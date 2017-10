«Historisch, überragend»: Schweizer räumen an Berufs-WM zwanzig Medaillen ab

Die Schweizer Medaillengewinner an der Berufs-WM 2017

Die Liste der Schweizer Medaillengewinner an den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills) in Abu Dhabi ist lang. Insgesamt zwanzig Mal Edelmetall räumte die Delegation ab.



Gold

Cédric Achermann, Altbüron LU, und Fabien Gyger, Spiez BE (Automatiker);

Manuel Allenspach, Gossau SG (IT/Software-Lösungen);

Marcel Wyss, Grindelwald BE (Sanitär und Heizungsinstallateur);

Emil von Wattenwyl, Kehrsatz BE (Webdesign und Development);

Beat Schranz*, Adelboden BE (Elektroinstallateur);

Simon Furrer, Gunzwil LU (Anlagenelektriker);

Sven Bürki, Lanzenneunforn TG (Möbelschreiner);

Tatjana Caviezel, Uetliburg SG (Restaurant-Service);

Irina Tuor, Breil/Brigels GR (Fachfrau Gesundheit);

Ramona Bolliger, Gontenschwil AG (Bäckerin-Konditorin-Confiseurin);

Adrian Krähenbühl, Niederösch BE (Bau- und Landmaschinenmechaniker).



Silber

Marco Michel, Kerns OW (Polymechaniker/Automation);

Heiko Zumbrunn, Wittinsburg BL (Carossier Spenglerei);

Jannic Schären, Gerzensee BE (Elektroniker);

Sandra Lüthi, Burgdorf BE (Dekorationsmalerin);

Florian Nock, Turbenthal ZH (Zimmermann);

Benjamin Räber, Herlisberg LU, und Nils Bucher, Sarnen OW (Landschaftsgärtner).



Bronze

Janine Bigler, Lenzburg AG (Drucktechnologin);

Fabio Holenstein, Bazenheid SG (Bauschreiner);

Maurus von Holzen, Dallenwil NW (Carrossier Lackiererei).