Xherdan Shaqiri – warum der unbestrittene Nati-Star trotz Traumtoren streitbar bleibt

Xherdan Shaqiri bewegt und fällt auch abseits des Rampenlichts auf. Mit genialen Toren kaschiert er enttäuschende Phasen seiner Karriere. Ob sein Laufbahnentwurf mit Stoke City vereinbar ist, bleibt offen. Fakt ist: Die Schweizer Nationalmannschaft ist auch auf den Färöer auf seine Tore angewiesen.

Der Mann ist ein Unikum, zumindest für Schweizer Verhältnisse. Auf den Plattformen der sozialen Medien verfolgt ein Millionen-Publikum, was Shaqiri unternimmt, wie er sich in der Freizeit kleidet, wann er in einem Kraftraum Gewichte stemmt, ob er nach einer Partie den Daumen hebt. Geschichten über ihn werden konsumiert, die Klickzahlen in den verschiedenen Foren belegen das erhöhte Interesse an seiner Person.

Sein Geltungsbereich beschränkt sich nicht nur auf die virtuelle Welt. Shaqiris …