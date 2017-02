Dann wissen wir ja jetzt, wer schuld ist: Strenge Erziehung schadet der Schulleistung

Das Leben ist sooo ungerecht: 45 (total bescheuerte) Gründe, warum Kinder weinen

Die folgende Bilderserie fällt in die Kategorie: danke, Internet! Denn wo sonst würde man so viele Beweise dafür finden, dass Kinder aus den absolut absurdesten Gründen anfangen zu weinen? In diesem Sinne: Viel Spass bei unserer Drama-Parade, zusammengestellt von Eltern aus der ganzen Welt!

(viw via imgur und facebook/reasons my son is crying)