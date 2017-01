Bild: KEYSTONE

Du verdienst zu wenig? Vielleicht liegt es an einer dieser 5 Eigenschaften

Weitherum bekannt ist, dass Frauen im Schnitt für die gleiche Arbeit weniger verdienen. Hierzulande beträgt die Differenz – im öffentlichen Sektor – 12,3 Prozent.

Neben dem Geschlecht gibt es aber noch weitere – mitunter völlig absurd anmutende – Eigenschaften, die sich lohndrückend auswirken. Zumindest behaupten das diverse Studien. Hier sind fünf davon:

Linkshänder

Bild: Shutterstock

Linkshänder, ihr müsst jetzt stark sein! Ihr verdient nämlich durchschnittlich 10 bis 12 Prozent weniger als eure rechtshändigen Kollegen. Dies geht aus einer Studie von Harvard-Professor Joshua Goodman hervor. Goodman sieht den Grund für diese Differenz in einer unterschiedlichen «Verdrahtung» des Gehirns, die bei Linkshändern vermehrt zu Verhaltensproblemen und Lernschwierigkeiten führen soll. Deshalb seien Linkshänder häufig schlechter ausgebildet, was sich wiederum auf ihr Gehalt auswirke.

Dunkle Haare (bei weissen Frauen)

Bild: Shutterstock

«Blondes have more fun» sang Rod Stewart schon 1978. Der mittlerweile in die Jahre gekommene Rocker könnte recht haben: Gemäss einer Studie der Queensland University of Technology aus dem Jahr 2010, die die Saläre von rund 13'000 weissen Frauen verglich, verdienen Blondinen durchschnittlich 7 Prozent mehr als die anderen Frauen. Hinzu kommt noch, dass Blondinen reicher heiraten als ihre Geschlechtsgenossinnen: Ihre Ehemänner verdienen rund 6 Prozent mehr als der Durchschnitt.

Kleine Leute

Bild: Shutterstock

In seinem bitterbösen Satire-Song «Short People» fuhr Songwriter Randy Newman den Kleinwüchsigen an den Karren. Und das, obwohl sie auf dem Arbeitsmarkt ohnehin benachteiligt sind – jedenfalls laut einer Studie der Universitäten von Florida und North Carolina aus dem Jahr 2004. Demnach soll jeder Zentimeter Körpergrösse gut sein für zusätzliche 310 Dollar pro Jahr. Eine Studie der Universität von Princeton führt den Mehrverdienst hochgewachsener Menschen darauf zurück, dass diese im Schnitt klüger seien. Als Kind schnitten sie nämlich bei kognitiven Tests besser ab.

Übergewicht

Bild: Shutterstock

Wer Übergewicht mit sich herumschleppt, verdient weniger als normalgewichtige Kollegen. Das legen die Ergebnisse einer Studie der George Washington University aus dem Jahr 2011 nahe. Noch schlimmer ist es, wenn zum Handicap des ungünstigen BMI noch das falsche Geschlecht kommt: Übergewichtige Frauen haben gemäss der Studie 8666 Dollar pro Jahr weniger in der Lohntüte als ihre Kolleginnen mit normalem BMI. Bei den Männern beträgt die Differenz «nur» 4772.

Alkoholabstinenz

Bild: WiseGeek

Ha! Nehmt das, Blaukreuzler und sonstige Abstinenzler! Eine Studie des Rhodes College in Memphis, USA, aus dem Jahr 2006 kommt zum Ergebnis, dass moderate Alkoholtrinker 10 bis 14 Prozent mehr verdienen als Leute, die abstinent leben. Bei sogenannten «sozialen Trinkern», die mindestens einmal pro Monat eine Bar aufsuchen, ist der Effekt laut Studie sogar noch um 7 Prozentpunkte grösser – allerdings nur bei Männern. Vermutlich hilft das lockere Beisammensein beim Trinken, Netzwerke zu knüpfen und so die Karriere zu beflügeln. Sicher ist allerdings, dass es für die berufliche Entwicklung in aller Regel nicht vorteilhaft ist, wenn man betrunken unter dem Tisch liegt.

(dhr)

Besser arbeiten Löpfe gegen Strahm: «Mit dem BGE wird die Arbeit für alle geadelt» – «Das ist Voodoo-Ökonomie!» Dieser CEO ist auf der Couch eingeschlafen – und seine Mitarbeiter machen DAS mit ihm Der Fall Buchli – oder: Warum bloss müssen Mütter andere Mütter haten? Du willst produktiver sein? Dann solltest du diese 13 Fehler in deinem Büro-Alltag vermeiden Angst vor Mathe? Das hilft wirklich dagegen «Wer mit 55 entlassen wird, dem hilft es wenig, wenn er vom RAV in Kurse geschickt wird» Wie schaffe ich das, was ich mir fürs neue Jahr vorgenommen habe? Walter Mischel, Vater des Marshmallow-Tests, erklärt es uns Die Schweden sagen: Sechs Stunden Arbeit sind genug – das freut Arbeitnehmer wie Firmen Prokrastination ist die Krankheit unserer Zeit: Warum uns das ständige Aufschieben depressiv macht Ein notorischer Aufschieber erzählt: «Ich komme mir vor wie ein Drogensüchtiger» Bloss keine Kinder jetzt: Apple und Facebook bezahlen ihren Mitarbeiterinnen das Einfrieren ihrer Eizellen Weil Studierende auch arme Säcke sind: 14 Lifehacks für Studis Wie du jemandem den dreifachen Mittelfinger zeigst – und 9 weitere unnütze (aber coole) Lifehacks Diese Comics über unsere Handysucht sind provokativ – aber leider auch sehr, sehr wahr «Die Produktivität der externen Mitarbeiter ist bedenklich tief» Ihr denkt: Dank Robotern produzieren wir alle viel mehr – schön wär’s! 8 Grafiken, die zeigen, warum Studenten keine vorige Zeit zum Faulenzen haben (inklusive ETH-Bonus) Bist du ein Stehauf-Mensch? Lerne, wie du deine eigene Widerstandskraft stärken kannst Alle Artikel anzeigen