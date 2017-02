Roche steigert Gewinn 2016 auf 9,73 Milliarden Franken

Roche hat im Geschäftsjahr 2016 den Gewinn um 7 Prozent gesteigert. Unter dem Strich verdiente der Pharmakonzern 9,7 Milliarden Franken. Die Konzernverkäufe zogen um 5 Prozent auf 50,6 Milliarden Franken an, wie Roche am Mittwoch mitteilte.

Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um 3 Prozent auf 39,1 Milliarden Franken an. Hauptwachstumsträger sind die Krebsmedikamente Perjeta und Herceptin sowie Actemra/RoActemra.

Die Verkäufe in den USA wuchsen um 3 Prozent, in Europa stiegen sie um 4 Prozent. Die Region International wuchs ebenfalls um 4 Prozent, vor allem dank der Teilregionen Asien-Pazifik und Lateinamerika.

Wirtschaft Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Das Unternehmen habe alle seine finanziellen Ziele erreicht und wichtige Fortschritte in der Produkte-Pipeline erzielt, wird Roche-Chef Severin Schwan in der Mitteilung zitiert. In weniger als einem Jahr habe der Pharmakonzern vier neue Medikamente auf den Markt gebracht.

(sda)

Das könnte dich auch interessieren: Tagebuch einer Energydrink-Süchtigen auf Entzug Erster von Trump befohlener Militäreinsatz: «So gut wie alles ging schief» «Kennst du Marijuana Pepsi?» – 12 Vornamen, die keine sein sollten Eigentlich wollte sich Obama ja nicht einmischen – nun, 10 Tage später ... Bei diesen Bildern kannst du nicht anders, als ganz gequält hinzuschauen Trump streicht Hilfe für Frauen – diese Holländerin kontert mit Klasse Ich darf nicht mehr in die USA reisen – so fucking what? Ich bin hier nicht das Opfer Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.