Der Uber-Chef will Trump nicht länger beraten

Uber-Chef Travis Kalanick hat Insidern zufolge nach öffentlicher Kritik ein Beratergremium von US-Präsident Donald Trump verlassen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Der Präsident plant am (heutigen) Freitag ein Treffen mit den Chefs grosser US-Konzerne. Regierungskreisen zufolge sollten daran neben Kalanick auch die Chefs von General Motors, IBM, Walt Disney, der Bank JPMorgan Chase und der Beteiligungsgesellschaft Blackstone teilnehmen. Sie gehören zu einem Beratergremium, mit dem sich Trump regelmässig über Wirtschaftsfragen austauschen will.

In der Wirtschaft hat Trumps Dekret für ein vorübergehendes Einreise-Verbot für Bürger aus sieben muslimischen Ländern Protest ausgelöst. Uber-Chef Kalanick hatte in einer E-Mail an seine Mitarbeiter geschrieben, der Einreise-Stopp treffe viele unschuldige Menschen.

Zu den schärfsten Kritikern von Trumps Anordnung zählen Apple, Amazon und Netflix, deren Chefs aber nicht dem Diskussionsforum des Präsidenten angehören. (kad/sda/reu)

