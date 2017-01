Post will bis 2020 beim «Support»-Bereich bis 30 Prozent sparen

Bis 2020 will die Post bei den Abteilungen Finanzen, Personal und Kommunikation bis zu 30 Prozent an Kosten sparen. Eine Post-Sprecherin bestätigte entsprechende Berichte in der Sonntagspresse. Mit einem Stellenabbau sei zu rechnen.

Die genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter stehe heute aber noch nicht fest, erklärte die Post-Sprecherin Nathalie Dérobert auf Anfrage der sda. Die 30 Prozent «Einsparungsambition» sei lediglich ein «Richtwert».

«Das heisst in keiner Weise, dass jede dritte …