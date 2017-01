Zürcher Studie zeigt, wie LSD im Gehirn Relevanz erzeugt

Trumps echte Skandale: Davon will der US-Präsident mit seinen #alternativefacts ablenken

Selten hat ein US-Präsident so skandalbelastet sein Amt angetreten wie Donald Trump. Er entfacht täglich Wirbel, um davon abzulenken. Wie lange kommt er noch damit durch? Die brisantesten Themen im Überblick.

«Ich liebe Chicago», sagte Donald Trump, «tolle Stadt.» Nur all diese Morde, «ein schreckliches Gemetzel», «die Leute werden links und rechts erschossen». Dabei sei das Problem doch so einfach zu lösen. Und wenn Chicago das nicht alleine schaffe, werde er das eben selbst in die Hand nehmen müssen.

Es ist eine kurze und doch bezeichnende Passage: Übertreibung, Unwahrheit, Drohung sind Trumps bevorzugte Mittel. Auch in seinem ersten TV-Interview als US-Präsident, das er dem Sender ABC gab, …