Ist Trump eine Echse? Das sind die sechs absurdesten Verschwörungstheorien der Welt

Manche Menschen denken sich gerne Theorien aus. Viele davon befassen sich mit Verschwörungen, die mit enormem Aufwand versuchen, die schreckliche Wahrheit vor den normalen Bürgern zu verheimlichen. Die meisten begnügen sich damit, dass 9/11 ein Inside Job war oder die Mondlandung in einem Studio gedreht wurde. Einigen ist das aber zu wenig spannend und sie lassen ihrer Fantasie freien Lauf.

Die Welt wird von Echsen-Menschen regiert!

Was siehst du, wenn du den Mond ansiehst? Einen einfachen Himmelskörper, der um die Erde kreist? Dann wirst du überrascht sein, dass der Mond in Wahrheit ein riesiges Raumschiff ist.

Echsen-Illuminati kontrollieren von dort aus die Matrix, in der wir leben. Und während die Menschheit ahnungslos dahin dümpelt, versklaven sie uns und nähren sich von unserer Energie.

Natürlich soll die Versklavung geheim bleiben. Deshalb nisten sie sich in den Körpern von Politikern, CEOs und Promis ein und kontrollieren diese. Wie man genau erkennt, ob jemand von einem Reptil besessen ist, ist umstritten.

David Icke (bekanntester Vertreter dieser Theorie und selbsternannter Sohn Gottes) hält weltweit Vorträge, um die Menschen auf die Bedrohung aufmerksam zu machen. Und offensichtlich hören ihm einige Leute zu, denn das Internet ist voll mit potentiellen «Enttarnungen» von Prominenten.

Unter anderen Shakira: gif: giphy

Die Ursprünge dieser Verschwörungstheorie gehen vermutlich auf die Pulp-Fiction-Geschichte «The Shadow Kingdom» von Robert E. Howard zurück, in der männliche Schlangenmenschen mit hypnotischen Blicken eine grosse Rolle spielen. Auch später waren Mischwesen aus Mensch und Reptil ein beliebtes Element in Science-Fiction- und Fantasy-Erzählungen.

Laut einer Umfrage im Jahr 2013 gaben immerhin 4% der Amerikaner an, sie glaubten daran, von Echsen-Menschen gelenkt zu werden. Obwohl anzumerken ist, dass die Frage «Glauben Sie, dass gestaltwandelnde Reptilienwesen die Welt kontrollieren?» wahrscheinlich nicht wahnsinnig geeignet ist, um wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen.

Michelle Obama ist ein Transgender!

Nicht genug, dass Obama möglicherweise ein Echsen-Hybrid ist, er ist auch noch mit einem Transgender verheiratet.

Die maskuline Körperform von Michelle Obama ist ein eindeutiges Indiz. gif: giphy

Und laut den Menschen, die nicht zu verblendet sind, um dies zu erkennen, ist es auch kein Zufall, dass sie sich Michelle nennt. Ihr gebürtiger Name ist nämlich, wer hätte das gedacht, «Michael».

Das hat Obama ausversehen selber falsch abgelesen zugegeben! Video: YouTube/ShockDoctrin

Und als ob das noch nicht genug wäre: Joan Rivers, amerikanische Entertainerin, hat vor laufender Kamera behauptet, dass Michelle ein Transgender sei. Und was ist passiert? Einige Monate später starb sie während einer Operation. Grund genug für die Verschwörungstheoretiker, einen Zusammenhang zu sehen.

Eine Zusammenstellung von Clips, die sie (ihn?) angeblich enttarnen. Video: YouTube/David Vose

Was die Theorie nicht liefert, sind Anhaltspunkte, wieso ein Transgender etwas Schlechtes sein soll und was das Weisse Haus davon hätte, so etwas zu verbergen. Ausserdem sind die Beulen in Michelles Hose leicht als Fake zu entlarven.

Das Römische Reich existiert in Grönland weiter!

Bild: EPA/NASA

Diese besonders schöne Verschwörungstheorie hat mit der Schweiz zu tun. Der Amerikaner David Chase Taylor, der diese Verschwörung aufgedeckt hat, lebt nämlich laut eigenen Angaben in der Schweiz und hat auch hier Asyl beantragt. Der Grund:

Die Schweiz ist der einzige souveräne Staat der Welt und Hauptsitz der CIA, welche ihrerseits von Grönland aus durch das geflüchtete Römische Reich kontrolliert wird.

Von Anfang an: Das Römische Reich hat nie aufgehört zu existieren. Es hat seinen Untergang nur vorgetäuscht und ist nach Grönland geflüchtet. Von da aus kontrollieren die Römer die ganze Welt. Die Beweise sind überall!

Nimm Santa Claus zum Beispiel: bild: imgur

Diese Kontrolle üben sie über die CIA aus. Diese ist nicht etwa der Geheimdienst der USA, sondern die römische Polizei und operiert von der Schweiz aus in der ganzen Welt. Wieso ausgerechnet in der Schweiz? Dafür gibt es laut Taylor stichhaltige Gründe.

Das Onyx-Abhörsystem steht hier. Die Schweiz liegt zentral. Die Schweiz ist neutral. In der Schweiz ist der Hauptsitz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Die Schweiz pflegt enge Verbindungen zu Diktatoren. Die Namen für die Schweiz sind Codes: CH steht für CIA, Suisse steht für SS (Ja, vor den Nazis werden wir auch nicht verschont).

Dir ist das nie aufgefallen? Kein Wunder. Diese Codes sind so gut versteckt, dass Taylor tatsächlich drei verschiedene Alphabete und das römische Zahlensystem herbeiziehen musste, um auf diese Buchstabenfolge zu gelangen.

Bild: Anja Niedringhaus/AP/KEYSTONE

Die «Greenland Theory» lässt sich praktischerweise auch nach Belieben mit weiteren Verschwörungstheorien erweitern. Etwa mit jener des fehlenden Mittelalters.

Wir leben im Jahr 1720!

Der deutsche Publizist Heribert Illig war Anfang der 90er Jahre bekannt geworden, weil er in seinem Buch behauptete, dass der Zeitraum zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert ausgelassen worden sei und Karl der Grosse nie existiert habe.

Der Technikhistoriker Hans-Ulrich Niemitz schloss sich dieser These an. Um sie stimmig zu machen, sah er nicht nur alle zeitgenössischen Dokumente als nichtig an, sondern zweifelte gleich auch die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Datierungsverfahren an.

Und damit nicht genug: Der Soziologe Gunnar Heinsohn stellte gemeinsam mit Illig die These auf, dass die Geschichte Ägyptens um 2000 Jahre gestreckt wurde, um mit der Bibel übereinzustimmen. In seiner Theorie hatte die Hochkultur der Sumerer keinen Platz, also behauptete er einfach, es habe diese nie gegeben.

Die Theorie des fehlenden Mittelalters wurde von der Wissenschaft stark kritisiert. Nicht zuletzt, weil sie mithilfe der Himmelskörper relativ einfach zu widerlegen ist. Aber den Gestirnen sollte man auch nicht blind vertrauen, denn ...

Die Himmelskörper sind von Nazis bewohnt!

Kein Wunder mussten die Amerikaner die Mondlandung in einem Studio drehen lassen, denn der Mond war bereits von den Nazis besetzt worden.

Scherz beiseite: Tatsächlich behaupten Anhänger dieser Verschwörungstheorie, dass die NASA 1972 die geheime Nazi-Basis entdeckte und deswegen ihr Apollo-Programm einstellte.

Ausgangslage ist eine bis heute geheime UFO-Technologie, welche die Nazis im Geheimen entwickelt haben sollen.

Eine der grössten technischen Errungenschaft des Dritten Reiches: Die Reichsflugscheibe. bild: wikipedia

Hans Kammler, General der Waffen-SS, soll den Oberbefehl über ein geheimes Projekt gehabt haben, mit dem Ziel, neuartige Flugantriebe zu entwickeln.

Gegen Ende des Krieges flüchteten die Nazis mit neu gebauten UFOs zum Südpol (genauer nach «Neuschwabenland», ein Gebiet an der Küste, wo eine deutsche Expedition 1938/1939 hingeführt hatte) und führten von dort ihr Raumfahrtprogramm fort. Überleben konnten sie anscheinend in riesigen Eishöhlen, die von heissen Quellen durchzogen seien.

An Belegen für das alles fehlt es zwar, aber es gibt zahlreiche Bücher und Dokumentationen über die geheime Antarktis-Basis, die sich sehr oft widersprechen. Das verzwickte dabei: Die Vermischung von realen Tatsachen mit haltlosen Spekulationen.

Tatsächlich waren die Nazis in der Antarktis zugange. Vor allem der Walfang zur Rohstoffgewinnung war im Zentrum ihres Interesses. Deshalb wollten die Deutschen das Küstengebiet beanspruchen. Nach der Expedition von 1938/39 waren bereits zwei weitere geplant, um einen permanenten Aussenposten zu errichten. Das Vorhaben wurde aber aufgegeben, als der Krieg ausbrach.

(Unter der Slideshow geht es weiter ...)

Das wurde wirklich aus der Führungsriege des «Dritten Reiches»

Der Schnee in Georgia (USA) ist fake!

Der Schnee hält sich hartnäckig in diesen Tagen. Aber wir können uns glücklich schätzen, denn er ist wenigstens echt. Im US-Bundesstaat Georgia ist der Schnee von der Regierung manipuliert und vergiftet die Bürger.

Absurd meinst du? Dann schau dir das an:

Der Schnee wird von der Flamme schwarz, anstatt zu schmelzen. gif: youtube/Div9neImages's channel

Die Verschwörungstheorie hält sich hartnäckig und vermischt sich gelegentlich mit der Verschwörungstheorie der Chemtrails, die behauptet, die Regierung versprühe mithilfe von Kondensstreifen in der Luft spezielle Mittel, um den Boden unfruchtbar zu machen und die Bevölkerung zu reduzieren.

Beide Thesen beruhen auf einem lückenhaften Verständnis von Chemie. Der Schnee schmilzt nämlich sehr wohl, doch weil der Schnee auch aus einem grossen Anteil Luft besteht, wird das Wasser wie ein Schwamm aufgesaugt und wird langsam zu «Pflotsch». Die schwarze Färbung sowie allfällige Gerüche kommen vom Feuerzeug selbst.

Erstaunliche Fakten über das einzig souveräne Land der Welt, die du kennen solltest

