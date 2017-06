Bild: AP

Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte

Im Frühsommer 1967 riecht es im Nahen Osten nach Krieg. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser, der die arabischen Staaten unter seiner Führung einigen möchte, baut eine stets aggressivere Drohkulisse gegen Israel auf, obwohl Teile seiner Armee im Bürgerkrieg in Nordjemen gebunden sind.

«Araber, das ist unsere Chance, Israel einen tödlichen Schlag der Vernichtung zu versetzen, seine gesamte Präsenz in unserem Heiligen Land auszuradieren.»

Syrien, Jordanien, der Libanon und der Irak schliessen sich Kairo an, während der Rest der arabischen Welt wohlwollend zuschaut.

Bild: zionism-israel.com

Israel, der 1948 aus einem Teil des Britischen Mandats Palästina hervorgegangene jüdische Staat, reagiert mit einem massiven Präventivschlag auf die arabische Einkreisung. Der israelischen Führung ist klar, dass sie einen langen Krieg nicht durchstehen kann, da Israel seine Milizarmee nicht über längere Zeit mobilisiert halten kann.

Bild: AP

Während in der israelischen Bevölkerung Ängste vor der Vernichtung des jüdischen Staates und einem neuen Holocaust verbreitet sind, ist die Mehrheit der militärischen Führung überzeugt, die arabischen Armeen schlagen zu können. Der überwältigende Erfolg des israelischen Präventivkriegs verändert vor 50 Jahren das Gesicht des Nahen Ostens und wirkt bis heute nach.

Der Weg zum Krieg

15. - 16. Mai 1967:

Ägypten, der grösste und militärisch stärkste arabische Staat, verlegt rund 100'000 Soldaten auf die Sinai-Halbinsel, die seit dem Suezkrieg 1956 eine entmilitarisierte Zone ist.

Ägypten, der grösste und militärisch stärkste arabische Staat, verlegt rund 100'000 Soldaten auf die Sinai-Halbinsel, die seit dem Suezkrieg 1956 eine entmilitarisierte Zone ist. 17. Mai 1967:

Der ägyptische Präsident Nasser fordert den Abzug der UNO-Friedenstruppe UNEF aus dem Sinai und Gaza.

Israel mobilisiert 18'000 Reservisten.



Der ägyptische Präsident Nasser fordert den Abzug der UNO-Friedenstruppe UNEF aus dem Sinai und Gaza. Israel mobilisiert 18'000 Reservisten. 19. Mai 1967:

UNO-Generalsekretär U Thant zieht die UNEF aus dem Sinai ab, ohne zuvor den Sicherheitsrat zu konsultieren.



UNO-Generalsekretär U Thant zieht die UNEF aus dem Sinai ab, ohne zuvor den Sicherheitsrat zu konsultieren. 22. Mai 1967:

Ägypten schliesst die Strasse von Tiran für israelische Schiffe. Damit ist der israelische Hafen Eilat am Golf von Akaba blockiert. Für Israel ist diese Blockade der eigentliche casus belli.

Ägypten schliesst die Strasse von Tiran für israelische Schiffe. Damit ist der israelische Hafen Eilat am Golf von Akaba blockiert. Für Israel ist diese Blockade der eigentliche casus belli. Ab 25. Mai 1967:

Syrien und Jordanien stationieren Truppen an den Grenzen zu Israel.

Bild: KEYSTONE

TAG 1:

5. Juni 1967

07:45 Uhr (israelische Zeit)

Die israelische Luftwaffe (IAF) startet mit der Operation «Moked» (Fokus) einen Überraschungsangriff auf Militärflugplätze in Ägypten. Ihre Kampfjets – Mirages und Mystères aus französischer Produktion – vernichten in einer ersten Angriffswelle zahlreiche ägyptische Flugzeuge vornehmlich sowjetischer Herkunft. Fast alle werden am Boden zerstört. Raketenbeschuss beschädigt die Startbahnen, so dass auch intakt gebliebene Maschinen nicht mehr starten können. Bis auf 12 Maschinen nehmen alle 196 israelischen Jets am Angriff teil.

08:15

Mit dem Befehl «Sadin Adom» (Rotes Bettlaken) beginnt die israelische Bodenoffensive gegen die ägyptischen Stellungen. Eine Panzerdivision unter dem Kommando von Israel Tal stösst gegen das von der ägyptischen 7. Infanteriedivision verteidigte Rafah im südlichen Gazastreifen vor. Südlich davon dringen zwei weitere Divisionen unter Avraham Joffe und Ariel Scharon in den Sinai ein.

Jordanische Truppen schiessen trotz wiederholten israelischen Warnungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten, auf Ziele in Jerusalem.

Bild: AP GPO

09:34

Nachdem die israelischen Kampfflugzeuge in nur siebeneinhalb Minuten wieder aufgetankt und neu bewaffnet worden sind, starten sie zur zweiten Angriffswelle. Noch vor Mittag ist das Gros der ägyptischen Luftstreitkräfte ausgeschaltet. Israelische Jets schiessen zudem zwei syrische Maschinen ab.

09:45

Die jordanische Luftwaffe bombardiert Ziele in Jerusalem und Zentralisrael. Jordanische und irakische Flugzeuge greifen Tel Aviv an.

10:15

Nach heftigen Kämpfen erobern israelische Truppen Khan Yunis im Gazastreifen. Weitere Verbände dringen im Nordsinai gegen El Arisch vor.

Bild: KEYSTONE

10:30

Jordanische Truppen besetzen das UNO-Hauptquartier in Jerusalem.

12:00

Syrische Kampfjets beschiessen Haifa.

12:15

Die dritte Angriffswelle der IAF beginnt. Die Kampfjets fliegen erneut Einsätze gegen Ziele in Ägypten, greifen nun aber auch syrische und jordanische Luftstützpunkte an. Zudem bombardieren sie eine Luftwaffenbasis im Irak.

Noch vor weiteren Angriffen auf ägyptische Flugplätze am Nachmittag und Abend besitzt die IAF die nahezu uneingeschränkte Luftherrschaft für den Rest des Krieges.

Etwa 100 ägyptische Piloten sind umgekommen; über 300 ägyptische und 60 syrische Kampfjets sind zerstört, die jordanische Luftwaffe ist vollständig ausgeschaltet. Die IAF verliert 19 Maschinen.

Bild: AP GPO

14:25

Im Norden des Westjordanlandes und in Jerusalem rücken israelische Truppen gegen jordanische Stellungen vor. Der Vormarsch ist zunächst eher defensiv motiviert: Der israelische Generalstab befürchtet, dass irakische und jordanische Truppen Israel an der engsten Stelle bei Natanja (ca. 15 km) durchtrennen könnten.

Bild: Keystone

15:30

Israelische Einheiten erobern den befestigten jordanischen Stützpunkt bei Sur Bahir südlich von Jerusalem.

17:00

Tals Panzerspitzen erreichen El Arisch im Norden des Sinais. ​

Jordanische Artillerie beschiesst Tel Aviv.

Bild: KEYSTONE

18:30

Joffes Panzerdivision erreicht die Kreuzung bei Bir Lachfan im nördlichen Sinai.

Syrische Artillerie beschiesst von Stellungen in den Golan-Höhen aus Rosch Pina in Nordisrael.

19:30

Israelische Truppen nehmen einen jordanischen Radarposten und weitere jordanische Stellungen ein.





Israel Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

TAG 2:

6. Juni 1967

02:30

Der Angriff von israelischen Fallschirmjägern auf die mit Schützengräben und Bunkern befestigte jordanische Stellung «Ammunition Hill» im Nordosten Jerusalems beginnt.

03:00

Im Westjordanland erobern israelische Einheiten die jordanische Stellung bei Latrun und unterbrechen die Strassenverbindung von Jerusalem nach Ramallah.

05:45

Syrische Artillerie beschiesst grenznahe Ortschaften in Nordisrael. Syrische Truppen rücken Richtung Tel Dan vor, wo ein Quellfluss des Jordans entspringt. Der Angriff scheitert.

06:00

Im nördlichen Sinai greift Scharons Division die strategisch wichtigen und von starken ägyptischen Kräften unter Generalmajor Sa'adi Nagib verteidigten Stellungen Umm Katef und Abu Ageila an.

Jordanische Einheiten gehen westlich von Dschenin im nördlichen Westjordanland zum Gegenangriff über.

Bild: EPA GPO

06:15

Die Eroberung des «Ammunition Hill» in Jerusalem ist abgeschlossen. Mit 36 israelischen und 71 jordanischen Gefallenen handelt es sich um eines der verlustreichsten Gefechte an der jordanischen Front.

08:00

Der Nordosten Jerusalems ist komplett in israelischer Hand.

12:00

Auf dem Sinai vereinigen sich die Spitzen der Panzerdivisionen von Tal und Joffe.

Die Eroberung von Gaza ist abgeschlossen.

Bild: AP IMD

13:00

Dschenin kapituliert.

17:00

Die jordanische Gegenoffensive westlich von Dschenin bricht zusammen.

17:20

Die israelische Armee nimmt Kalkilia im Westjordanland und Abu Tor bei Jerusalem ein.

18:30

Auf dem Sinai erreichen Joffes Panzer Dschebel Libni südlich von El Arisch und vernichten dort die ägyptischen Truppen, die zur Verstärkung nach Umm Katef und Abu Ageila unterwegs sind.

Bild: KEYSTONE

19:30

Ramallah im Westjordanland kapituliert.

20:00

Der ägyptische Oberbefehlshaber, Feldmarschall Abd al-Hakim Amer, befiehlt den Rückzug der ägyptischen Einheiten hinter den Suezkanal. Amer – durch die israelischen Vorstösse in Panik geraten – besiegelt damit die Niederlage seiner Armee, die zwar in Bedrängnis, aber noch nicht vernichtend geschlagen ist. Während sich die Ägypter unter chaotischen Umständen zurückziehen, dringen die israelischen Panzerspitzen weiter vor, um die feindlichen Streitkräfte zu überholen und einzukesseln.

24:00

Der jordanische König Hussein befiehlt aus Furcht vor einem israelischen Vorstoss ins jordanische Kernland den Rückzug der Truppen aus dem Westjordanland. Damit öffnet er der israelischen Armee den Weg zur vollständigen Eroberung des Westjordanlandes.

Naher Osten Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

TAG 3:

7. Juni 1967



Den ganzen Tag über beschiesst syrische Artillerie sporadisch von den Golan-Höhen aus Ziele in Nordisrael.

06:15

Der israelische Verteidigungsminister Mosche Dajan befiehlt nach anfänglichem Zögern – er befürchtet die Beschädigung der Heiligen Stätten und internationale Sanktionen – die Einkreisung der Altstadt von Jerusalem und deren Eroberung.

Tal und Joffe treffen einander bei Dschebel Libni, um den Plan für die nächste Phase des Feldzugs festzulegen.

09:00

Joffes Division rückt auf dem Sinai nach Bir al-Hasna vor und schneidet damit ägyptischen Truppenteilen, die sich nach Westen zurückziehen, den Weg zum Mitla-Pass ab.

Bild: AP

09:30

Israelische Einheiten erreichen die Damia-Brücke über den Jordan südöstlich von Nablus.

09:50

Israelische Fallschirmjäger dringen in die Altstadt von Jerusalem ein. Kurz darauf erreichen sie die Klagemauer, die Westmauer der einstigen Tempelanlage und damit eine der wichtigsten religiösen Stätten des Judentums. General Motta Gur funkt: «Der Tempelberg ist in unseren Händen.»

Bild: AP GPO

11:00

Im Westjordanland nehmen israelische Truppen Tulkarem und kurz darauf Nablus ein.

Bild: AP IMD

12:15

Drei israelische Torpedoboote nehmen den Hafen von Scharm-el-Scheich im Süden der Sinai-Halbinsel ein. Die ägyptische Infanteriebrigade, die dort stationiert war, ist bereits geflohen. Der Golf von Akaba und die Strasse von Tiran sind für die israelische Schifffahrt wieder frei.



Die jordanische Armee erhält den Befehl zum allgemeinen Rückzug.

Bild: EPA

14:30

Israelische Einheiten besetzen Bethlehem im Westjordanland.

Tals Panzerdivision erobert die strategisch wichtige Kreuzung von Bir Gafgafa, 90 Kilometer östlich des Suez-Kanals. Fliehenden ägyptischen Truppen ist damit der Weg zum Suez-Kanal in diesem Sektor versperrt.

Bild: AP

18:00

Zwei israelische Panzer-Bataillone erreichen den 24 Kilometer langen Mitla-Pass, der den Zugang zum Suez-Kanal beherrscht. Kurz darauf blockieren Einheiten von Tals Division nördlich davon den Weg nach Ismailia am Suez-Kanal.

In den folgenden 30 Stunden versuchen die vor Scharons Division im Südosten fliehenden ägyptischen Truppen vergeblich, über den Mitla-Pass zum Kanal durchzubrechen. Der Pass wird zum «Valley of Death» für die ägyptischen Soldaten.

Anderen Einheiten gelingt der Rückzug über den erst später besetzten Giddi-Pass.



Im Westjordanland nehmen israelische Truppen Gush Etzion ein.

Bild: AP

19:30

Israelische Einheiten besetzen Jericho am westlichen Jordanufer.

19:40

Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser lehnt in krasser Verkennung der militärischen Lage eine Waffenstillstands-Initiative des UNO-Sicherheitsrates ab.

Bild: qantara.de

History Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

TAG 4:

8. Juni 1967



03:00

Eine ägyptische Panzerbrigade greift Tals Einheiten westlich von Bir Gafgafa an.

05:55

Israelische Aufklärungsflugzeuge entdecken ein Schiff vor der Küste von Gaza. Sie identifizieren es als amerikanisches Kriegsschiff, die USS Liberty. Das Schiff wird in den israelischen Stabsplänen entsprechend markiert.

06:30

Israelische Truppen besetzen Hebron im Westjordanland.

08:00

Westlich von Hebron treffen die von Süden und von Norden her vorrückenden israelischen Truppen aufeinander.

09:00

Israelische Flugzeuge entdecken die USS Liberty 30 Kilometer vor der Küste bei El Arisch. Das israelische Kommando nimmt Kontakt mit dem US-Marineattaché auf und verlangt, dass sich US-Schiffe identifizieren oder aus der Gefechtszone zurückziehen.

11:00

Die israelische Luftwaffe greift die syrische Luftverteidigung an. Der Angriff dient der Vorbereitung einer möglichen Operation «Makevet» (Hammer) – der Eroberung der Golan-Höhen.

13:00

Die israelische Armee zerstört alle Brücken über den Jordan. Das Westjordanland befindet sich vollständig unter israelischer Kontrolle.

13:41

Israelische Patrouillenboote entdecken die USS Liberty, können das Schiff aber nicht identifizieren und fordern Luftunterstützung an. Auch die Piloten erkennen die USS Liberty nicht als amerikanisches Schiff und beschiessen es. Weitere Jets bombardieren das Schiff mit Napalm. Der Vorfall kostet 34 US-Matrosen das Leben, 172 werden verletzt. Bis heute ist umstritten, ob die israelische Armee das Schiff wirklich irrtümlich angriff. Da die USS Liberty Funksprüche und Radarsignale aufzeichnete, könnte der Angriff auch absichtlich erfolgt sein, um die USA am Abhören der israelischen militärischen Kommunikation zu hindern.

18:00

Israelische Truppen stossen trotz gegenteiliger Befehle von Mosche Dajan bis zum Suez-Kanal vor: Tals Panzerspitzen nehmen El Kantara nördlich von Ismailia ein.



Bild: AP

TAG 5:

9. Juni 1967​

01:00

Auch Joffes Panzerspitzen erreichen bei Ismailia den Suez-Kanal.

Bild: KEYSTONE

03:20

Der ägyptische UNO-Botschafter akzeptiert den Waffenstillstand.

07:20

Nachdem aus einer abgefangenen Botschaft Nassers hervorgeht, dass die ägyptischen Streitkräfte vor dem Zusammenbruch stehen, gibt der israelische Verteidigungsminister Dajan seine Bedenken gegen einen Angriff auf die Golan-Höhen auf. Da die syrischen Stellungen oben auf einer 500 Meter hohen Steilflanke liegen, gilt ein Angriff als riskant.

11:30

Israelische Truppen unter dem Kommando von Generalmajor David Elazar greifen die syrischen Stellungen auf den Golan-Höhen an. Der Angriff findet im Norden statt, wo der Hang steiler abfällt und die syrischen Stellungen daher weniger stark besetzt sind. Der israelische Vormarsch mit Bulldozern und Panzern ist verlustreich und langsam, da die syrische Artillerie nicht ausgeschaltet werden kann.

Bild: AP IMD

18:20

Nach blutigen Gefechten vertreibt die israelische Golani-Brigade die in Bunkern verschanzten syrischen Truppen bei Tel Fahar.

18:30

Während die ägyptischen Medien noch kurz zuvor einen ägyptischen Sieg verkündet haben, kündigt der ägyptische Präsident Nasser nun in einer im Fernsehen übertragenen Rede seinen Rücktritt an. Darauf bilden sich in Ägypten «spontane» Demonstrationen, die Nasser zum Bleiben auffordern. Nasser kommt daher später auf seinen Beschluss zurück.

In seiner Rede beschuldigt Nasser die USA, sie hätten Israel militärisch unterstützt. Kurz darauf werden die US-Botschaften in der arabischen Welt von wütenden Demonstranten belagert.



TAG 6:

10. Juni 1967



08:30

Das syrische Radio meldet, Kuneitra sei von israelischen Truppen erobert worden. Diese sind jedoch noch etwa zehn Kilometer von dem Hauptort des Golans entfernt. Mit der Falschmeldung hofft die syrische Führung, die Sowjetunion dazu zu bringen, mehr Druck für einen Waffenstillstand auszuüben. Die Nachricht wird aber von den syrischen Truppen auf den Golan-Höhen für bare Münze genommen; sie ziehen sich zurück, da sie befürchten, dass ihnen der Fluchtweg abgeschnitten wird.

Bild: AP

14:30

Israelische Einheiten erobern Kuneitra. Damit enden die militärischen Aktivitäten der israelischen Armee fast vollständig.

15:00

Der israelische Verteidigungsminister Dayan akzeptiert einen Waffenstillstand ab 18.00 Uhr.

Bild: AP

19:30

Der vom UNO-Sicherheitsrat verfügte Waffenstillstand tritt in Kraft. Der Sechstagekrieg ist beendet.

Die Kampfhandlungen haben auf israelischer Seite knapp 800 Tote und über 2500 Verwundete gefordert. Auf Seite der arabischen Staaten sind die Verluste ungleich höher: rund 12'000 Tote und 30'000 Verwundete. Auch die materiellen Verluste sind auf arabischer Seite viel höher. Während die israelischen Streitkräfte 46 Flugzeuge und rund 400 Panzer verlieren, sind es bei den arabischen Staaten mehr als 450 Flugzeuge und rund 1200 Panzer.



Bild: AP GPO

Die Folgen

Der überwältigende Sieg der israelischen Armee demütigt die arabische Welt. Vor allem die Vormacht Ägypten mit dem ehrgeizigen Nasser an der Spitze sinnt auf Rache. Erst nach dem Jom-Kippur-Krieg von 1973, in dem die arabischen Armeen bedeutende Anfangserfolge erzielen können, ist Ägypten unter Präsident Anwar as-Sadat zu einem Friedensschluss mit dem jüdischen Staat bereit.

Gebietsgewinne und drei arabische «Nein»

Israel vervierfacht durch die Eroberungen – Westjordanland, Gaza, Golan-Höhen und Sinai-Halbinsel – sein Gebiet, begradigt und verkürzt aber gleichzeitig die zu verteidigenden Grenzlinien. Dennoch ist Jerusalem zunächst bereit, die eroberten Gebiete – mit einigen Ausnahmen vornehmlich im Gazastreifen und dem Westjordanland – gegen einen Friedensschluss mit seinen Nachbarn zurückzugeben. Die arabischen Staaten verwerfen diese Möglichkeit. Am 1. September 1967 verabschiedet die Arabische Liga in Khartum eine Resolution, die drei «Nein» umfasst: kein Friede mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen mit Israel.

Flüchtlinge ...

Durch die Gebietsgewinne gerät rund eine Million mehrheitlich palästinensischer Araber unter israelische Verwaltung. Wie schon beim Israelisch-arabischen Krieg von 1948 fliehen zahlreiche palästinensische Zivilisten aus dem Kriegsgebiet und verlieren ihre Heimat. Diesmal fliehen rund 300'000 aus dem Westjordanland nach Jordanien, wo sie die palästinensische Mehrheit verstärken. Nur wenige zehntausend von ihnen können später zurückkehren. Aus den Golan-Höhen fliehen etwa 100'000 Menschen.

Bild: AP NY

... und Siedler

Bald nach dem Sechstagekrieg gründen überzeugte Zionisten erste Siedlungen im besetzten Land, die von der internationalen Gemeinschaft nahezu einhellig als illegal betrachtet werden. Seither hat die Zahl der Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem stetig zugenommen; nur die Siedlungen auf dem Sinai (1982 endgültig an Ägypten zurückgegeben) und im Gazastreifen (2005 geräumt) werden aufgegeben. Heute leben rund 400'000 Siedler im Westjordanland.

Die Besetzung ist zwar nicht Ursache des Konflikts, sondern eine seiner Folgen, doch die Tatsache, dass Israel eine Besatzungsmacht wird, verändert das Land.​



Vom David zum Goliath

Der Sechstagekrieg verändert die Sicht auf Israel: Die Wahrnehmung des jüdischen Staats als bedrohter David, der sich gegen einen arabischen Goliath wehrt, tritt zurück und macht Platz für eine Sichtweise, in der Israel als regionale militärische Grossmacht fungiert. Die israelische Führung, militärisch wie politisch, neigt nach dem klaren Sieg im Sechstagekrieg dazu , den Gegner zu unterschätzen. Diese Überheblichkeit kommt Israel im Jom-Kippur-Krieg teuer zu stehen.



Mehr zum Thema Geschichte: John F. Kennedy – sein Leben in 33 Bildern Drogendealer in der Weltpolitik – das Leben von Panamas Ex-Diktator Noriega Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte So haben dein Opa und deine Oma früher auf den Putz gehauen «Der Slogan nach dem Krieg war ‹Nie wieder›» Und heute? Eine Holocaust-Zeitzeugin erzählt Geschichte der Menschenversuche: Geköpfte unter Strom, Pestflöhe und Gasbrand Das Schicksal der «Liederlichen»: Graubünden arbeitet seine dunkle Vergangenheit auf Über die Sinnlosigkeit des menschlichen Treibens: Die Weltgeschichte in 20 Minuten «Erst grosses Gelächter, dann Schreie»: Seilzieh-Weltrekord in Lenzburg endet in Tragödie «So stirbt man also!» – 17 Berühmtheiten und ihre letzten Worte Regierungsrat und Gulag-Opfer: Was aus Lenins Schweizer Genossen wurde Die wilde Affäre von zwei Astrologen mit Hitler, der Schweiz und dem MI5 Die Schweiz im Untergrund: Tunnel, Bundesratsbunker und militärische Allmachtsphantasien Erdogans langer Weg vom Strassenkämpfer zum neuen Sultan Vom rettenden Orgasmus bis zur Lobotomie: 10 gruslige Therapien aus der Medizingeschichte Gebär du mal 16 Kinder wie Maria Theresia und verteidige gleichzeitig dein Reich Der gescheiterte Weltrevolutionär: Wie ein Schweizer 1917 über ein Telegramm stolperte 1980, Zürich brennt, die Bullen schiessen – Klaus R. schiesst mit der Kamera zurück Das älteste Rezept der Welt ist für … BIER! #priorities Von geliebten Männern weggesperrt: Das traurige Schicksal von Johanna der Wahnsinnigen Einst streng geheim, jetzt auf Youtube – die Videos der US-Atomtests Российская империя: So schön (und farbig) war Russland, als der letzte Zar abdankte Syphilis, Gladiatoren oder die Hölle – In welches Jahrhundert gehörst du wirklich? Vivi Kola und das Frauenstimmrecht: Wie ein Kind der 70er «Die göttliche Ordnung» erlebt Arschtrompeten im Gebetsbuch und andere Obszönitäten aus dem Mittelalter Kaiserin Theodora von Byzanz: Die Frau, die ihre Vagina mitten im Gesicht trug «Neger fallen über weisse Frauen her»: Parallelen zur Fake-News-Epidemie von 1942 Bier per Spitfire: So versorgten die Alliierten die Truppe mit kühlem Blonden So schön war Peking, bevor die Kommunisten es mit Hochhäusern zupflasterten 12 sexistische «Perlen» aus dem SRF-Archiv – muss man sehen, um es zu glauben Von Kaiser Wilhelm bis zum Atomzeitalter: Karikaturen des Zürchers «Bosco» Die Italiener in der Schweiz – eine Geschichte in 5 Akten Eispickel, Regenschirm und Polonium: 9 ungewöhnliche Geheimdienst-Attentate Sie nannten es das «Paris des Nahen Ostens»: So cool war Beirut vor dem Bürgerkrieg Mata Hari – der Mythos der angeblichen Meisterspionin bröckelt 70er-Jahre Verkehrssendung: «Achtung, Frau am Steuer!» Faszinierende Bilder aus dem alten Jugoslawien (vor Hitler, Tito und Milošević) Exorziert die Würmer und hängt die Sau! – Tiere auf der Anklagebank Gib Schweizern eine Kamera, Afrika, den Himalaya ... Krasse Reisefilme aus den 1930ern Die keltische Kriegerkönigin Boudica, die tausende Römer niedermetzelte Der Kampf ums Schweizer Frauenstimmrecht: Als Film göttlich absurd und höllisch traurig Treffen der Schreibtischmörder: Sie planten vor 75 Jahren den Holocaust Die 100 bedeutendsten Menschen aller Zeiten – auf Platz 80 tummelt sich ein Schweizer Frauen, die Geschichte schrieben, Teil I: Die ägyptische Traumfrau Kleopatra Das Rätsel um den letzten grossen Nazi-Verbrecher ist geklärt «Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin Busen-Pillen und Alpenbitter – Schweizer Werbung im Zweiten Weltkrieg Alte Fotos zeigen die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs Jul-Tanne statt Christbaum: So versuchten die Nazis, Weihnachten umzudeuten Mitten im 1. Weltkrieg kicken deutsche und britische Soldaten an der Front Wie aus einer römischen Orgie der Geburtstag von Jesus wurde Kaum zu glauben – diese historischen Ereignisse fanden zur gleichen Zeit statt «Früher Brüste, jetzt Hassparolen»: Dieser Mann hat die American Nazi Party gegründet Der morbide Charme von verlassenen Bunkern Rechnen wie Cäsar: Schaffst du diesen römischen Mathe-Test? DNA-Analyse: Mücken brachten Rom ins Wanken Pearl Harbor: Vor 75 Jahren stürzten sich 400 japanische Flugzeuge auf die US-Flotte History Porn Teil XI: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Big Money im Weissen Haus: Die Rangliste der reichsten US-Präsidenten Donald wie Ronald? Auch 1980 gewann ein «Hirnloser» – und die Welt ging nicht unter «Hässlich, grossmäulig, kurzhaarig»: Amerika träumt seit über 100 Jahren von Hillary Freispruch für «Patient Null»: Wie Aids die USA wirklich eroberte Wie ein junger Fotograf 1973 auf Tuchfühlung mit Muhammad Ali ging In London versteigern sie den Nazi-«Reichsbank-Schatz» History Porn Teil X: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Globalisierung anno dazumal: Archäologen finden in Japan römische Münzen «Innerlich kochte ich» – der GI, der beim Prozess die Ausreden der Nazis übersetzen musste «Ich bin keine Jüdin» – eine Überlebende des Massakers von Babi Jar erzählt Britischer Journalist soff wie Churchill – und das kam dabei heraus Weltkriegs-Flüchtling in der Schweiz: «Wir mussten uns komplett ausziehen» Aus der Geschichte lernen? Läuft ... Warum Duterte Obama «Hurensohn» nennt Codewort Porno – wie Schwarzbrenner trotz Verbot Absinth verkauften Der Fluch des Ötzi – wie die Mumie das Leben ihrer Finder veränderte History Porn Teil IX: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Weil Wikinger dir beim Flirten helfen: 11 Fakten über die bärtigen Seefahrer Wieder hat es Haiti getroffen – seit einem Pakt mit dem Teufel soll das Land verflucht sein Belagert, ausgehungert, zerstört: Diesen 7 Städten erging es wie heute Aleppo Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat Superkanone V3: Wie ein Kennedy Hitlers Hochdruckpumpe ausschalten sollte Vor 70 Jahren ermordete ein polnischer Mob über 40 Juden, darunter Holocaust-Überlebende Der Rebell und Selbstbezwinger: Ein Nachruf auf Götz George «Operation Entebbe»: Wie Jonathan Netanjahu auf einem Terminal in Uganda zum Helden wurde Es ist nicht alles Putin – eine Reise in Russlands zaristische, revolutionäre und phantastische Seele Diese 13 Fehler veränderten den Lauf der Weltgeschichte Atemberaubend schön: 45 Bilder von Swissair-Stewardessen Pendeln damals und heute: «Er liebt seine Familie, obwohl er sie nur am Abend zu sehen bekommt» Vor 75 Jahren überfielen die Nazis die Sowjetunion: «Stark aufgeräumt, ohne Gnade» Der letzte Schweizer Ölsoldat ist gestorben: Die Suva zahlte ihnen 46 Millionen Schmerzensgeld Die Schweiz, das kleine Russland: So gross könnte die Eidgenossenschaft wirklich sein Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition Als die Schweizer Armee einen brünstigen Elefanten mit der Kanone erschoss Cox, Bhutto, Rabin & Co.: 11 politische Morde und ihre Folgen So sahen die Schweizer «Hooligans» im letzten Jahrhundert aus Liebe Frau Flückiger: In den Alpen gab es schon Muslime, als noch keine Eidgenossen existierten Anno dazumal auf dem Bürgenstock: 29 wahnsinnig schöne Bilder von Audrey Hepburn Wie ein Schweizer mit einer Kampfhunde-Armee die Japaner im 2. Weltkrieg bezwingen wollte Vor 100 Jahren fand die grösste Seeschlacht aller Zeiten statt: «Irgendwas stimmt mit unseren verdammten Schiffen nicht» 100 Jahre Armenier-Genozid: Der erste organisierte Völkermord des 20. Jahrhunderts Seit 54 Jahren brennt es in Centralia: Wie ein Bergbaustädtchen zur Geisterstadt wurde Krieg, Hoffnung, Zerfall: Das dunkle 20. Jahrhundert erzählt in 50 Bestsellern 25.05.1935: Keiner ärgerte Hitler mehr als Jesse Owens – dabei hätte der Führer ja wissen müssen, was der Schwarze drauf hat Das Réduit und der Streit, ob die beste Festung der Welt die Nazis abgewehrt hat oder nicht Hitler, Stalin und Co: Erkennst du diese Diktatoren auch in jung? Grosstante Margit tanzt, als 180 Juden massakriert werden – eine Familiengeschichte Vom Kugelfisch-Helm bis zum geflügelten Husaren: Die sonderbarsten Rüstungen der Geschichte Als hätte H.R. Giger es entworfen: Bilder aus dem Innenleben eines deutschen U-Boots von 1918 So spektakulär war Brückenbau in der Schweiz früher Traurig-schöne Bilder aus Somalia, als wir dort noch Badeferien machten und clubben gingen History Porn Teil III: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Mit dem Gondeli über den See – als in Zürich aus Visionen noch Realität wurde Doch nicht durch die Schweiz: 2000-jähriger Kot verrät endlich Hannibals Alpenroute So schön waren die Miss-Europe-Kandidatinnen anno 1930 Diese Bilder beweisen, dass es in Bern schon früher gemütlich zu und her ging Kalaschnikow trifft auf Kajal: 8 Milizen, in denen Frauen kämpfen Vertraut und doch ganz anders – so sah die Schweiz vor hundert Jahren aus Darum bleibt Kurdistan ein Traum Folter, Mord und Führerkult: Wie aus einem deutschen Idyll in Chile ein Gottes-KZ wurde Der Mythos Mens: Die ewige Angst der Männer vor dem bisschen Blut So schön war der Irak einmal: Diese Bilder stimmen irgendwie traurig Obama und kein Happy End: Amerikas Schwarze stehen dort, wo sie immer schon standen Wie ein niederländisches Kriegsschiff als Insel getarnt den Japanern entkam Nazi-Schmierfinken, Mord und Blechschaden: Polizeibilder aus Zürich von damals In Deutschland waren die Flüchtlinge nicht mal willkommen, als es Deutsche waren Rustikale Enthaltsamkeit! Eier abgeschnitten, Schwanz entfernt – aber ganz nah bei Gott! Grossartige Fotos aus Basel, als über dem Birsig noch Plumpsklos hingen Früher in Stein gemeisselt, heute im Internet zuhause: Die 6 ältesten Listicles der Menschheit 100 Jahre Schlacht von Verdun: Das Grauen in Zahlen Fantastische Bilder aus einer Zeit, in der in Zürich noch keine Hipster rumkurvten So stellten sich die Menschen vor 100 Jahren unsere Zeit vor Luther, Gratulation zum Todesjubiläum, du asoziales Genie! Die Schweiz und ihre Ausländer: Als die «Tschinggen» auf dem Pausenplatz verprügelt wurden Zweite Röhre am Gotthard? Wie fantasielos! Diese 9 Megaprojekte sind wirklich visionär Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo