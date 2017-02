Räum beim Quiz den Oscar in der Kategorie «Bester Filmkenner 2017» ab Bild:flickr

Schon bald heisst es wieder: «And the Oscar goes to ...». In diesem Quiz findest du heraus, wie gut du dich mit dem bekanntesten Filmpreis der Welt auskennst.

1. Welcher Film erhielt in diesem Jahr die meisten Oscar Nominierungen? Sony Pictures Releasing GmbH «Arrival» Studiocanal GmbH Filmverleih «La La Land» A24 «Moonlight» Paramount Pictures Germany «Allied – Vertraute Fremde» 2. Welcher dieser Filme hat als einziger mehrere Oscars gewonnen? Sony Pictures Releasing GmbH «The Social Network» «Ziemlich beste Freunde» Disney «Gefährten» Twentieth Century Fox of Germany GmbH «Der Teufel trägt Prada» 3. Welcher Filmstreifen staubte 2014 die meisten Goldmänner ab? Warner Bros «Gravity» Tobis «American Hustle» Warner Bros. Ent. All Rights Reserved «Der Hobbit – Smaugs Einöde» Concorde «Iron Man 3» 4. Welcher dieser Filme hat mehr als einen Goldjungen gewonnen? 20th Century Fox «Black Swan» Sony Pictures «Verblendung» Warner Bros. Pictures Germany «Argo» Universal Pictures «Les Misérables» 5. Welcher dieser Animationsfilme hat keinen Oscar gewonnen? United International Pictures GmbH «Shrek» Walt Disney Studios «Findet Nemo» Walt Disney Studios Motion Pictures Germany GmbH «Ratatouille» The Walt Disney Company Germany GmbH «Findet Dorie» 6. Nur einer dieser Filme mit Leonardo DiCaprio hat Oscars gewonnen. Weisst du, welcher es war? United International Pictures GmbH «Catch Me If You Can» Concorde Filmverleih GmbH «Shutter Island» Warner Bros. Pictures Germany «The Departed – Unter Feinden» Universal «The Wolf Of Wall Street» 7. Welcher dieser Filme hat weniger als vier Goldmänner gewonnen? Twentieth Century Fox of Germany GmbH «Avatar – Aufbruch nach Pandora» Warner Bros. Pictures Germany «Mad Max: Fury Road» Concorde Filmverleih GmbH «Tödliches Kommando – The Hurt Locker» Warner Bros. Pictures Germany «Inception» 8. Welche erfolgreiche Filmreihe hat noch nie einen Goldjungen gewonnen? Warner Bros. Pictures Germany «Harry Potter» Buena Vista «Fluch der Karibik» The Walt Disney Company Germany GmbH «Star Wars» Universal Pictures International Germany GmbH «Indiana Jones» 9. Kommen wir zu den Oscar Rekorden: Bislang wurden nur drei Filme mit je elf Oscars ausgezeichnet. Welcher dieser Filme gehört nicht dazu? Warner Bros Film GmbH «Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs» Neue Visionen Filmverleih GmbH «Ben-Hur» Warner Bros. Pictures Germany «Der seltsame Fall des Benjamin Button» Twentieth Century Fox of Germany GmbH «Titanic» 10. Als Big Five bezeichnet man bei den Oscars die für einen Film fünf wichtigsten Kategorien: «Bester Film», «Beste Regie», «Bester Hauptdarsteller», «Beste Hauptdarstellerin» und «Bestes Drehbuch». Nur drei Filme konnten bisher die Big Five gewinnen. Welcher Film gehört nicht dazu? Columbia Tri-Star Filmgesellschaft mbhH «Das Schweigen der Lämmer» Warner Bros «Es geschah in einer Nacht» United Artists «Einer flog über das Kuckucksnest» The Weinstein Company «Silver Linings»

