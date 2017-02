Test beweist: Schon 6-jährige Mädchen glauben, sie seien dümmer als Jungs

Resultate des NASA-Zwillingsexperiments verblüffen Forscher

Das Neuste aus der Welt der Wissenschaft und Technik in Kurzform. Damit du weisst, wie der Roboter-Hase läuft.

Sie sind eineiige Zwillinge, und sie sind beide Astronauten: Scott und Mark Kelly, geboren am 21. Februar 1964 in New Jersey. Wie alle eineiigen Zwillinge sind die Kellys genetisch beinahe identisch – ein Umstand, den sich die NASA zunutze gemacht hat. 2015 und 2016 führte die US-Weltraumbehörde ein Experiment mit den Zwillingen durch: Scott flog ins All, Mark blieb auf der Erde.

Die beiden wurden ständig untersucht, um den Auswirkungen auf die Spur zu kommen, die ein …