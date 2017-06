Bild: shutterstock

Jogger, aufgepasst! So wirkt sich die Wahl der Hose auf eure Leistung aus

Wer Grosses im Sport vorhat, geht häufig erst mal Shoppen. Kompressionsstrümpfe und enge Laufhosen müssen her. Schneller wird man mit ihnen nicht, möglicherweise haben sie aber einen anderen Nutzen.

Julia Merlot

Ein Artikel von

Kompressionsstrümpfe sind was für Fusslahme und alte Menschen mit Thrombosegefahr oder Venenerkrankungen. So war es früher. Bis vor wenigen Jahren hätte niemand die Strümpfe freiwillig angezogen. Doch seit Sporthersteller jedem Höchstleistungen versprechen, der sich den einengenden Stoff über die Waden zieht, bezahlen Freizeitsportler sogar dafür.

Zugegeben: Mit den hautfarbenen orthopädischen Stützstrümpfen von Oma hat moderne Sportkompressionskleidung rein optisch nicht viel gemein. Auch das Tragen fällt leichter, drückt die Freizeitkleidung doch nicht ganz so massiv auf Venen und Muskulatur. Wirklich vorteilhaft sehen die knallengen Strümpfe und Leggins aber auch in modernen Farben nicht aus.

Ausgerechnet eine vom Hersteller Nike mitfinanzierte Studie stellt nun allerdings den sportlichen Nutzen der Kleidung in Frage. Ajit Chaudhari von der Ohio State University und Kollegen schickten 20 regelmässige Freizeitläufer an drei unterschiedlichen Tagen ohne und mit starken und schwachen Kompressionshosen für 30 Minuten auf ein Laufband. Die Teilnehmer liefen bei 80 Prozent ihrer Maximalgeschwindigkeit und trugen Vibrationssensoren an den Beinen.

Muskelzittern, mehr Energie?

«Wenn die Muskeln vibrieren, entsteht eine Kontraktion, die Energie raubt», erklärt Chaudhari. «Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass weniger Muskelvibrationen die Beine länger fithalten könnten.»

bild: The Ohio State University Wexner

Tatsächlich vibrierten die Beinmuskeln der Läufer deutlich weniger, wenn sie Kompressionshosen trugen. Lediglich die rückseitige Oberschenkelmuskulatur bewegte sich genauso wie zuvor. Fitter waren die Beine der Läufer aber trotz Vibrationsbremse nicht, berichten die Forscher auf dem Jahrestreffen des American College of Sports Medicine, wo sie die bisher unveröffentlichte Studie vorstellten.

«Wir hatten spezielle Laufbänder, mit denen wir messen konnten, wie hart die Füsse auf dem Untergrund landeten und wie gut sich die Läufer erneut vom Untergrund abdrücken konnten», erklärt Chaudhari. Ausserdem testeten die Forscher vor und nach jedem Lauf die Sprungkraft der Probanden. Das Ergebnis: Die Leistung liess mit und ohne Kompressionskleidung ähnlich stark nach.

Das passt zu älteren Studien. Ende 2016 kamen Forscher in einer Übersichtsarbeit zu dem Schluss, dass Kompressionskleidung nicht schneller macht, weder beim Halbmarathon noch über 15, 10 oder 5 Kilometer. Auch bei der üblicherweise im Sprint zurückgelegten 400-Meter-Distanz konnten die Forscher keinen Beleg für gesteigertes Tempo finden.

Demnach ist es auch eher unwahrscheinlich, dass die Kompressionskleidung schneller macht, indem sie den Rückfluss des sauerstoffarmen Blutes zu Herz und Lunge verstärkt. Das soll der gängigen Theorie nach die Muskeln besser mit Sauerstoff versorgen, hat aber offenbar genauso wie die gebremsten Muskelkontraktionen keinen oder nur einen zu vernachlässigenden Effekt.

«Jede kleinste Empfindung zählt»

Es gibt aber auch positive Aspekte: So fanden Forscher nach dem Laufen weniger Muskelverletzungen und Entzündungsbotenstoffe, wenn Sportler Kompressionshosen oder -strümpfe getragen hatten. Andere Meta-Analysen (hier und hier) zeigen, dass sich Probanden mit engen Hosen und Strümpfen möglicherweise schneller erholen. Auch auf das Durchhaltevermögen wirkt sich der enge Stoff an den Beinen demnach positiv aus. So waren Sportler in Schlabberhosen bei Leistungstests früher erschöpft als jene in enger Kleidung.

Jetzt auf

Eine spezifische Wirkung belegt das allerdings nicht. Stattdessen könnte die persönliche Wahrnehmung entscheidend sein. Die Kleidung fühlt sich für viele Läufer gut an und verändert das Körpergefühl. «Jede kleinste Empfindung zählt, wenn es darum geht, bei langen Läufen ins Ziel zu kommen», sagt Chaudhari.

Hinzu kommt der Placeboeffekt. Es ist bekannt, dass die Erwartungshaltung besonders das Schmerzempfinden deutlich beeinflusst. So berichten einige Läufer beispielsweise, dass ihnen der Sport weniger anstrengend vorkommt, wenn sie Kompressionskleidung tragen. Es wäre interessant zu erfahren, ob ein labbriges Glücksshirt zum gleichen Effekt führt.

Fit, fitter, Fitness! Hier wirst du weiter gequält Gehst du manchmal joggen? Dann sind dir diese 13 Lauftypen garantiert auch schon begegnet 13 starke Gründe, warum du dein Training von der Muckibude auf den Vitaparcours verlegen sollst Du bist zu faul trainieren zu gehen? Kein Problem, diese 21 Fitness-Fails geben dir Recht Zur Sommer-Figur ist's noch ein weiter Weg? Egal, nach diesen 21 Bildern fühlst du dich besser 24 Stunden im Fitness-Studio: Warum Menschen mitten in der Nacht Hanteln heben gehen Überflüssige Lauf-Ausrüstung: Auf diese 10 Accessoires können Jogger locker verzichten Dieses Quiz lässt deine Muskeln zwar nicht wachsen – aber immerhin weisst du danach, welches Essen dir dabei hilft Von der Tänzerin zur Bodybuilderin: «Ich kriege oft zu hören, dass ich wie ein Mann aussehe» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo