Jajaja jetzt wird wieder Dani Huber gequizzt

Huber ist zurück! Die hellste Kerze der Redaktion hat seine Ferien beendet und nach einer kleinen Schonzeit misst er sich nun wieder mit deinem Hirnschmalz.

Dani Huber liegt zwar gerade krank im Bett, doch wir haben ihn angerufen und das Quiz per Telefon durchgehustet. Ob sein Getriebe im Kopf trotz Handycap in Schwung kam? Wir erinnern uns an die erste Staffel, als Huber unter Einfluss von Alkohol arg strauchelte ...

Jetzt aber ohne Umschweife auf zur 2. Staffel von «Quizz den Huber»! Viel Spass!

PS: Solltest du die erste Staffel verpasst haben: 👇🏽

Jetzt geht's aber wirklich los mit S02E01:

1. Aus aktuellem Anlass beginnen wir dieses Quiz mit einer Frage zur Politik in Deutschland: Welcher Bundeskanzler oder welche Bundeskanzlerin nahm das Amt am längsten wahr? EPA/EPA AP/AP FILES Helmut Kohl EPA/EPA Angela Merkel Konrad Adenauer AP/AP Helmut Schmidt 2. Was versteht man unter dem Begriff «Vexillologie»? AP/AP Die Fahnen- und Flaggenkunde EPA/EPA Die Lehre über den Sauerstoffhaushalt AP/AP Die Ausbildung für Cowboys EPA/YNA Die Reinigung von Vogelfedern 3. Achtung! Jetzt kommt Hubers Steckenpferd Geographie. Welches Land grenzt nicht ans Schwarze Meer? KEYSTONE AP/AP Rumänien EPA/EPA Ukraine EPA/EPA Russland EPA/EPA Georgien Moldawien AP/AP Türkei 4. Beim Sport hingegen ist Huber nicht sattelfest. Mal schauen, wie es diese Woche läuft: Welcher Schweizer Spieler erzielte an den Fussballweltmeisterschaften 1994 in den USA ZWEI Tore? X00129 KEYSTONE Adrian Knup KEYSTONE Stéphane Chapuisat KEYSTONE Georges Brégy KEYSTONE Alain Sutter 5. Wirtschaft: In welchem Land wurden die sogenannten Kerzencharts erfunden, welche zur Analyse von Börsenkursen dienen? EPA/EPA In Japan – aufgrund der Reispreise. EPA/EPA In den USA – aufgrund des Stahlhandels. EPA/KEYSTONE In der Schweiz – aufgrund der Viehpreise. EPA/EPA In Russland – aufgrund der Kartoffelpreise. 6. Populärkultur: Wer erfand das Kultspiel Tetris? Alexei Paschitnow Evan Agostini/Invision/AP/Invision Shigeru Miyamoto AP Richard Garriott Chris Hülsbeck 7. Welches Tier überlebte am 20. Februar 1947 als erstes eine Reise ins Weltall (Mit 109 Kilometern Höhe handelte es sich eher um eine Reise an den Rand des Weltalls)? Wikipedia AP/Twentieth Century Fox Ein amerikanischer Affe namens Albert AP/AP Eine russische Hündin Namens Laika KEYSTONE Amerikanische Fruchtfliegen ohne Namen AP/The Journal-Star Eine russische Ratte Namens Krysa 8. Wie viel Prozent des Lago Maggiore liegen in der Schweiz? KEYSTONE/TI-PRESS 12% 19.9% 48% 75% 9. Wer komponierte das berühmte Stück «Für Elise»? KEYSTONE Beethoven EPA DPA Mozart AP/Bach Archive Leipzig Bach Brahms 10. Zum Schluss wird es nochmals fies: Welche Binärzahl entspricht der 6? 111 100 001 110

