wenn sie nur Show sind. Alle spielen da mit: Trump reduziert Wirtschaftspolitik zur Effekthascherei; die Konzerne tun, als beugten sie sich, verfolgen aber auch nur ihre eigenen Interessen; die Medien hecheln den oft via Twitter dahingeworfenen News-Häppchen atemlos hinterher.

Diese PR-Häppchen, oft kritiklos weitergereicht, munden vor allem den notleidenden Amerikanern, die im November für Trump gestimmt hatten: Ein Arbeiter im Mittleren Westen, der seinen Job «dank Trump» nun noch nicht verliert, ist der beste Werbeträger, auch wenn das gar nicht an Trump lag. So baut Trump schon am nächsten Wahlsieg.

Oder auch nicht. Seine Realityshow «The Apprentice», die telegene Gimmicks als unternehmerisches Know-how verkaufte, war ebenfalls bald passé. Doch bis Präsident Trump den Quotenkeller erreicht, wird er noch viele «Deals» verkaufen.

Sechs Beispiele illustrieren, was Trump unter Wirtschaftspolitik versteht:

Carrier

Der Klimaanlagenhersteller war Trumps erster Stellen-Stunt. Das Unternehmen aus Indiana wollte 1400 Arbeitsplätze nach Mexiko verlegen. Trump-Vize Mike Pence, da noch Gouverneur von Indiana, handelte ein Gegengeschäft aus: Carriers Mutterkonzern bekommt sieben Millionen Dollar «Steuererleichterungen», im Gegenzug bleiben rund 800 Jobs in den USA - wie viele genau, ist unklar.

Am Tag nach seinem Wahlsieg flog Trump nach Indiana, um die Carrier-Legende zu propagieren. Es störte ihn wenig, dass der Staat die Stellen quasi zurückkaufte und so einen «ungerechten und unlogischen Präzedenzfall» schaffte, wie selbst die einstige Tea-Party-Heldin Sarah Palin fand: Firmen können sich fortan mit der reinen Drohung von Jobexporten Subventionen erhandeln, ohne dass das dem Arbeitsmarkt hilft.

Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Ford

Schon im vorigen Frühjahr hatte Trump die Pläne des Autobauers für eine 1,6 Milliarden Dollar teure Fabrik in Mexiko als «Schande» verteufelt. Nach seinem Wahlsieg stornierte Ford das Mexiko-Projekt und kündigte stattdessen 700 neue Jobs in Michigan an. «Dies ist ein Vertrauensvotum für den designierten Präsidenten», sagte Ford-Chef Mark Fields, dementierte aber einen direkten Zusammenhang.

Denn es ist auch Marktzwang: In der Fabrik in Mexiko wollte Ford seine kleineren Focus-Modelle herstellen, für die die Nachfrage aber inzwischen gesunken ist. Der Focus wird nun weiter in Mexiko und nicht in Detroit produziert, aber in einer bereits existierenden Anlage. Und die neuen Jobs in Michigan waren bereits im Dezember 2015 angekündigt worden, um das Mexiko-Projekt zu flankieren. «Die Fakten gehen verloren», klagte Fords Amerika-Chef Joe Hinrichs jetzt. Indem Ford trotzdem artig mitmacht, hofft es auch, um mögliche Strafzölle für importierte US-Autos herumzukommen.

Bild: MARK BLINCH/REUTERS

Sprint

Ende Dezember prahlte Trump in Forida, nur ihm sei es zu verdanken, dass der Telekommunikationskonzern Sprint in den USA 5000 neue Jobs schaffe. Ein Spiegeltrick: Die Stellen gehören zu einem grösseren US-Investitionspaket der japanischen Sprint-Mutter «SoftBank», das Chef Masayoshi Son bereits vorher schon einmal nach einem Treffen mit Trump in New York verkündet hatte.

Dieses Paket wiederum ist Teil eines 100-Milliarden-Dollar-Technologiefonds, den «SoftBank» wiederum im Oktober bekannt gegeben hatte - vor Trumps Wahlsieg. Dass sich «SoftBank »so als PR-Sprachrohr benutzen lässt, hat seinen Grund: Das US-Kartellamt hatte eine Fusion von Sprint und T-Mobile 2014 verboten. Unter dem industriefreundlicheren Trump hofft «SoftBank» nun auf eine neue Chance.

Bild: ANDREW KELLY/REUTERS

Boeing

Trumps Twitter-Tirade gegen Boeing und dessen neuen Präsidentenjet Air Force One bewegte die Märkte: «Mehr als vier Milliarden Dollar. Storniert den Auftrag!» Nach einem Treffen mit Trump verkündete Boeing-Chef Dennis Muilenburg: «Wir werden es für weniger schaffen.»

Keine Rede davon, dass der Auftrag sowieso noch gar nicht eingetütet war, und die von Trump zirkulierte Zahl rein hypothetisch - oder dass sein Tweet wenige Minuten kam, nachdem die «Chicago Tribune» ein Trump-kritisches Interview Muilenburgs veröffentlicht hatte.

Bild: Reed Saxon/AP/KEYSTONE

General Motors

«General Motors schickt Modelle des Chevy Cruze aus Mexiko steuerfrei über die Grenze», twitterte Trump Anfang Januar. «In den USA herstellen oder hohe Grenzsteuern zahlen!» Das ist nur halb wahr: Von 29'000 im vorigen Jahr in Mexiko produzierten Chevy Cruzes gingen 24'500 ins Ausland und nur 4500 über die US-Grenze. Die meisten in den USA verkauften Cruzes kommen aus - Ohio.

Bild: LM Otero/AP/KEYSTONE

Toyota

Trump drohte auch dem japanischen Kfz-Hersteller hohe Grenzsteuern an, sollte er seine Corollas aus einer in Mexiko im Bau befindlichen Fabrik in die USA importieren. Abermals ist das nur halb richtig: Das geplante Werk saugt mitnichten US-Arbeitsplätze ab, sondern Stellen aus einer Fabrik in Kanada. Die US-Produktion, versicherte Toyota, sei überhaupt nicht betroffen.

Schlagzeilen machte stattdessen aber die Ankündigung Toyotas, zehn Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten. Doch auch das ist nichts Neues: Es entspricht dem bisherigen US-Engagement Toyotas in den vergangenen fünf Jahren.

Bild: AP

