Bild: TI-PRESS

Schweizer reisen lieber ins Tessin als nach Ägypten – aus Angst vor Terror

Die Angst vor Terror schlägt sich auch in den Reisezielen der Schweizerinnen und Schweizer nieder. So reisen sie etwa wieder lieber ins Tessin oder ins Wallis als ins Ausland. Länder wie Ägypten, die Türkei und die Arabischen Emirate werden hingegen unattraktiver.

Dies geht aus einer Studie hervor, die das Institut gfs.bern im Auftrag des Verkehrsclub TCS durchgeführt hat.

Gemäss Mitteilung vom Sonntag zeigt die repräsentative Befragung bei 1001 Personen für das sogenannte Reisebarometer, dass die Terrorangst das Reiseziel bestimmt. So werde die Schweiz wieder attraktiver, und auch Europa liege den Schweizern nahe.

Als attraktivste Destination nannten die Befragten das Tessin, das den ersten Rang belegt, sowie Graubünden und das Wallis, die auf die Plätzen drei und vier kommen. Als einziges ausländisches Ziel mithalten kann Italien: Das südliche Nachbarland ist der Schweizer zweitliebstes Ziel.

Wichtig ist der hiesigen Bevölkerung offenbar auch die kulturelle Nähe. So reisen sie ausserhalb der Schweiz am liebsten in die Nachbarländer Deutschland, Österreich und Frankreich sowie nach Spanien und Portugal. Ausserhalb Europas stehen Australien und Neuseeland am höchsten im Kurs.

Wegen Angst vor Terror werden andere Länder hingegen unattraktiver. Dazu gehören laut dem Barometer unter anderen Ägypten, die Arabischen Emirate und die Türkei. (sda)

Bild: AP

Das könnte dich auch interessieren: WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea Facebook Live muss weg! 😡 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht Wenn Länder Gesellschaftsspiele wären – du wirst NIE GLAUBEN, was die Schweiz ist «Die Abstimmung hätte niemals stattfinden dürfen» – das schreibt die Presse zur Türkei United wirft Hochzeitspaar aus dem halbleeren Flugzeug Prostituierte zu sein bedeutet viel mehr als Sex zu haben: Diese 6 bizarren Kundenwünsche sind wirklich ... gefühlsecht 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen Wie das berühmteste Wunderkind der Schweiz das Schulsystem ändern will Erdogans langer Weg vom Strassenkämpfer zum neuen Sultan 6 Tipps, wie du gefälschte Gadgets erkennst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo