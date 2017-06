Abgas-Betrug: Jetzt wird's auch für Audi ziemlich ungemütlich

Bild: dpa

Die Münchner Staatsanwaltschaft weitet ihre Betrugs-Ermittlungen gegen Audi in der Diesel-Affäre nach den neuen Vorwürfen aus. Dabei geht es nun auch um Fahrzeugverkäufe in Deutschland und Europa, nicht nur wie bisher in den USA.

«Wir haben das jetzt erweitert», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München II am Freitag. Mitte März hatte die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung eingeleitet. Dabei ging es um Abgas-Manipulationen in den USA.

Das Verfahren läuft weiter gegen Unbekannt, wie der Ermittler weiter sagte. Konkrete Beschuldigte im aktiven oder ehemaligen Audi-Management gibt es nicht. Ein Ende der Ermittlungen sei bisher nicht absehbar.

Der deutsche Verkehrminister Alexander Dobrindt hatte am Vortag bekannt gegeben, dass Audi eine «unzulässige Abgas-Software» den Modellen Audi A8 und A7 mit V6- und V8-Dieselmotoren verwendet habe. VW und Audi haben bisher den Standpunkt vertreten, die Abschaltsoftware sei in Europa nicht illegal gewesen. (sda/dpa)

Das sind die ersten selbstfahrenden Autos

Autos Von 16 km/h bis 431 km/h: die schnellsten Strassen-Autos der Welt – nach Dekade Über diese 13 Verkehrsteilnehmer haben wir uns am Wochenende (wieder einmal) geärgert 15 an sich gute Autos, die ein heavy Imageproblem haben. Nein, ehrlich, so was darfst du einfach nicht fahren! Goldener Cadillac mit Bierzapfhahn zu verkaufen ... wer will? Noch 11 Autos, die mit Imageproblemen zu kämpfen haben. Tja, auch diese gehen einfach nicht, sorry! «Baroni soll mal einen gut recherchierten Artikel über Toyota Hybrid schreiben!» Voilà: Powerslide mit dem Prius Ich fuhr eine Woche lang Offroader und war wider Erwarten total begeistert Die 10 häufigsten Mythen übers Autofahren im Winter: Wahr oder falsch? Ein Racheakt der US-Autoindustrie? 8 Fragen und Antworten zum VW-Abgasskandal Danke VW! Dein Skandal hat (vielleicht) die Welt gerettet Wir zeigen dir das Auto, du sagst uns den Film! Die vielen Väter des Volkswagens: Wie viel Ganz, wie viel Porsche, wie viel Hitler stecken im Käfer? Frage an den Haushistoriker der Volkswagen AG: Wer hat den Käfer denn nun erfunden? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo