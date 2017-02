Bild: KEYSTONE

Wie unser Hirn im Schlaf einen Widerspruch löst – und was das mit der Zahl 25 zu tun hat

Schlaf soll Erholung spenden, aber gleichzeitig müssen die Sinne für mögliche Gefahren in der Umgebung geschärft bleiben. Forschende der Universitäten Lausanne und Tübingen haben herausgefunden, wie das Gehirn diesen Widerspruch löst.

Ob Mensch oder Maus: Säugetiere brauchen Schlaf für ihre körperliche und geistige Gesundheit. Beim Schlafen erholt sich der Körper, und Erinnerungen werden gefestigt. Dafür muss der Schlaf kontinuierlich sein und Gehirn und Körper «abschalten». Gleichzeitig muss der Schlafzustand aber auch ein bisschen instabil (oder «fragil») sein, damit man bei einer möglichen Gefahr aufwacht.

Das Forscherteam um Anita Lüthi von der Uni Lausanne hat gemeinsam mit Kollegen von der Uni Tübingen erforscht, wie sich diese beiden so widersprüchlichen Ansprüche ans Schlafen miteinander vereinbaren lassen. Dafür haben sie Hirn- und Herzaktivität bei schlafenden Menschen und Mäusen gemessen.

Wechsel alle 25 Sekunden

Des Rätsels Lösung: Der Schlaf wechselt alle 25 Sekunden zwischen zwei Zuständen - dem kontinuierlichen Schlaf zur Erholung und Festigung von Erinnerungen, bei dem aber Sinnesreize kaum ins Bewusstsein gelangen, und dem fragilen für die Wachsamkeit. Davon berichten die Wissenschaftler im Fachblatt «Science Advances».

Schlaftypen: Alt und Jung

Hirn und Herz sind also jeweils 25 Sekunden «in Alarmbereitschaft», bevor sie für 25 Sekunden quasi in den «offline Modus» gehen. Diese sich stetig wiederholenden Zyklen fanden die Forschenden sowohl bei den Mäusen als auch bei den Menschen in der Studie.

«Wenn Sie zum Beispiel gerade in der kontinuierlichen Schlafphase sind und Ihre Katze aufs Bett springt, wird Sie das unbeeindruckt lassen», erklärten die beiden Erstautoren der Studie Sandro Lecci und Laura Fernandez gemäss einer Mitteilung der Uni Lausanne vom Mittwoch. «Wenn die Katze aber ein paar Sekunden später auf Ihrem Kopfkissen landet, wenn Sie sich gerade in der fragilen Schlafphase befinden, werden Sie aufwachen.»

Schlafstörungen besser verstehen

Mit den neuen Erkenntnissen hoffen die Forschenden auch, zum Verständnis von Schlafstörungen und der Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten beizutragen. «Zu verstehen, warum und wie sich schlechter Schlaf negativ auf das Herz auswirkt und zur Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt, ist eine weitere Achse unserer künftigen Forschung», sagte Lüthi gemäss der Mitteilung.

Umfrage Wie viel Schlaf brauchst du pro Tag? Weniger als 5 Stunden

5-6 Stunden

7-8 Stunden

9-10 Stunden

Mehr als 10 Stunden

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wie viel Schlaf brauchst du pro Tag? 3% Weniger als 5 Stunden

24% 5-6 Stunden

61% 7-8 Stunden

11% 9-10 Stunden

1% Mehr als 10 Stunden

Auf grösseren Zeitskalen lässt sich der menschliche Schlaf in abwechselnde REM- («rapid eye movement») und Nicht-REM-Phasen einteilen. Während wir in der REM-Phase träumen, sind Träume in der Nicht-REM-Phase selten. Letztere dient der Erholung und der Festigung von Gedächtnisinhalten. In dieser Phase finden auch die nun beschriebenen Wechsel zwischen Erholung und Wachsamkeit statt.

1. Zwei Menschen, ein Bett: Für den Schlaf ist das nicht immer gut. Wer ruht oft schlechter, wenn neben ihm der Partner liegt? shutterstock Männer Frauen Das hat mit dem Geschlecht nichts zu tun. 2. Höchstleistungsschnarcher erreichen bis zu 90 Dezibel. Das ist so laut wie … shutterstock ein Düsentriebwerk ein PKW in zehn Meter Entfernung eine aufheulende Sirene 3. Bei wie viel Grad liegt die optimale Schlaftemperatur? shutterstock Eher kalt bei um die 18 Grad Celsius Gemütlich warm bei um die 22 Grad Celsius Eher heiss bei um die 25 Grad Celsius 4. Der Schlaf vor Mitternacht ist der erholsamste, sagen viele. Stimmt’s? shutterstock Ja Nein Nur bei manchen 5. Was hält die Wissenschaft vom mittäglichen Power-Napping? Das macht noch müder. Das ändert gar nichts. Das macht wieder fitter. 6. Eine wichtige Regel gilt es beim Powernap zu befolgen. Welche? Shutterstock Nie länger als 20 Minuten. Nie nach zwei Uhr mittags. Nie vor dem Essen. 7. Ob wir Früh- oder Spätaufsteher sind, bestimmt die innere Uhr. Wovon wird diese in erster Linie gesteuert? Shutterstock Den Genen. Den Gewohnheiten. Dem Tageslicht. 8. Als Teenager verändern die meisten Menschen ihren Schlafrhythmus. Sie werden zu … Wallpaperswide Kurzschläfern Spätschläfern Frühschläfern 9. Was Träume bedeuten, darüber streiten Forscher noch. Unumstritten ist nur, wie häufig der Mensch träumt. Was stimmt? Jede Nacht Zwei- bis dreimal pro Woche Sehr selten 10. Noch eine Frage zum Schluss: Viele trinken gerne ein Gläschen vor dem Einschlafen. Wie wirkt sich das auf die Schlafqualität aus? shutterstock Es stört das Einschlafen, hilft aber bei den Tiefschlafphasen. Es hilft beim Einschlafen, stört aber die Tiefschlafphasen. Es stört beim Einschlafen und stört die Tiefschlafphasen.

