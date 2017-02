Bild: Canadian Museum of History

Die ersten Menschen kamen 10'000 Jahre früher nach Amerika – mitten in der Eiszeit

Vor etwa 14'500 Jahren, als die letzte Eiszeit sich dem Ende zuneigte, erreichte der Mensch den amerikanischen Kontinent – dies ist die gängige Theorie zur Besiedlung Amerikas. Doch archäologische Funde könnten diesen Zeitpunkt weit nach hinten verlegen: Kanadische Forscher haben in der Fachzeitschrift PLOS One eine Studie veröffentlicht, die die Besiedlung 10'000 Jahre früher ansetzt.

Bild: Université de Montréal

Die Archäologin Ariane Burke und ihr Team von der Université de Montréal untersuchten 36'000 Knochenfragmente, die bereits zwischen 1977 und 1987 in den Bluefish Caves ausgegraben worden waren. In den Caves, einem System von drei kleinen Karsthöhlen am Yukon, unweit der Grenze zu Alaska, hatten die Archäologen allerdings nur Tierknochen gefunden.

Bild: Ruth Gotthardt/Government of Yukon

In seiner zwei Jahre dauernden Knochenarbeit (pun intended) stiess Burkes Team auf 15 Knochenstücke, die menschliche Bearbeitungsspuren aufweisen. 20 weitere Fragmente enthielten ebenfalls Markierungen, die auf menschliche Aktivität hinweisen. «Es handelt sich unbestreitbar um Schneidespuren, die von Menschen gemacht wurden», stellt Burke fest.

Was die Funde aber erst brisant macht, ist ihr Alter: Die Radiokarbondatierung ergab für die bearbeiteten Knochenfragmente ein Alter von 23'000 bis 24'000 Jahren. Das sind die mit Abstand ältesten bekannten Siedlungsspuren in Kanada – und auf dem gesamten Doppelkontinent.

Karte: Mark Garrison

Zu dieser Zeit – dem Höhepunkt der letzten Eiszeit – war Nordwestkanada allerdings von einem kilometerdicken Eisschild bedeckt. Wie konnten die Menschen da überleben? Möglicherweise waren aber einige Gebiete von Beringia – der Landbrücke, die damals Sibirien mit Alaska verband – damals eisfrei, vermutet Burke. In diesen eisfreien Oasen in der Eiswüste lebten die Ahnen der amerikanischen Ureinwohner womöglich während Jahrtausenden isoliert, bevor sie weiter nach Süden zogen.

(dhr)

>> Gab es einmal Leben auf dem Zwergplaneten Ceres?

Der Zwergplanet Ceres: Er ist das grösste der rund 600'000 Objekte im Asteroidengürtel (zwischen Mars und Jupiter) und gleichzeitig der kleinste bekannte Zwergplanet. Seit 2015 kreist die Raumsonde «Dawn» um den Himmelskörper und liefert Daten. Aufgrund dieser konnten nun Wissenschaftler des italienischen Institutes für Astrophysik in Rom Aussagen über die chemische Zusammensetzung von Teilen der Oberfläche des Planeten machen. Und die haben es in sich.

Bild: AP/NASA

Wie Leiterin Maria Cristina De Sanctis in einem Artikel, welcher kürzlich im Science-Magazine publiziert wurde, beschreibt, wurde organisches Material gefunden.

Es soll sich dabei um Moleküle der Methyl- und Methylengruppe handeln – um welche genau, lässt sich aus der Distanz nicht genau eruieren. Es soll sich aber um aliphatische organische Kohlenwasserstoffe handeln.

Bild: AP/NASA

«Es ist das erste Mal, dass wir so eine deutliche Signatur auf einem extraterrestrischen Himmelskörper sehen», sagt De Sanctis in einem erläuternden Video

Maria Cristina De Sanctis erklärt ihre Befunde Video: streamable

Dass das organische Material durch den Einschlag eines anderen Himmelskörpers auf Ceres gelangen konnte, wird derweil ausgeschlossen. Die Hitzeentwicklung hätte das Material zerstört.

Wer, von so viel Wissenschaftsjargon gelangweilt, noch nicht aus dem Häuschen ist, dem sei gesagt: Der Fund der besagten Stoffe bedeutet, dass sich auf dem Zwergplaneten einfaches Leben entwickelt haben könnte.

(tog)

>> Churchill glaubte an Ausserirdische – und sah Reisen zum Mond voraus

Der frühere britische Premierminister Winston Churchill hat an Ausserirdische geglaubt. Das geht aus einem lange verschollenen Artikel hervor, in dem der Politiker Leben auf dem Mars und der Venus für möglich erklärt.

Bild: /AP/KEYSTONE

Churchills fast 80 Jahre alter Beitrag wurde im Churchill-Museum in Fulton (US-Bundesstaat Missouri) wiederentdeckt und durfte vom Astrophysiker Mario Livio geprüft werden. Davon berichtete der Forscher in der Fachzeitschrift «Nature».

Churchill (1874-1965) sah auch die Zukunft der Raumfahrt voraus:

«Eines Tages, vielleicht sogar in nicht allzu ferner Zukunft, wird es möglich sein, zum Mond zu reisen, oder sogar zur Venus und zum Mars.»

Livio zeigte sich beeindruckt von Churchills Argumenten und empfahl den heutigen Regierungschefs, dem Beispiel des Ex-Premiers zu folgen und sich stets von wissenschaftlichen Experten gut beraten zu lassen.

Der elf Seiten lange Artikel soll 1939 verfasst worden sein, ein Jahr bevor Churchill Premierminister wurde. Möglicherweise hat er den Beitrag für eine Zeitung verfasst. Churchill schrieb viele populärwissenschaftliche Artikel, auch um seinen kostspieligen Lebenswandel zu finanzieren, wie die Zeitung «The Guardian» schrieb.

Der leidenschaftliche Zigarrenraucher zählt zu den bedeutendsten Staatsmännern des 20. Jahrhunderts und veröffentlichte wichtige politische und historische Werke. 1953 bekam er den Literaturnobelpreis «für seine Meisterschaft in der historischen und biografischen Darstellung». Zu seinen Hobbys zählte die Malerei.

(sda/dpa)

>> Emirate wollen 2117 eine Kolonie auf dem Mars gründen

Trotz schwindender Einnahmen durch Ölverkäufe denken die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin in Superlativen: Ein in Dubai vorgestellter Plan soll Bewohner des Golfstaates in 100 Jahren auf den Mars bringen.

Bild: Twitter

Bis 2117 soll auf dem Roten Planeten die erste menschliche Siedlung fertiggestellt sein, verkündete Mohammed bin Raschid al-Maktum am Dienstag auf dem World Government Summit in Dubai. Der Emir von Dubai und Premierminister und Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) betonte, zunächst sei es aber das Ziel des Projekts «Mars 2117», die Möglichkeiten zu untersuchen, wie Menschen auf dem Mars überleben können. Dabei sei unter anderem die Produktion von Nahrungsmitteln und Energie wichtig.

«Auf anderen Planeten zu landen, ist ein alter Traum der Menschheit. Unser Ziel ist, dass die VAE internationale Anstrengungen unternehmen, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.»

We aspire in the coming century to develop science, technology and our youth's passion for knowledge. This project is driven by that vision. pic.twitter.com/4QibJjtiM2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14. Februar 2017

Nicht nur die VAE möchten den Nachbarplaneten besiedeln. Ähnliche Pläne verfolgen die US-Weltraumbehörde NASA, Elon Musk mit seinem Unternehmen Space-X oder das Projekt Mars One aus den Niederlanden.

Bild: Twitter

Die VAE wollen im Juli 2020 die erste eigene Mission ins All schiessen. Die Sonde Hope soll dann im darauffolgenden Jahr beim Roten Planeten ankommen und ihn umkreisen. Ziel ist die Erforschung der Mars-Atmosphäre.

Wie auch immer: Bis die ersten Golfbewohner über den Mars spazieren, dürfte es noch einige Zeit dauern.

(dhr/sda/dpa)

>> Dieser Käfer reist als falscher Ameisen-Hintern per Anhalter

Erst dachten die Forscher, sie hätten es mit Ameisen zu tun, die zwei Hinterteile haben. Dann entdeckten sie, dass eines der Hinterteile in Wahrheit ein Blinder Passagier war: Die neu entdeckte Käferart Nymphister kronaueri hakt sich mit ihrem Mundwerkzeug auf dem Rücken von Treiberameisen fest und lässt sich, als Ameisen-Hinterteil getarnt, per Anhalter zum neuen Nistplatz der Ameisen transportieren.

Bild: Daniel Kronauer

Die neue Art wurde nach dem deutschen Treiberameisenforscher Daniel Kronauer benannt. Forscher der Technischen Universität (TU) Darmstadt und des National Museum of Natural History in Washington entdeckten den Käfer, als sie im Regenwald von Costa Rica Treiberameisen während eines nächtlichen Umzugs beobachteten. Dabei bemerkten die Wissenschaftler, dass die Hinterteile mancher Ameisen seltsam aussahen, wie die TU Darmstadt am Dienstag mitteilte.

Bild: Munetoshi Maruyama

Von der Seite betrachtet schien es, als hätten die Ameisen zwei Hinterteile. «Zu unserer Überraschung und Freude stellte sich das ‹zweite Hinterteil› als neue Käferart heraus», erklärte der Darmstädter Forscher Christoph von Beeren.

Der Käfer ist nicht das einzige Lebewesen, das vom Zusammenleben mit den Ameisen profitiert und dort zum Beispiel vor eigenen Räubern sicher ist. Auch Silberfische, Milben, Fliegen, Tausendfüssler und andere Käfer beteiligen sich an den nächtlichen Umzügen der Treiberameisen. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift BMC Zoology veröffentlicht.

Bild: Munetoshi Maruyama

(sda/afp)

>> Mehrsprachige sind geborene Querdenker – und darum kreativer

Wer mit mehr als nur einer Sprache aufwächst, denkt vermutlich kreativer als jene Leute, die nur eine Sprache erlernt haben. Mehrsprachige denken weniger linear, und sie kommen eher auf Ideen ausserhalb des Mainstreams. Darauf deutet eine Studie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hin, die in Neuseeland durchgeführt und im International Journal of Bilingualism veröffentlicht wurde.

bild: filsantejeunes.com

Ein Forscherteam um Alexander Onysko ging während eines Gastaufenthalts in Neuseeland der Frage nach, inwiefern Mehrsprachigkeit sich als Vorteil für Kreativität in einer bestimmten Aufgabenstellung erweist. Zu diesem Zweck wurden die erwachsenen Versuchspersonen unter anderem mit erfundenen kombinierten Substantiven – zum Beispiel «spider cafeteria» – konfrontiert und gebeten, deren Bedeutung anzugeben.

Die Rückmeldungen – es waren insgesamt 117 auswertbare Datensätze – wurden von den Forschern in drei Kategorien eingeteilt:

figurative Assoziationen: bildliche Interpretationen des Begriffs, beispielsweise «spider cafeteria» als Bild für «Internetcafé».

bildliche Interpretationen des Begriffs, beispielsweise «spider cafeteria» als Bild für «Internetcafé». wörtliche Assoziationen: Beschreibungen des Begriffs, beispielsweise «a cafeteria with spiders inside».

Beschreibungen des Begriffs, beispielsweise «a cafeteria with spiders inside». analoge Assoziationen: Analogien zu bereits im Sprachschatz Vorhandenem. So wurde beispielsweise der «bucket philosopher» in Anlehnung an «bucket list» als «philosopher who does everything from a list» beschrieben.

Die figurativen und wörtlichen Assoziationen kamen bei allen untersuchten Gruppen ungefähr gleich häufig vor. Die analogen Assoziationen hingegen waren bei den zweisprachig aufgewachsenen Versuchsteilnehmern signifikant häufiger. Onysko erklärt sich diesen Befund damit, dass im Gehirn von Mehrsprachigen insgesamt mehr Sprachaktivität stattfinde – was die Fähigkeit erhöhe, flexibel zu assoziieren.

Für die Forscher stellen die analogen Assoziationen «Merkmale für divergentes Denken» dar – also für die Fähigkeit des Querdenkens. Diese sei daher bei den Mehrsprachigen stärker vorhanden. Wie das Forschungsteam es zusammenfasste:

«Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, dass Mehrsprachige von verschiedenen kreativen Assoziationsprozessen Gebrauch machen.»

(dhr)

>> >> Hack die Hydra – und aus jedem Teil wächst eine neue heran. Wie schafft sie das?

Selbst der griechische Held Herakles brauchte Hilfe, um dieses Ungeheuer zu erledigen: Der vielköpfigen Hydra, einem schlangenähnlichen Ungetüm, wuchsen für jeden abgeschlagenen Kopf zwei neue nach.

Bild: Wikimedia

Es ist kein Zufall, dass Süsswasserpolypen nach diesem Monster aus der griechischen Mythologie benannt sind. Die Nesseltiere sind unverwüstlich: Abgetrennte Körperteile wachsen ihnen nach, und wenn man sie in Einzelteile zerhackt, entstehen aus diesen neue Tiere.

In bis zu 200 Teile kann man einen solchen rund einen Zentimeter grossen Polypen zerteilen – und fast aus jedem Fragment bildet sich ein neues Exemplar. Da erstaunt es nicht wirklich, dass die Tiere auch noch beinahe unsterblich sind: Sie altern nicht.

Dass die Nesseltiere sich aus winzigen Teilen wieder ganz erschaffen können, liegt offenbar daran, dass ein Teil ihres Bauplans im Zellskelett gespeichert ist. Zu diesem Schluss sind Kinneret Keren und ihr Team vom Israel Institute of Technology gekommen. Sie haben ihre Studie im Fachmagazin «Cell Reports» veröffentlicht.

Bild: Wikimedia

Das Zellskelett besteht aus robusten Proteinfasern. Zerhackt man die Hydra, bleiben Teile dieses Skeletts in den Bruchstücken erhalten. Von ihnen geht dann eine mechanische Kraft aus, die den Zellen gewissermassen zeigt, wie sie sich organisieren sollen. So wachsen Mund und Tentakel der Polypen am richtigen Ort nach.

Wie genau der Bauplan im Zellskelett abgespeichert wird, wissen die Biologen jedoch nicht. Sie nehmen ohnehin an, dass mehrere Mechanismen am Nachwachsen beteiligt sind.

(dhr)

>> Weitere Kurznachrichten aus Wissenschaft und Technik gibt es HIER, HIER und HIER.

