Setz den König matt! Wie viele Züge brauchst du dafür?

Rätsel der Woche: Ein Bauer, ein Baum und eine dreieckige Weide

Ein Bauer möchte seinen beiden Kindern eine grosse Weide vermachen. Doch es gibt Streit um einen Baum, der genau am Rand der Wiese steht. Kannst du das Problem lösen?

Es ist eine wunderschöne Weide. Aber der Bauer weiss, dass er sie eines Tages aufteilen muss. Denn sein Sohn und seine Tochter sollen jeweils genau die Hälfte des dreieckigen Grundstücks bekommen.

Es gibt allerdings ein Problem dabei: Genau am Rand der Weide steht ein alter Kirschbaum. Beide Kinder lieben ihn – als sie klein waren, sind sie oft auf ihm herumgeklettert. Jeder möchte den Baum am liebsten in seiner Weidenhälfte haben.

Um den Konflikt zu lösen, beschliesst der Bauer folgendes: Der …