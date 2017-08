Die bargeldlose Gesellschaft fängt beim Kind an

Die Credit Suisse lanciert mit Digipigi das erste digitale Sparschwein und eine Debitkarte für Kinder.

Die Schweiz ist nach wie vor ein Bargeld-Land, und das Ansinnen, 1000er-Noten einzustampfen oder den Bargeldverkehr einzuschränken, stösst auf erbitterten politischen Widerstand. Doch der digitale Tropfen höhlt den Schweizer Bargeld-Stein. Der Gebrauch von Plastikgeld in allen möglichen Formen ist auch hierzulande auf dem Vormarsch.

Spielerisch mit Geld umgehen

Diesem Trend hat sich die Credit Suisse angepasst. Anfang September lanciert sie als Weltneuheit das erste digitale Sparschwein, genannt Digipigi. Damit sollen Kinder ab dem dritten Lebensjahr spielerisch den Umgang mit Geld erlernen. Bereits die Siebenjährigen können eine damit verbundene Debitkarte von Mastercard erwerben und damit bargeldlos einkaufen.

Katsching! Zahltag und 11 Arten mit dem Geld umzugehen Video: watson

Digipigi ist mehr als ein hastig irgendwo in Asien zusammengebasteltes Kinderspielzeug. Es handelt sich um eine Weltpremiere, die von der CS zusammen mit der ETH Lausanne entwickelt wurde und in der Schweiz hergestellt wird.

Das digitale Sparkässeli ist ein winziger Teil des entstehenden Internet of Things, will heissen: Es handelt sich um einen kleinen Server, der über das Heim-Wlan mit dem Internet verbunden ist und online Bankgeschäfte abwickeln kann. Allerdings ist es so konzipiert, dass die Eltern stets die Kontrolle über das Geldgebaren ihrer Sprösslinge behalten.

Das digitale Sparschwein unterhält sich mit den Kindern mit 25 verschiedenen Gesichtsausdrücken und Geräuschen. Es freut sich besonders, wenn Münzen eingeworfen werden. Diese Münzen müssen danach mit einer Wischbewegung verbucht werden. Digipigi kann zwischen einem Privat- und einem Sparkonto unterscheiden.

Auf dem letzteren erhalten die Kinder einen attraktiven Zins von fünf Prozent, allerdings nur bis zu einem Guthaben von 1000 Franken. Auf diesem Konto können auch Sparziele eingegeben werden, beispielsweise ein Velo. Der jeweilige Zwischenstand kann jederzeit abgerufen werden.

Nach wie vor beliebt: Sackgeld

Die überwiegende Mehrheit der Schweizer Kinder erhält Sackgeld. Sie sparen auch – und zwar nicht zu knapp. Eine Studie der CS hat jüngst ergeben, dass bereits Siebenjährige über ein Sparguthaben von durchschnittlich mehr als 600 Franken verfügen, und dass dieser Betrag bei den 13- bis 14-jährigen auf rund 1400 Franken steigt.

Gleichzeitig hat die Studie auch ergeben, dass es für die Eltern sehr wichtig ist, dass ihre Kinder frühzeitig den Umgang mit Geld erlernen. Dieses Ziel verfolgt Digipigi, zusammen mit einer Maestro-Debitkarte. Diese wurde in Zusammenarbeit mit Pro Juventute erarbeitet und soll die Kinder auf die bargeldlose Welt vorbereiten. Das Paket wird abgerundet mit «Viva Kids World», einer ebenfalls zusammen mit Pro Juventute entwickelten Sammlung von Spielen, Videos und Quiz aus der Welt des Geldes.

Die Banken versuchen zu retten, was noch zu retten ist

In China und in den skandinavischen Ländern ist Bargeld im Alltag mehr oder weniger verschwunden. Auch hierzulande werden alternative Zahlungsformen angeboten, die mit dem Smartphone verbunden sind, Twint und Apple Pay, beispielsweise. Nicht nur Bargeld, sondern auch Bankkonten werden in dieser Welt zunehmend obsolet. Digipigi ist somit auch ein Versuch der CS, zur retten, was noch zu retten ist.

Rund ums Geld Bist du ein Geldfuchs? Wenn nicht, gibts Negativzinsen! 11 Tipps damit du beim Zügeln nicht ins Schwitzen kommst Und ... es ist weg – was mit deinem Geld passiert, wenn deine Bank hops geht Januarloch: 8 Geld-Tipps, damit du darin nicht stecken bleibst Feilschen: Mit diesen 11 Tipps ziehst du den Verkäufer über den Ladentisch Ich bin dann mal weg: 8 Tipps, wie du einen besonders günstigen Flug buchst Ab auf die Piste! Bist du richtig versichert? Die 5 wichtigsten Tipps 10 Tipps, wie du mit der 3. Säule Steuern sparst Fehler im Krankenkassen-System: Mit einer mittleren Franchise wirst du abgezockt Laurent* gibt jeden Monat 11'000 Franken aus – «Worauf soll ich denn sparen?» Alle Artikel anzeigen

Das könnte dich auch interessieren: «Wenn ich jetzt erschossen werde, dann in Berlin» – Bülent Ceylan kritisiert Erdogan «Prokrastination kann zu ernsthaften Problemen führen» Was du am Montag brauchst: 19 Bilder und Gifs, die dir ein Gefühl von Vollkommenheit geben 21'000 Schweizer Passwörter gestohlen: So prüfst du, ob du gehackt wurdest Die abenteuerliche Flucht eines Baselbieter Kurden aus der Türkei Ältestes Rassisten- und Neonazi-Forum abgeschaltet Ein Safthersteller entsorgte Orangenschalen im Nationalpark – jetzt blüht's im Dschungel 13 «andere» Bilder und ihre Geschichte dahinter «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Neue Foodwaste-Idee verdirbt Migros und Coop den Appetit Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo