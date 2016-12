Bild: JUSTIN LANE/EPA/KEYSTONE

Dow Jones legt bei Endspurt auf 20'000 Punkte Pause ein

Der Dow Jones hat in der Woche nach Weihnachten auf dem Endspurt zur Marke von 20'000 Punkten eine Pause eingelegt. Bei dünnem Handel näherte sich das Barometer am Dienstag zeitweise bis auf 20 Zähler dem psychologisch wichtigen und seit Tagen erwarteten Wert.

Am Ende schloss er dann aber kaum verändert bei 19'945 Zählern. Hoffnungen auf einen Wirtschaftsboom unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump hoben die Stimmung an der Wall Street. Investoren setzen darauf, dass eine Deregulierung und Investitionen in die Infrastruktur das Wachstum ankurbeln.

«Wir sehen heute eine Aufholjagd bei den Branchen wie Gesundheit oder Technologie, die bislang noch nicht in vollem Ausmass an der Rally beteiligt waren», sagte Eric Wiegand, Fondsmanager bei der U.S. Bank. Allerdings war der Handel so dünn wie an kaum einem anderen Tag in diesem Jahr.

Der Dow Jones schloss knapp 0,1 Prozent fester. Der S&P500 -Index legte 0,2 Prozent zu auf 2269 Zähler, der Index der Technologie-Börse Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 5487 Stellen. In Frankfurt ging der Dax 0,2 Prozent höher bei 11'472 Punkten aus dem Handel.

Gute Konsumenten-Stimmung

Jüngste Konjunkturdaten seien besser ausgefallen als erwartet, sagte Lou Brien, Stratege bei DRW Trading in Chicago. Bei den dünnen Umsätzen reiche dies aus, um die Kurse steigen zu lassen. «Es braucht in dieser Woche nicht viel, um Bewegung in die eine oder andere Richtung auszulösen.»

Die Stimmung der US-Konsumenten ist derzeit so gut wie seit August 2001 nicht mehr. Der private Konsum ist Eckpfeiler der amerikanischen Wirtschaft und macht etwa 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.

Die Amazon-Aktien legten 1,4 Prozent zu. Der Online-Händler hat allein an seine Prime-Kunden mehr als eine Milliarde Güter zur Weihnachtszeit ausgeliefert, es sei «das beste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten» gewesen. Vor allem am 19. Dezember hätten viele Kunden noch ihre Weihnachtseinkäufe erledigt.

Bild: Bebeto Matthews/AP/KEYSTONE

Grünes Licht für Biogen-Medikament

Die Biogen-Aktien legten 1,2 Prozent zu. Die US-Arzneimittelaufsicht hatte am Freitag grünes Licht für ein Medikament des Konzerns gegen Muskelschwund gegeben.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 498 Millionen Aktien den Besitzer. 1823 Werte legten zu, 1135 gaben nach und 159 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,21 Milliarden Aktien 1726 Werte im Plus, 1121 im Minus und 214 unverändert.

Die zehnjährigen Papiere sanken um 6/32 auf 95-4/32. Die Rendite betrug 2,56 Prozent. Beim 30-jährigen Bond ging es um 16/32 begab auf 94-31/32 mit einer Rendite von 3,14 Prozent. (cma/sda/reu)

