Das Gehirn vertraut selbstgeschaffenen Eindrücken mehr als echten Sinnesreizen

Das Neuste aus der Welt der Wissenschaft und Technik in Kurzform.

Die Meldung passt ins Zeitalter der Fake News: Unser Gehirn hält selbstgeschaffene Eindrücke für vertrauenswürdiger als echte Sinnesreize – wenigstens bei der optischen Wahrnehmung. Das sagt eine neue Studie des Instituts für Kognitionswissenschaften der Universität Osnabrück.

Fehlende Informationen werden vom Gehirn vervollständigt, das ist nicht Neues. Erstaunlich ist allerdings der Befund, dass unser Denkorgan dieser selbstgeschaffenen Wahrnehmung den Vorzug vor der Realität gibt. Festgestellt haben die Forscher das anhand des sogenannten Blinden Flecks in unserer Wahrnehmung.

Dabei handelt es sich um eine Stelle in unserem Gesichtsfeld, an der wir nichts sehen können – ohne es aber zu bemerken. Grund dafür ist, dass die Netzhaut dort keine Sehzellen besitzt, weil sich die Austrittsstelle des Sehnervs an dieser Stelle befindet. Daher kann die Netzhaut dort keine Informationen aufnehmen.

«Im Fall des Blinden Flecks vervollständigt unser Gehirn automatisch die fehlende Information, indem es auf die Inhalte der benachbarten Stellen zurückgreift. Dadurch fällt uns keine Lücke auf», erklärt der Leiter der Studie, Professor Peter König.

«Dass subjektive Wahrnehmung bezüglich der Vertrauenswürdigkeit manchmal über die Wirklichkeit gestellt wird, sollte genauer untersucht und beachtet werden.» Peter König, Universität Osnabrück

Um herauszufinden, ob das Gehirn diese selbst vervollständigte Information als vertrauenswürdig einstuft, führten die Forscher ein Experiment mit 100 Probanden durch. Sie mussten zwei Kreise vergleichen, die in Wirklichkeit unterschiedlich waren, die aber aufgrund des Blinden Flecks als identisch erschienen.

Einer der Kreise war durchgängig gestreift, während der andere genau an der Stelle des Blinden Flecks ein Füllstück enthielt, ohne dass die Testpersonen dies wussten. Sie mussten dann angeben, welcher für sie identisch erscheinenden Kreise ihrer Ansicht nach durchgängig gestreift war.

«Wir hatten angenommen, dass die Probanden, weil sie ja vom Blinden Fleck nichts wussten, sich gleich häufig für den einen und den anderen Kreis entscheiden, oder aber bevorzugt den lückenlosen, wirklich durchgängig gestreiften auswählen würden», erklärt der wissenschaftliche Mitarbeiter Benedikt Ehinger.

Zur Verblüffung der Forscher kam jedoch genau das Gegenteil heraus: «Die Probanden wählten bevorzugt den Kreis aus, der teilweise im Blinden Fleck angezeigt wurde, also nicht den, den sie tatsächlich zu hundert Prozent sehen konnten.» Dies bedeutet, dass unser Gehirn der von ihm selbst interpretierten bildlichen Information mehr Vertrauenswürdigkeit zumisst als dem echten Sinnesreiz.

Im Alltag dürfte der Blinde Fleck nicht zu «bedeutenden Falschinformationen» führen, relativieren die Forscher. Meist seien ohnehin beide Augen beteiligt. «Dass subjektive Wahrnehmung bezüglich der Vertrauenswürdigkeit manchmal über die Wirklichkeit gestellt wird, sollte genauer untersucht und beachtet werden», sagt König.



>> Gab es Leben auf dem Mars? Diese neuen Erkenntnisse sprechen dafür

Gab es auf dem Mars einst Leben? Und wenn ja, wann? Zwei neue Studien bringen etwas Licht ins Dunkel und kommen zum Schluss: Der junge Mars besass viele Millionen Jahre lang die nötigen Voraussetzungen für eine lebensfreundliche Umwelt.

Das schliessen Forscher aus neuen Bodenanalysen des NASA-Marsrovers «Curiosity». Die Daten liefern Belege für ein relativ stabiles Klima auf dem Roten Planeten, wie Wissenschaftler um Joel Hurowitz von der Stony Brook University (US-Bundesstaat New York) im Fachblatt «Science» berichten.

«Curiosity» fährt seit 2012 durch den rund 150 Kilometer grossen Gale-Krater und hat verschiedene Indizien dafür gefunden, dass einst ein grosser See den Krater füllte. In der neuen Studie haben Forscher Schlammsteine aus unterschiedlichen Tiefen des einstigen Sees untersucht.

Dabei zeigte sich, dass der See einmal Schichten mit verschiedenen chemischen Bedingungen besass. Während es nahe der Oberfläche einen hohen Anteil oxidierender Verbindungen aus der Atmosphäre gab, herrschten in tieferen Wasserschichten sauerstoffarme Bedingungen.

Grössere Grundwasserströme möglich

Insgesamt deuteten die Analysen darauf hin, dass auf dem Roten Planeten über längere Zeit ein stabiles Klima vorgeherrscht haben muss, erläutern die Forscher. Es habe sich von kalten, trockenen Bedingungen zu wärmeren und feuchteren entwickelt, bis der See schliesslich austrocknete, vermutlich aufgrund Veränderungen in der Atmosphäre.

«Selbst als der See schliesslich verdunstete, gab es noch wesentliche Mengen Grundwasser, viel länger als wir bislang gedacht haben. Das verlängert das Fenster für eine mögliche Existenz von Leben auf dem Mars.» Jens Frydenvang, Los Alamos National Laboratory

Die Untersuchung belege gemeinsam mit anderen Funden, dass der junge Mars vor etwa 3,8 bis 3,1 Milliarden Jahren alle physikalischen, chemischen und energetischen Voraussetzungen für eine lebensfreundliche Umwelt besessen habe, schreiben die Forscher.

Auch nach dem Austrocknen des Sees könnte es einer zweiten Analyse zufolge noch grössere Grundwasserströme gegeben haben. Das schliessen Wissenschaftler um Jens Frydenvang vom Los Alamos National Laboratory (US-Bundesstaat New Mexico) aus Ablagerungen von Siliziummineralien.

Die Minerale seien von sehr altem Grundgestein in darüber liegendes jüngeres Gestein gewandert, schreiben die Forscher im Fachblatt «Geophysical Research Letters». «Selbst als der See schliesslich verdunstete, gab es noch wesentliche Mengen Grundwasser, viel länger als wir bislang gedacht haben», erläuterte Frydenvang in einer Mitteilung seines Instituts. «Das verlängert das Fenster für eine mögliche Existenz von Leben auf dem Mars.»



>> 3D-Druckertinte aus dem Wald: Wer hat's erfunden?

Natürlich haben es die Schweizer erfunden! Genauer gesagt: Die Forscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa). Sie haben eine umweltfreundliche 3D-Drucker-Tinte entwickelt. Das Spezielle daran sind Nanokristalle aus Cellulose, gewonnen aus Holz, wie die Empa mitteilte. Sie geben einer Druckerflüssigkeit so viel Stabilität, dass sich daraus Implantate oder Prothesen drucken lassen.

Die Cellulosekristalle haben einige Vorteile: Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu den in herkömmlichen 3D-Druckertinten verwendeten Karbonfasern. Und die länglichen Kristalle positionieren sich in der Richtung, in der sie gedruckt wurden.

Das ermöglicht, stabile Gebilde zu drucken, die sich etwa für den medizinischen Bereich eignen: künstliche Knochenimplantate oder Prothesen. Die Empa entwickelt die Druckerflüssigkeit weiter und arbeitet gleichzeitig an neuen biobasierten Druckertinten.



