Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition

Aufstrecken, wer weiss, was hier abgeht!

Tja, das, verehrte Damen und Herren, sind Vertreter der Polizeibehörde von Los Angeles beim Inspizieren eines beschlagnahmten Fahrzeuges, das einem Alkoholschmuggler gehörte. Zeitpunkt: Irgendwann während der langen, schmerzhaften Ära der Prohibition.

Die Prohibition in den Vereinigten Staaten war das landesweite Verbot des Verkaufs, der Herstellung und des Transports von Alkohol von 1920 bis 1933. Unter dem erheblichen Druck der christlichen Enthaltungsbewegung schlug der Senat der Vereinigten Staaten den 18. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten am 18. Dezember 1917 vor. 1920 trat er in Kraft.



Doch leider bewirkte die Prohibition genau das Gegenteil ihres Vorhabens, eine enthaltsame Nation zu schaffen: Die illegale Produktion und Verbreitung von Alkohol breiteten sich rasch aus, und die Regierung hatte weder die Mittel noch den Willen, jede Grenze, jeden Fluss oder See und jede illegale Kneipe zu überwachen. Allein in New York schätzt man, dass das Angebot von rund 5000 Bars vor 1920 auf 30'000 Speakeasies um 1927 stieg. QUelle: wikipedia

Und ebendiese Alkoholschmuggler und Schnapsbrenner – im Volksmund Bootleggers genannt – zeigten sich zunehmend erfinderisch, wenn es darum ging, ihre illegale Ware an den Augen des Gesetzes vorbeizuschmuggeln. Checkt mal das hier:

Das sind cow shoes, mit denen Spuren von Kuh-Hufen vorgetäuscht wurden. Viele Polizeiaktionen führten in abgelegene Waldregionen, da illegale Schnapsbrennereien und Bierbrauereien vorzugsweise dort verborgen waren. Menschliche Fussabdrücke waren da entlarvend. Gefälschte Hornvieh-Spuren sollten die Behörden auf die falsche Fährte locken.

Und wie wurden die diversen Alkoholika transportiert? In getarnten Lieferwagen wie dem oben abgebildeten, etwa ... oder in geschlachteten Schweinen:

Für die Damenwelt gab es diese gäbigen Behältnisse, die perfekt mit den damaligen Modetrends kombinierbar waren:

Die Logik dahinter war, dass das zarte Geschlecht weniger von der Polizei behelligt würde (was freilich nur teilweise stimmte).

Bild: AP

Im Gebiet der Grossen Seen, an der Grenze zu Kanada (das keine Prohibition kannte), war der Alkoholschmuggel besonders intensiv. Hier etwa bietet ein fliegender Händler «frischen Fisch und Früchte» an. Ja, genau.

Und im Winter, wenn der Detroit River zufror, war es nur ein kurzer Weg von der kanadischen Grenzstadt Windsor nach Detroit:

Um die Aussichtslosigkeit zu illustrieren, mit der die Gerichtsvollstrecker bei der Schmugglerjagd konfrontiert waren, betrachte man einmal diese Karte:

Windsor, Ontario am Detroit River

Kein Wunder, konnte sich manch ein Bootlegger mit Autofahrten über den vereisten Detroit River eine goldene Nase verdienen.

Diese Überfahrten waren freilich nicht ohne Risiko. Die Schmuggler pflegten mit offener Tür zu fahren, damit sie sofort aussteigen konnten, sollte das Gefährt im Eis einbrechen.

Doch der Verlust von ein paar LKWs und ihrer Ladung war verkraftbar angesichts der ungeheuren Profite, welche das organisierte Verbrechen, an seiner Spitze Mafiabosse wie Al Capone oder «Legs» Diamond, einheimste.

Bild: AP

Bild: hvmag.com

Ausser in den Kreisen der Enthaltsamkeitsbewegung – deren Anteil an der Bevölkerung eher klein war – und in christlich geprägten ländlichen Gemeinden war die Prohibition nie populär. Weder beim Präsidenten (Woodrow Wilson hatte 1919 versucht, den 18. Zusatzartikel per Veto zu blockieren), noch bei den Behörden, die weder fähig noch willens waren, das Gesetz durchzusetzen. Und in der Bevölkerung hatte man je länger je mehr genug vom bewaffneten Kampf um Geschäftsanteile, den die illegale Branche zunehmend auf der Strasse austrug. Ausserdem wollte man sich wieder mal ungestört ein Bierchen gönnen.

Bild: AP

Während der Grossen Depression wurde die Prohibition insbesondere in den grossen Städten zunehmend in Frage gestellt. Am 23. März 1933 unterzeichnete Präsident Franklin D. Roosevelt ein als Cullen-Harrison Act bekannt gewordenes Gesetz, um Herstellung und Verkauf bestimmter alkoholischer Getränke zu erlauben. Am 5. Dezember 1933 hob die Unterzeichnung des 21. Verfassungszusatzes den 18. Zusatzartikel auf. quelle: wikipedia

Als «The Noble Experiment» («Das ehrenhafte Experiment») wurde die Prohibition bei ihrer Einführung bezeichnet. Anfang der Dreissigerjahre waren sich fast alle einig: Das Experiment war gescheitert. Die Folgen sind bis heute noch spürbar.

Spätfolgen der Prohibition: • Das organisierte Verbrechen etablierte sich erst dank der Prohibition im grossen Stil. Und obwohl den Alkoholschmugglern durch das Ende der Prohibition ihr Kerngeschäft genommen wurde, blieben die Strukturen bestehen – woraus sich der bis heute bestehende organisierte Drogenhandel entwickelte.

• Von einigen tausend kleinen und mittleren Brauereien vor der Prohibition blieb in den USA nur noch eine Handvoll Multis übrig, auch das Fachwissen der Braumeister ging weitestgehend verloren. Auch lag durch die grossflächige Rodung von Weinbergen der Weinbau noch jahrzehntelang darnieder. Dies schlug sich im Trinkverhalten nieder: Cocktails aus starken Spirituosen blieben in den USA auch nach der Prohibition noch lange beliebter als Wein und Bier.

• In den 1890er Jahren war Ethanol (aus Getreide) der erste in US-amerikanischen Automobilen benutzte Treibstoff. Die Prohibition zerstörte die zahlreichen Getreidebrennereien, die viele Landwirte zur Herstellung ihrer preiswerten Ethanolbrennstoffe benutzten. Dies führte zu erhöhten Ausgaben für die Landwirte und zum Umstieg auf ölbasierte Brennstoffe wie Benzin und Diesel. quelle: wikipedia

Mehr History ... Kaum zu glauben – diese historischen Ereignisse fanden zur gleichen Zeit statt «Früher Brüste, jetzt Hassparolen»: Dieser Mann hat die American Nazi Party gegründet Der morbide Charme von verlassenen Bunkern Rechnen wie Cäsar: Schaffst du diesen römischen Mathe-Test? DNA-Analyse: Mücken brachten Rom ins Wanken Pearl Harbor: Vor 75 Jahren stürzten sich 400 japanische Flugzeuge auf die US-Flotte History Porn Teil XI: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Big Money im Weissen Haus: Die Rangliste der reichsten US-Präsidenten Donald wie Ronald? Auch 1980 gewann ein «Hirnloser» – und die Welt ging nicht unter «Hässlich, grossmäulig, kurzhaarig»: Amerika träumt seit über 100 Jahren von Hillary Freispruch für «Patient Null»: Wie Aids die USA wirklich eroberte Wie ein junger Fotograf 1973 auf Tuchfühlung mit Muhammad Ali ging In London versteigern sie den Nazi-«Reichsbank-Schatz» History Porn Teil X: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Globalisierung anno dazumal: Archäologen finden in Japan römische Münzen «Innerlich kochte ich» – der GI, der beim Prozess die Ausreden der Nazis übersetzen musste «Ich bin keine Jüdin» – eine Überlebende des Massakers von Babi Jar erzählt Britischer Journalist soff wie Churchill – und das kam dabei heraus Weltkriegs-Flüchtling in der Schweiz: «Wir mussten uns komplett ausziehen» Aus der Geschichte lernen? Läuft ... Warum Duterte Obama «Hurensohn» nennt Griechenland will antiken Parthenon-Fries von Briten zurück Codewort Porno – wie Schwarzbrenner trotz Verbot Absinth verkauften Der Fluch des Ötzi – wie die Mumie das Leben ihrer Finder veränderte History Porn Teil IX: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Weil Wikinger dir beim Flirten helfen: 11 Fakten über die bärtigen Seefahrer Wieder hat es Haiti getroffen – seit einem Pakt mit dem Teufel soll das Land verflucht sein Belagert, ausgehungert, zerstört: Diesen 7 Städten erging es wie heute Aleppo Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat Archäologen entdecken Maya-Herrschergrab im Dschungel von Belize Warum die Schweiz auch ein kleines bisschen «mitschuldig» ist am Putschversuch in der Türkei Superkanone V3: Wie ein Kennedy Hitlers Hochdruckpumpe ausschalten sollte Vor 70 Jahren ermordete ein polnischer Mob über 40 Juden, darunter Holocaust-Überlebende Der Rebell und Selbstbezwinger: Ein Nachruf auf Götz George «Operation Entebbe»: Wie Jonathan Netanjahu auf einem Terminal in Uganda zum Helden wurde Es ist nicht alles Putin – eine Reise in Russlands zaristische, revolutionäre und phantastische Seele Diese 13 Fehler veränderten den Lauf der Weltgeschichte Tunnel entdeckt: «Wir konnten eines der grössten Mysterien der Fluchtgeschichten des Holocaust aufklären» Atemberaubend schön: 45 Bilder von Swissair-Stewardessen Pendeln damals und heute: «Er liebt seine Familie, obwohl er sie nur am Abend zu sehen bekommt» Vor 75 Jahren überfielen die Nazis die Sowjetunion: «Stark aufgeräumt, ohne Gnade» Der letzte Schweizer Ölsoldat ist gestorben: Die Suva zahlte ihnen 46 Millionen Schmerzensgeld Die Schweiz, das kleine Russland: So gross könnte die Eidgenossenschaft wirklich sein Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition Als die Schweizer Armee einen brünstigen Elefanten mit der Kanone erschoss Cox, Bhutto, Rabin & Co.: 11 politische Morde und ihre Folgen So sahen die Schweizer «Hooligans» im letzten Jahrhundert aus Liebe Frau Flückiger: In den Alpen gab es schon Muslime, als noch keine Eidgenossen existierten Anno dazumal auf dem Bürgenstock: 29 wahnsinnig schöne Bilder von Audrey Hepburn Wie ein Schweizer mit einer Kampfhunde-Armee die Japaner im 2. Weltkrieg bezwingen wollte «Kosmische» Grabbeigabe: Tutanchamuns Dolch besteht aus ausserirdischem Metall Vor 100 Jahren fand die grösste Seeschlacht aller Zeiten statt: «Irgendwas stimmt mit unseren verdammten Schiffen nicht» 100 Jahre Armenier-Genozid: Der erste organisierte Völkermord des 20. Jahrhunderts Seit 54 Jahren brennt es in Centralia: Wie ein Bergbaustädtchen zur Geisterstadt wurde Krieg, Hoffnung, Zerfall: Das dunkle 20. Jahrhundert erzählt in 50 Bestsellern 25.05.1935: Keiner ärgerte Hitler mehr als Jesse Owens – dabei hätte der Führer ja wissen müssen, was der Schwarze drauf hat Das Réduit und der Streit, ob die beste Festung der Welt die Nazis abgewehrt hat oder nicht Hitler, Stalin und Co: Erkennst du diese Diktatoren auch in jung? Grosstante Margit tanzt, als 180 Juden massakriert werden – eine Familiengeschichte Vom Kugelfisch-Helm bis zum geflügelten Husaren: Die sonderbarsten Rüstungen der Geschichte Hitler was here: Das Tag-für-Tag-Protokoll eines Führers «Alte Neue Welt» oder: Die krasseste Animation einer vergangenen Zeit EVER Als hätte H.R. Giger es entworfen: Bilder aus dem Innenleben eines deutschen U-Boots von 1918 So spektakulär war Brückenbau in der Schweiz früher Traurig-schöne Bilder aus Somalia, als wir dort noch Badeferien machten und clubben gingen History Porn Teil III: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Mit dem Gondeli über den See – als in Zürich aus Visionen noch Realität wurde Doch nicht durch die Schweiz: 2000-jähriger Kot verrät endlich Hannibals Alpenroute So schön waren die Miss-Europe-Kandidatinnen anno 1930 Diese Bilder beweisen, dass es in Bern schon früher gemütlich zu und her ging Kalaschnikow trifft auf Kajal: 8 Milizen, in denen Frauen kämpfen Vertraut und doch ganz anders – so sah die Schweiz vor hundert Jahren aus Darum bleibt Kurdistan ein Traum Folter, Mord und Führerkult: Wie aus einem deutschen Idyll in Chile ein Gottes-KZ wurde Der Mythos Mens: Die ewige Angst der Männer vor dem bisschen Blut So schön war der Irak einmal: Diese Bilder stimmen irgendwie traurig Obama und kein Happy End: Amerikas Schwarze stehen dort, wo sie immer schon standen Wie ein niederländisches Kriegsschiff als Insel getarnt den Japanern entkam Nazi-Schmierfinken, Mord und Blechschaden: Polizeibilder aus Zürich von damals In Deutschland waren die Flüchtlinge nicht mal willkommen, als es Deutsche waren Diese 19 Prominenten haben etwas gemeinsam: Sie waren alle mal Flüchtlinge Rustikale Enthaltsamkeit! Eier abgeschnitten, Schwanz entfernt – aber ganz nah bei Gott! Grossartige Fotos aus Basel, als über dem Birsig noch Plumpsklos hingen Früher in Stein gemeisselt, heute im Internet zuhause: Die 6 ältesten Listicles der Menschheit 100 Jahre Schlacht von Verdun: Das Grauen in Zahlen Fantastische Bilder aus einer Zeit, in der in Zürich noch keine Hipster rumkurvten So stellten sich die Menschen vor 100 Jahren unsere Zeit vor Der letzte US-Präsident auf Kuba war Alkoholgegner: Als Daiquiris serviert wurden, kam es zu absurden Szenen Luther, Gratulation zum Todesjubiläum, du asoziales Genie! Die Schweiz und ihre Ausländer: Als die «Tschinggen» auf dem Pausenplatz verprügelt wurden Zweite Röhre am Gotthard? Wie fantasielos! Diese 9 Megaprojekte sind wirklich visionär Weg mit dem Bauchspeck! – 100 Jahre Work-out Mit Vollgas wider den Klassenfeind: 12 coole Sowjet-Autos, von denen du garantiert noch nie gehört hast 100 Jahre Mode: Mann vs. Frau Auto-Design: Früher war die Zukunft besser Schweizer Traditionsprodukte – ach, wie die Zeit doch vergeht! Seltener Fund: So sahen Touristen-Fotos 1904 aus Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.