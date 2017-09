Das grosse Warten auf Chinas Hiobsbotschaft lässt den Kryptokurs absacken

Es weht ein steifer Wind durch den Kryptomarkt. Alleine in den letzten 24 Stunden verlor die Marktkapitalisierung 15 Milliarden Dollar – oder rund 10 Prozent. Grund dafür sind sich immer weiter erhärtende Gerüchte aus China.

Nach dem Verbot von ICOs (einer beliebten Crowdfunding-Methode) in China mehren sich die Vorboten, dass auch den Kryptobörsen der Stecker gezogen werden soll. Damit wäre der Tausch gegen die einheimische Währung nicht mehr möglich. Chinas gigantischen Mining-Farmen würde der Boden unter den Füssen weggezogen.

Als erstes meldete dies das chinesische Handelsblatt Caixin vor ein paar Tagen und berief sich dabei auf Informationen eines ungenannten «Insiders». Danach doppelten das Wall Street Journal und Bloomberg nach.

Während diese alteingesessenen Medienerzeugnisse bei Kryptofans keinen guten Ruf geniessen, schlug ausgerechnet ein Mann aus den eigenen Reihen den letzten Nagel in den Sarg: Charlie Lee. Der Erfinder des Litecoins tweetete, er habe Insiderinformationen, dass Krypto-Tauschbörsen in China verboten würden. Brisant: Charlies Bruder Bobby ist Mitgründer und CEO von BTCC. BTCC ist in Shanghai stationiert und gehört zu den grössten Kryptotauschbörsen der Welt.

Nach Lees Tweet brach der Kurs innerhalb weniger Minuten massiv ein. Zwar löschte der Kryptopionier seine brisante Kurznachricht später, der Schaden war aber schon angerichtet. Follower werfen ihm nun vor, den Markt zu seinen Gunsten beeinflusst zu haben. Er habe nur sein Insiderwissen weitergeben wollen, lautet seine Verteidigung.

Offizielle chinesische Kreise schweigen sich derweil weiter darüber aus, ob Kryptobörsen im Reich der Mitte verboten werden oder nicht.

Gleichzeitig wetterte JP-Morgan-Chef James Dimon an einer Investorenkonferenz in New York gegen Bitcoin. Bitcoin sei ein «Betrug». Der jüngste Anstieg der Digitalwährung sei schlimmer als die Tulpenzwiebelblase im 17. Jahrhundert.

Dimons Aussagen sind mit Vorsicht zu geniessen. JP Morgan ist selbst Teil der Enterprise Ethereum Alliance (EEA), ein Club von Fortune-500-Firmen, der mit Bitcoins stärkstem Gegenspieler Ether verbandelt ist. Ausserdem fürchtet JP Morgan, dass immer mehr Investoren in den Kryptomarkt abwandern. Das Verbreiten von Angstnachrichten nennt sich im Jargon FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) – und es erfreut sich im äusserst labilen Kryptomarkt grosser Beliebtheit.

Dies alles hat dazu beigetragen, dass Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen massive Kursverluste einstecken mussten. Daran ändert auch die gute Nachricht nichts, dass das Raiden-Netzwerk für Ethereum weitere Fortschritte erzielt. Mit Raiden würde die Transaktionsgeschwindigkeit von Ether massiv beschleunigt und auch verbilligt. Es gilt als Meilenstein in der Entwicklung der Kryptowährung.

Der wilde Ritt der Kryptowährungen geht weiter. Spekulanten und Investoren müssen sich an den hohen Wellengang gewöhnen.

