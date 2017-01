Versunkene Kirchen: 7 Türme, die der Flut trotzen

So manches Dorf ist schon in den Fluten eines Stausees versunken – auch in der Schweiz. Oft werden die Häuser zuvor gesprengt, und bald zeugt kaum mehr etwas von der geräumten Siedlung.

An diesen sieben Orten von Südamerika bis Russland blieb jedoch ein Kirchturm als markanter Zeuge des einstigen Lebens übrig:

(dhr)

Das könnte dich auch interessieren: Markenwahn «Canada Goose»: Nach diesem Video gehst du mit anderen Augen durch den Winter «Yolocaust» – wenn am Holocaust-Mahnmal die Selfie-Generation vorgeführt wird 29 Bilder, die das Internet sofort löschen sollte Wenn der Bundesrat so twittern würde wie Donald Trump

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.