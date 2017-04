Bild: Shutterstock

Klar, du hast ein Ohr für Sprachen. Aber wie gut ist es wirklich?

Was haben Portugiesisch und Polnisch gemein – abgesehen davon, dass beide Sprachen zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehören (und mit einem P beginnen)? Eine mögliche Antwort ist: Sie werden schnell miteinander verwechselt.

Das ist zumindest einer der Befunde der wissenschaftlichen Auswertung einer gross angelegten Online-Umfrage. 2013 stellte der Sprachforscher und Programmierer Lars Yencken sein «Great Language Game» ins Netz – ein Multiple-Choice-Spiel, bei dem es darum geht, ein rund 20-sekündiges Hörbeispiel einer von 78 Sprachen zuzuordnen.

Bisher lockte das Game fast eine Million Teilnehmer an – die insgesamt über 15,5 Millionen Mal eine Sprache zu erraten versuchten. Diesen Datenschatz hat Yencken nun zusammen mit den Sprachwissenschaftlern Hedvig Skirgård von der Australian National University und Seán G. Roberts vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nimwegen gehoben; ihre Studie erschien am 5. April in der Online-Fachzeitschrift PLOS ONE.

Wertvolle Fehler

Von besonderem Interesse waren dabei die Fehler, die von den Teilnehmern gemacht wurden – beispielsweise, welche Sprachen am meisten miteinander verwechselt wurden. Jede Sprache sei mindestens einmal mit allen anderen verwechselt worden, schreiben die Wissenschaftler. Am wenigsten geschah dies beim Paar Französisch – Vietnamesisch. Französisch wurde von allen Sprachen übrigens am besten erkannt, aber auch Deutsch wurde wenig verwechselt.

Besonders häufig kamen Verwechslungen dagegen bei nah verwandten Idiomen vor, beispielsweise bei den nordgermanischen Sprachen Dänisch, Norwegisch, Schwedisch und Isländisch. Auch die slawischen Sprachen wurden oft miteinander verwechselt, wobei es häufiger vorkam, dass Polnisch, Serbisch, Tschechisch usw. für das sprecherstarke Russisch gehalten wurden als umgekehrt.

Diagramm der Sprachähnlichkeit

Aus den Verwechslungen generierten die Sprachforscher ein «Neighbor Net»; ein Diagramm der Sprachähnlichkeit. Es deckt sich in vielen Bereichen mit einem Diagramm der Sprachverwandtschaft. So liegen die slawischen Sprachen wie erwähnt allesamt nahe beieinander, und auch die malayo-polynesischen Sprachen wie Tonga oder Maori bilden eine eigene Gruppe.

Schweizer auf Rang 8

Daneben gibt es aber auch auffallende Differenzen. Die keltischen Sprachen Gälisch und Walisisch liegen zum Beispiel nahe bei den nordischen Sprachen und dem Niederländischen, obwohl sie nicht sehr eng mit diesen verwandt sind. Portugiesisch liegt näher bei den slawischen Sprachen als bei den romanischen Schwestersprachen Spanisch und Italienisch; dies gilt – weniger erstaunlich – auch für das Rumänische, das immerhin geographisch und kulturell näher beim slawischen Raum liegt.

Rückschlüsse auf Nationalität und mehr noch Muttersprache der Teilnehmer am «Great Language Game» sind nur bedingt möglich, denn den Wissenschaftlern stehen nur deren IP-Adressen zur Verfügung. Davon ausgehend zeigte sich, dass Teilnehmer aus Luxemburg das beste Ohr für Sprachen hatten: Sie identifizierten 75 Prozent der Sprach-Samples korrekt (der Durchschnitt aller Teilnehmer lag bei rund 70 Prozent). Am schlechtesten schnitten mit 60,7 Prozent die Chinesen ab. Die Schweizer (73,1%) lagen vor den Niederländern und den Deutschen – aber hinter den Österreichern (73,4%, Rang 5) – auf Platz 8.

So, und jetzt du: Erkennst du diese 11 Sprachen?

Umfrage Welche Sprache ist das? Chinesisch (Mandarin)

Finnisch

Japanisch

Koreanisch

Telugu

Vietnamesisch

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Chinesisch (Mandarin)

0% Finnisch

0% Japanisch

0% Koreanisch

0% Telugu

0% Vietnamesisch

Umfrage Welche Sprache ist das? Afrikaans

Estnisch

Javanisch

Niederländisch

Norwegisch

Tagalog

Abstimmen 74 Votes zu: Welche Sprache ist das? 24% Afrikaans

4% Estnisch

0% Javanisch

42% Niederländisch

26% Norwegisch

1% Tagalog

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Arabisch

Bengali

Haussa

Hindi

Tamilisch

Urdu

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Arabisch

0% Bengali

0% Haussa

0% Hindi

0% Tamilisch

0% Urdu

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Dänisch

Gälisch

Lettisch

Niederländisch

Schwedisch

Usbekisch

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Dänisch

0% Gälisch

0% Lettisch

0% Niederländisch

0% Schwedisch

0% Usbekisch

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Amharisch

Bengali

Hindi

Oromo

Paschtu

Tigrinya

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Amharisch

0% Bengali

0% Hindi

0% Oromo

0% Paschtu

0% Tigrinya

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Chinesisch (Mandarin)

Koreanisch

Malaiisch

Tamazight

Urdu

Vietnamesisch

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Chinesisch (Mandarin)

0% Koreanisch

0% Malaiisch

0% Tamazight

0% Urdu

0% Vietnamesisch

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Arabisch

Farsi

Ful

Haussa

Lingala

Suaheli

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Arabisch

0% Farsi

0% Ful

0% Haussa

0% Lingala

0% Suaheli

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Albanisch

Finnisch

Griechisch

Norwegisch

Schwedisch

Ukrainisch

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Albanisch

0% Finnisch

0% Griechisch

0% Norwegisch

0% Schwedisch

0% Ukrainisch

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Arabisch

Hebräisch

Hindi

Thailändisch

Tuareg

Walisisch

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Arabisch

0% Hebräisch

0% Hindi

0% Thailändisch

0% Tuareg

0% Walisisch

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Armenisch

Baskisch

Kroatisch

Litauisch

Ossetisch

Polnisch

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Armenisch

0% Baskisch

0% Kroatisch

0% Litauisch

0% Ossetisch

0% Polnisch

Bild: watson

Umfrage Welche Sprache ist das? Kurdisch

Singhalesisch

Slowakisch

Türkisch

Ungarisch

Xhosa

Abstimmen 2 Votes zu: Welche Sprache ist das? 0% Kurdisch

0% Singhalesisch

0% Slowakisch

0% Türkisch

0% Ungarisch

0% Xhosa

Bild: watson

