Moderne Diesel-Autos belasten die Umwelt doppelt so stark wie Lastwagen

Moderne Dieselautos stossen einer Studie zufolge mehr als doppelt soviel giftige Stickoxide (NOx) aus als Laster oder Busse. Grund für den grossen Unterschied sind laut einem Forschungsinstitut die unterschiedlichen Testmethoden für Autos und Lastwagen.

Autos mit der neuen Euro-6-Schadstoffklasse gäben im realen Betrieb im Schnitt etwa 500 Milligramm NOx pro Kilometer aus, teilte das Forschungsinstitut ICCT am Freitag mit. Bei Camions und Bussen seien es mit 210 Milligramm weniger als die Hälfte. Messe man den Schadstoffausstoss am Spritverbrauch, seien die Autowerte sogar zehnmal so hoch.

Grund sei, dass bei Lastwagen und Bussen bereits seit Jahren die Werte im realen Betrieb auf den Strassen gemessen würden und die Grenzwerte dort eingehalten werden müssten. Bei den Autos werden die Grenzwerte zwar bei präparierten Fahrzeugen auf Prüfständen meist eingehalten, die tatsächlichen Werte weichen davon aber weit ab.

Dies soll ab Herbst geändert werden, wenn die EU ein neues Messverfahren für die Zulassung einführt, das sich am realen Betrieb orientieren soll. Allerdings sollen auch dafür die Hersteller die Autos auswählen. ICCT fordert, dass Serienautos aus Kundenhand zum Einsatz kommen. (sda/reu)

