6 Firmen, die sich den VW-Skandal für Eigenwerbung zunutze machen

Während VW den Gang nach Canossa antritt, um das Vertrauen seiner Kunden zurückzugewinnen, machen sich andere Firmen den Abgas-Skandal des Autoherstellers zunutze, um für die eigene Sache zu werben:

Verkehrsbetriebe Zürich: Der beste Volkswagen ist das Tram

Die VBZ befördert 80% aller Fahrgäste mit umweltschonender Elektro-Energie – das sind rund 720'000 Menschen pro Tag. Der Volkswagen, der strenge Umweltnormen erfüllt, ist unbestritten das Tram.

PETA: Der andere Klima-Killer

Die weltweit grösste Tierschutzorganisation PETA will mit einem aus Fleisch geformten VW-Logo auf den klimaschädlichen Fleischkonsum aufmerksam machen.

Greenpeace: Darth Vader und VW

Dieselgate hat natürlich auch Greenpeace auf den Plan gerufen. In den vergangenen Jahren kritisierte die Umweltorganisation immer wieder den CO2-Ausstoss von VW-Modellen. Zu Recht erinnern sie an ihre «Dark-Side»-Parodie auf den legendären Volkswagen-Spot The Force aus dem Jahr 2011: Willkommen zurück auf der dunklen Seite.

Das Video zur Greenpeace Kampagne «Dark Side»: YouTube/World Insiders

Mey: Die einzige Mogelpackung, die erwünscht ist

Wenn es um Push-up-BHs geht, darf ruhig geschummelt werden, findet die deutsche Wäschemarke Mey ...

Ryanair: Die grüne Alternative zum Auto

Die irische Billigfluglinie Ryanair preist sich als «Europas grünste und sauberste Fluggesellschaft» an. Die Alternative zum Auto heisst also: Flugzeug. Und nicht nur irgendeins, nein. Es muss DAS Flugzeug sein, in Anlehnung an den VW-Claim «das Auto».

Tweak: Die frische Luft

Die britische Marketing-Firma Tweak wirbt auf dem verpesteten Rücken von VW für ihre frische Ideen.

(rof via Horizont)

Dir gefällt diese Story? Dann teile sie bitte auf Facebook. Dankeschön!👍💕🐥

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo