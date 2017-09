ABB übernimmt Elektrosparte von General Electric für 2.6 Milliarden Dollar

Der Industrie- und Automationskonzern ABB tätigt eine Milliardenübernahme: Er übernimmt für 2.6 Milliarden Dollar die Elektrosparte GE Industrial Solutions vom US-Konzern General Electric.

ABB erhofft sich von der Akquisition Synergien von rund 200 Millionen Dollar, wie der Konzern am Montag mitteilte. Die Übernahme stärke zudem ABBs Position als weltweite Nummer zwei in der Elektrifizierung und erweitere den Zugang zum nordamerikanischen Markt.

13'500 Mitarbeiter in 30 Anlagen

Der Abschluss der Übernahme wird in der ersten Jahreshälfte 2018 erwartet. Zudem formen ABB und GE eine langfristige Partnerschaft für ABB-Produkte, wie es in der Mitteilung heisst.

GE hatte die Sparte Ende Dezember 2016 zum Verkauf gestellt. Industrial Solutions bietet unter anderem Anlagen zur Verteilung von Strom sowie Antriebstechniken an. In dem Bereich sind 13'500 Mitarbeiter in 30 Anlagen weltweit beschäftigt. 2016 setzte der Geschäftsbereich rund 2,7 Milliarden Dollar um, wovon etwa 8 Prozent als Betriebsgewinn vor Amortisationen und Abschreibungen übrig blieben. (sda)

Yanik Freudiger, 23.2.2017

