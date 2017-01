20 Grafiken für alle, die glauben, dass die Welt immer schlechter wird

Gewalt, Krieg und Terror sind in den (sozialen) Medien allgegenwärtig. Doch der Eindruck täuscht. Wir leben heute in der besten Epoche, seit unsere Spezies existiert. Eine Übersicht in 20 leicht verständlichen Grafiken.

Eine kleine Umfrage zum Start Umfrage Alles in allem, wird die Welt besser, bleibt sie gleich oder wird es schlimmer? Es wird besser

Es bleibt gleich

Es wird schlechter

Abstimmen 1'234 Votes zu:Alles in allem, wird die Welt besser, bleibt sie gleich oder wird es schlimmer? 33% Es wird besser

33% Es bleibt gleich

33% Es wird schlechter

Die Welt ist schlecht. Und sie wird immer schlechter. Das scheint zumindest die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung zu denken. 18'000 Menschen aus 17 Ländern wurden Ende 2015 gefragt:

Wird die Welt besser, bleibt alles gleich oder wirds immer schlimmer? grafik: yougov

Sonderfall China. Nur im Reich der Mitte schauen immerhin 41 Prozent der Menschen positiv in die Zukunft. In den USA sind es 6 und in Deutschland 4 Prozent. Besonders skeptisch bewerten Australier und Franzosen die Zukunft.

Warum glauben so viele Menschen, dass alles den Bach hinunter geht? Vermutlich, weil wir uns auf negative Ereignisse wie verheerende Anschläge, Katastrophen und Unglücke fokussieren. Solche negativen Schlagzeilen bleiben uns auch viel länger in Erinnerung als positive Berichte wie «Die Jugendgewalt hat abgenommen» oder «Das Ozonloch wird kleiner».

Wird wirklich alles immer schlimmer? Von wegen! Wir leben in der besten Epoche der Menschheit. Diese verblüffende These vertritt zumindest der renommierte Evolutionspsychologe und Bestseller-Autor Steven Pinker. Natürlich ist längst nicht alles gut auf der Welt. Betrachtet man die Entwicklung unserer Lebensbedingungen aber in einer historischen Perspektive, dann möchte wohl niemand mit unseren Vorfahren tauschen. Ein paar Beispiele:

So hat sich die Welt von 1820 bis heute verändert grafik: ourworldindata

Immer weniger Menschen leben in extremer Armut (1820 bis 2015) grafik: ourworldindata

Wo die Reichen leben – und wo die Armen grafik: ourworldindata

Die Kindersterblichkeit sinkt weltweit (1800 bis 2015) grafik: ourworldindata

Die Kindersterblichkeit sinkt in allen Weltregionen bild: statista

Die wöchentlichen Arbeitszeiten in Europa waren noch nie kürzer (1870 bis 2000) grafik: ourworldindata

Die Menschen wurden noch nie älter als heute (1770 bis 2015) grafik: ourworldindata

Es gibt immer weniger Analphabeten (1800 bis 2014) grafik: ourworldindata

Die Alphabetisierung begünstigt den wirtschaftlichen Aufstieg von Nationen und die Demokratisierung.

Immer mehr Menschen leben in Demokratien grafik: ourworldindata

Demokratische Staaten lösen Konflikte eher diplomatisch als mit Krieg, was unsere Zeit – auch wenn man es nicht denken würde – zur wohl friedlichsten Epoche der Menschheitsgeschichte macht.

Konflikte fordern weniger Opfer (1945 bis 2015) bild: amnesty international quelle: uppsala conflict data project program

Im Zweiten Weltkrieg starben 65 Millionen Menschen, im Ersten Weltkrieg 17 Millionen, im Vietnamkrieg gegen 4 Millionen und im Koreakrieg geschätzt rund 3 Millionen. Und aktuell?

Die Kriege der jüngsten Zeit fordern im Vergleich zu früheren Epochen einen weit geringeren Blutzoll: Anfang der 90er-Jahre forderte der Bosnienkrieg etwa 100'000 Opfer, der Kroatienkrieg geschätzt 25'000 und der Zweite Golfkrieg rund 30'000. Im extrem blutigen Dritten Golfkrieg im Irak starben von 2003 bis zum Ende der Besatzung 2011 zwischen 150'000 und 600'000 Menschen. Zum Vergleich: Dem Sezessionskrieg (Amerikanischer Bürgerkrieg) fielen zwischen 1861 und 1865 rund eine Million Menschen zum Opfer.

Die Opferzahlen sinken, da heute immer mehr Konflikte auf diplomatischem Weg gelöst werden. Bestes Beispiel ist das Atomabkommen mit dem Iran oder die Versöhnung zwischen den USA und Kuba.

Mehr Menschen sind gegen Diphtherie, Starrkrampf und Keuchhusten geimpft grafik: ourworldindata

Mehr Menschen haben mindestens die Primarschule besucht grafik: ourworldindata

In Europa werden historisch gesehen immer weniger Menschen ermordet (1300 bis 2000) grafik: amnesty international Quelle: Eisner 2003

bild: bundesamt für statistik

Terroropfer in Westeuropa nach Ländern von 1970 bis 2016 bild: statista

Die meisten europäischen Terrororganisationen des letzten Jahrhunderts haben sich aufgelöst oder den bewaffneten Kampf aufgeben. Das widerspiegelt sich in den Opferzahlen, die in Europa seit den 90ern stark gesunken sind.

Terroristische Vorfälle in der Schweiz von 1970 bis 2015 bild: global terrorism database

In der Schweiz forderte der Terrorismus seit 1898 60 Tote, was statistisch gesehen 0,5 Opfern pro Jahr entspricht. Eine Übersicht über den Terror in der Schweiz hat die Berner Zeitung publiziert.

Warum wir die Welt schlechter sehen, als sie ist, erklärt der Evolutionspsychologe Steven Pinker in diesem Interview: «Friedensprophet mit Taschenrechner».

