Swiss knackt 2016 erneut den Passagier-Rekord

Dieses Walliser Flugzeug ist billig und macht überhaupt keinen Lärm

Ein elektrisch angetriebenes Flugzeug, das Kunstflüge bewältigen und über eine Stunde in der Luft bleiben kann – was nach Zukunftsmusik klingt, setzt ein Oberwalliser Jungunternehmen in die Realität um. Die Unternehmer sehen viel Potenzial für Elektroflugzeuge.

Das Flugzeug ist der Stolz des Start-ups Hangar 55 AG mit Sitz in Visp und wirkt wie auf die Unternehmer zugeschnitten. Hinter dem Projekt stehen Thomas Pfammatter, Pilot der Air Zermatt, und Dominique Steffen, Gesamtweltcupsieger im …