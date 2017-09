Bild: Shutterstock

Wir boarden falsch – und setzen uns dabei erst noch einer Gefahr aus

Das Neueste aus der Welt der Wissenschaft und Technik in Kurzform. Damit du weisst, wie der Roboter-Hase läuft.

Wir kennen das lästige Ritual: Nach dem Warten auf dem möglicherweise auch noch überfüllten Terminal werden die Flugpassagiere zum Boarden in Gruppen aufgeteilt – meist entsprechend ihrem Sitzplatz im vorderen, mittleren oder hinteren Teil des Flugzeugs. Wenn diese Gruppen das Flugzeug nacheinander besteigen, soll dies die mitunter langwierige Prozedur effizienter machen und abkürzen.

Von einem bestimmten Passagieraufkommen an kommt es dabei unweigerlich zu einem Stau im Mittelgang der Maschine – und das ausgerechnet beim gruppenweisen Boarden noch mehr als sonst. Das zeigen Computersimulationen der Florida State University. Gemäss diesen Berechnungen drängen sich Flugreisende besonders dicht zusammen, wenn sie blockweise boarden.

Anstecken beim Einsteigen

Während wir ungeduldig im Gang darauf warten, dass die Passagiere vor uns ihr Handgepäck verstaut, ihre Kinder angeschnallt und sich endlich auf dem Sitz eingerichtet haben, droht uns jedoch noch anderes Ungemach als nur die lästige Warterei: Im Pulk der zusammengedrängten Passagiere verbreiten sich Krankheitserreger viel leichter als sonst. Wie die Modellrechnungen zeigen, ist das Ansteckungsrisiko am grössten, wenn die Airlines die Reisenden in drei Gruppen von hinten nach vorne boarden lassen.

Etwas besser sieht es aus, wenn zuerst die Sitzplätze auf einer Seite der Kabine aufgefüllt werden und danach auf der anderen. Die Passagiere kommen dann besser aneinander vorbei als bei der bevorzugten Methode, bei der zuerst die Reisenden auf den hinteren Plätzen boarden. Dies schlägt sich in einer entsprechend niedrigeren Ansteckungsrate nieder, zeigen die Wissenschaftler in ihrer Studie, die im Fachmagazin «Physical Review» erschien ist.

Aussteigen ist weniger gefährlich

Im fiktiven Szenario eines Ebola-Ausbruch vom Ausmass der westafrikanischen Epidemie im Jahr 2014 berechneten die Forscher die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb eines Monats mehr als 20 Personen im Flugverkehr angesteckt würden. Bei der herkömmlichen Boarding-Prozedur mit drei Gruppen belief sie sich auf 67 Prozent. Wurden die Sitzplätze seitlich gefüllt, sank die Wahrscheinlichkeit auf nur noch 40 Prozent.

Sobald die Flugreisenden alle auf ihren Sitzen Platz genommen haben, nimmt das Ansteckungsrisiko übrigens deutlich ab und ist nicht mehr wesentlich höher als an anderen Orten, wo viele Menschen aufeinander treffen, beispielsweise Züge oder Kinos. Auch beim Aussteigen, wo man erneut näher mit fremden Personen in Kontakt kommt, ist das Ansteckungsrisiko bedeutend niedriger als beim Boarden.

(dhr)

Ah, deshalb dauert das Boarding immer so lang! 0m 56s Ah, deshalb dauert das Boarding immer so lang! Video: watson

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Wie alt wirst du? Wie auch immer, bei maximal 115 Jahren ist Schluss

Bild: Shutterstock

Trotz aller medizinischer Errungenschaften sind der menschlichen Lebenserwartung natürliche Obergrenzen gesetzt. Wissenschaftler in den Niederlanden sehen das maximale Limit nach einer statistischen Auswertung der Daten von rund 75'000 Menschen bei 115,7 Jahren für Frauen und 114,1 Jahren für Männer, wie sie am Donnerstag mitteilten.

«Die maximale Obergrenze hat sich jedoch nicht geändert. Es gibt da so eine Art Deckelung.»

«Im Durchschnitt werden die Menschen zwar immer älter», sagte Statistikprofessor John Einmahl, einer der Autoren, der Nachrichtenagentur AFP. «Die Ältesten unter uns sind in den letzten 30 Jahren aber nicht noch älter geworden.»

Bild: AP/AP

Bessere medizinische Versorgung, gesündere Ernährung und bessere Lebensbedingungen haben die durchschnittliche Lebenserwartung deutlich steigen lassen – die Zahl der Menschen über 95 Jahre hat sich etwa in den Niederlanden verdreifacht. «Die maximale Obergrenze hat sich jedoch nicht geändert», sagte Einmahl. «Es gibt da so eine Art Deckelung.»

Ihre Berechnungen zur maximalen Lebensspanne stützten die Wissenschaftler nicht auf medizinische Untersuchungen, sondern auf die rein statistische Auswertung der Lebensdaten von rund 75'000 Niederländern. Sie wendeten dabei die so genannte Extremwerttheorie an. Diese statistische Methode befasst sich mit Ausreissern im Höchst- und Tiefstbereich von Stichprobensammlungen.

Ihre Befunde wollen die Wissenschaftler der Universitäten Tilburg und Rotterdam demnächst in einem Fachmagazin publizieren. Einmahl räumte ein, dass auch bei seinen statistischen Berechnungen Ausnahmen möglich seien – so etwa die Französin Jeanne Calment, die 122 Jahre und 164 Tage alt wurde.

(sda/afp)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Frösche mit «Unterhose»: Sender verrät ihren guten Orientierungssinn

Pfeilgiftfrösche legen ihre Eier an Land ab und transportieren nach dem Schlüpfen die Kaulquappen auf dem Rücken zu Wasserstellen. Wie gut ihre Orientierung dabei ist, zeigen Wiener Forscher mithilfe von Sendern, die sie den Fröschen in einer Art Unterhose umschnallten.

Hierzulande haben es Frösche und Kröten relativ einfach, finden sie doch die für die Fortpflanzung notwendigen Tümpel und Seen jedes Jahr an denselben Stellen vor. Der Regenwald ist ein deutlich komplexerer Lebensraum, wo sich die Bedingungen stark verändern und gute Brutplätze eher unzuverlässig anzutreffen sind.

Bereits im Vorjahr zeigten Wiener Forscher, dass sich die zwei Zentimeter grossen Frösche bis zu sechs unterschiedliche Wasserstellen merken. Die Biologin Kristina Beck von der Universität Wien hat nun mit Kollegen in Französisch-Guyana Männchen der Pfeilgiftfroschart Allobates femoralis einen Sender in einer Art Unterhose umgeschnallt, um den genauen Weg der Tiere zu den bis zu 200 Meter weit entfernten und verstreuten Wasserstellen zu verfolgen.

Keine Erkundungstouren

Die Senderdaten zeigten, dass sich alle Frösche auf sehr direktem Weg zu den Wasserstellen und wieder zurück zu ihren Territorien bewegten und die Umgebung dabei nicht erkundeten, etwa um neue Brutplätze zu suchen. Selbst wenn bekannte Wasserstellen entfernt wurden, änderten die Tiere ihr Verhalten nicht, berichteten die Forscher im Fachjournal «PeerJ».

«Wir haben sogar Frösche beobachtet, die wiederholt zur selben Stelle liefen, an der sich zuvor ein Pool befunden hatte», so Beck, die mittlerweile ihr Doktoratsstudium am Max Planck Institut für Ornithologie in Deutschland absolviert, in einer Aussendung der Uni. Die Frösche scheinen also ihre Information über verfügbare Brutplätze nicht zu aktualisieren.

Die Wissenschaftler vermuten, dass die Suche nach neuen Wasserstellen während der Brutsaison zu aufwendig für die Männchen ist. Schliesslich könnten sie dadurch ihr Territorium verlieren oder die Chance auf eine zusätzliche Paarung verpassen. Unklar ist weiterhin, wann und wie die Frösche Information über geeignete Wasserstellen sammeln.

(sda/apa)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Faszinierende Bilder vom Mars: Frostige Dünen auf dem Roten Planeten

Bild: Nasa

Frühling auf dem Roten Planeten: Eisablagerungen sorgen auf dem Mars für angezuckerte Dünen. Das ist auf einem neuen Foto der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen, das die Marssonde MRO bereits Mitte Mai aufgenommen hatte.

Im Winter bedecken Schnee und Eis aus Kohlenstoffdioxid – sogenanntes Trockeneis – die Dünen, erklärt die NASA. Wenn die Sonne im Frühling anfängt, auf die Oberfläche zu scheinen, breche die Eisschicht.

Ausströmendes Gas wirble dunklen Sand auf. Der Prozess sorge oft für «wunderschöne Muster». Zudem bleibe an schattigen Plätzchen etwas Eis liegen.

(sda/dpa)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Jetzt kommt das «Alpenprotein»: Bündner Hanfpulver lässt Sportlermuskeln wachsen

Ein neues Proteinpulver aus den Samen der Hanfpflanze soll bei Sportlerinnen und Sportlern die Muskeln wachsen lassen. Ein Bündner Start-Up will die Eigenentwicklung auf den Markt bringen als Alternative zu herkömmlichen Proteinpräparaten aus Molke oder Soja.

Bild: KEYSTONE

Hanf-Proteinpulver an sich ist nichts Neues und wird von Bio-Läden im Sortiment geführt. Die Innovation des Bündner Produktes ist der hohe Proteingehalt von über 60 Prozent. Besonders ist nach Angaben der Hersteller zudem die Qualität dieser Proteine und deren überdurchschnittliche Bioverfügbarkeit für den menschlichen Körper.

Das Hanf-Pulver ist eine Eigenentwicklung der jungen Firma Alpenpionier aus Graubünden. Erste Forschungsmittel kamen vom Nationalen Forschungsnetzwerk Swiss Food Research, eine Zusammenarbeit besteht mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Der benötigte Lebensmittelhanf wird bereits angebaut, für die Produktionsanlagen fehlt aber noch Geld. Mit einem erfolgreich angelaufenen Crowdfundig will Alpenpionier bis Mitte September die benötigten 120'000 Franken zusammenbringen.

Snowboard-Profi als Markenbotschafter

Hinter dem Unternehmen stehen zwei junge Lebensmittelingenieure und ein Gartenbauunternehmer. Als Markenbotschafter und Berater mit an Bord sind der international erfolgreiche Snowboardprofi Nicolas Müller und die aufstrebende Ausnahmeköchin Rebecca Clopath.

Mit dem «Alpenprotein» genannten Pulver wollen sie Sportlerinnen und Sportler ansprechen, die eine vegane und regional in Bioqualität hergestellte Alternative zum herkömmlichen Proteinpulver aus Molke suchen. Aufgrund der hohen Proteinqualität soll das Pulver auch zu pflanzlichen Muskelaufbaupräparaten eine Alternative sein, etwa solchen aus Soja und fernöstlicher Produktion.

Alle essentiellen Aminosäuren

Das Hanfpulver wird aus dem reifen Samen der Hanfpflanze gewonnen, der sogenannten Hanfnuss. Laut Lebensmittelingenieur Carlo Weber, dem Entwicklungschef von Alpenpionier, enthalten die Hanf-Proteine alle 20 Aminosäuren – und damit auch die acht essentiellen, die der menschliche Körper nicht selber herstellen kann.

«Wir pflanzen Lebensmittelhanf an, das auf eine hohe Samenproduktion hin gezüchtet ist.»

Das Pulver ist laktosefrei und enthält im Gegensatz zu Molke- und Sojapräparaten keine Allergene. Bei der Herstellung fällt als Nebenerzeugnis hochwertiges Hanföl an, das aus der Nuss kaltgepresst wird. So entsteht ein weiteres Produkt, welches das Jungunternehmen vertreiben will, wie Verkaufsleiter Adrian Hirt erklärt.

Aus weiteren Produktionsresten, etwa Ballaststoffen und Kohlenhydraten, werden derzeit unter Geheimhaltung weitere Produkte entwickelt. Ziel ist die ganzheitliche Verwertung der Hanfnüsschen.

Ideale Nutzpflanze für Biobauern

Die Hanfpflanzen von Alpenpionier wachsen bereits auf 12 Hektaren Land bei 10 verschiedenen Bio-Bauern, vorwiegend in Graubünden. Mit THC-haltigem Hanf, das als – illegales – Rauschmittel geraucht wird, hat die Pflanze ebensowenig gemeinsam, wie mit dem frei käuflichen CBD-Hanf.

«Wir pflanzen Lebensmittelhanf an, das auf eine hohe Samenproduktion hin gezüchtet ist», betont der für den Anbau verantwortliche Emanuel Schütt. Der THC-Gehalt der Hanfnüsschen sei null, derjenige in den grünen Teilen der Pflanze unter 0,2 Prozent – gesetzlich erlaubt wäre ein Prozent.

Für Bio-Landwirte und Bio-Bergbauern stellt der Hanf eine attraktive Nutzpflanze dar, wie Schütt erklärt. Sie hat eigene Abwehrmechanismen gegen Unkraut und Schädlinge, muss nicht bewässert werden und kann in höheren, alpinen Lagen kultiviert werden. Zudem eignet sie sich als Vorkultur für Getreide und stellt damit eine sinnvolle Bereicherung der Fruchtfolge in der Bio-Landwirtschaft dar – dem Anbau wechselnder Nutzpflanzen auf der gleichen Fläche.

(sda)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Mit Wasser gegen den Weltuntergang – so will die NASA den Yellowstone-Supervulkan bändigen

Unter dem dem Yellowstone-Nationalpark in den USA tickt eine geologische Zeitbombe: Dort befindet sich ein Supervulkan, der bereits in der Vergangenheit gewaltige Ausbrüche hatte. Nach der letzten grossen Eruption vor 640'000 Jahren stürzte der Boden ein und hinterliess einen Krater von der Grösse Korsikas.

Bild: AP/AP

Die riesige Magmakammer unter dem Park entleert sich ungefähr alle 600'000 Jahre – eine neue Supereruption wäre also schon fast überfällig. Ein neuerlicher Ausbruch dieses Kalibers würde riesige Gebiete mit Asche bedecken und das Klima weltweit dramatisch abkühlen. Es gäbe massive Ernteausfälle; ein grosser Teil der Menschheit würde verhungern. Dieses apokalyptische Szenario ist übrigens wahrscheinlicher als der Einschlag eines grossen Asteroiden.

Kein Wunder machen sich Wissenschaftler Gedanken über die ungemütliche Situation. Forscher der US-Weltraumagentur NASA haben, so berichtet die BBC, einen Plan entwickelt, wie man Dampf aus diesem gigantischen Kessel ablassen könnte: Um die stetig zunehmende Hitze aus der Magmakammer langsam abzuführen, soll das glühende Gestein mit Wasser gekühlt werden.

Supervulkane

350 Grad heisser Dampf

An einer äusseren Stelle des Vulkans müsste ein zehn Kilometer tiefes Loch gebohrt und dann unter Hochdruck Wasser hineingepumpt werden. Das Wasser würde sofort verdampfen und dabei Energie aus der Magmakammer aufnehmen. Nimmt dort die Hitze nicht mehr zu, droht kein Ausbruch.

Der rund 350 Grad heisse Dampf, der aus der Tiefe aufsteigen würde, könnte dann gleich für ein Thermalkraftwerk genutzt werden. Das käme nicht ungelegen, denn die Realisierung dieses Projekts wäre sehr teuer – die NASA schätzt die Kosten auf knapp 3,5 Milliarden US-Dollar.

Noch ist das Zukunftsmusik. Die Bändigung des Vulkans wäre aber ohnehin eine Jahrhundertaufgabe – erst unsere Nachkommen würden von der Abkühlung der Magmakammer profitieren. Ganz ungefährlich wäre das Projekt übrigens nicht: Eine unsachgemässe Bohrung könnte nämlich genau das verursachen, was sie verhindern sollte: eine apokalyptische Supereruption.

(dhr)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Animieren wie bei Disney: Kein Problem mit dieser ETH-Software

Die allermeisten Zeichentrickfilme entstehen heute am Bildschirm. Computersoftware hat Einzug in die Unterhaltungsindustrie gehalten – ist aber nicht wirklich für Nutzer gedacht, die wenig Übung haben.

Bild: Disney Research

Da kommt eine gemeinsam von der ETH Zürich und Disney Research entwickelte Software gerade richtig, die die Computeranimation von Figuren vereinfacht. Das Forscherteam um Loïc Ciccone, Doktorand am Computer Graphics Lab der ETH Zürich, hat laut Mitteilung der Hochschule ein Werkzeug geschaffen, das es künftig auch unerfahrenen Nutzern erlauben könnte, realitätsgetreue Bewegungsabläufe zu entwerfen.

Bild: Disney Research

«Wir wollen eine einfache und schnelle Animationen ermöglichen, ohne dabei an Qualität einzubüssen», erklärt Ciccone, Erstautor der Studie. Professionelle Methoden wie «Keyframing», die in der Unterhaltungsindustrie genutzt werden, erreichen ein hohes Mass an Präzision – aber sie sind oft unübersichtlich, weil Zeit- und Bewegungsabläufe der Figur unabhängig voneinander in unterschiedlichen Darstellungen animiert werden.

Ciccone und sein Team haben dagegen das Tool MoCurves entwickelt. Eine solche MoCurve repräsentiert eine bestimmte Bewegung, zum Beispiel das Anheben und Senken eines Fusses. Der Künstler erstellt sie, indem er mit der Maus die Bewegung vorgibt. Danach kann er sie dadurch beschleunigen oder verlangsamen, dass er die Kurve an bestimmten Punkten dehnt oder zusammenzieht.

Bewegungen in Echtzeit testen

Dies erlaubt es, die Bewegung in Echtzeit zu testen und falls nötig zu verändern. Wenn die Figur neben dem Fuss auch zugleich noch die Hand bewegen soll, wird dafür eine zusätzliche MoCurve erstellt. Sie kann dann unabhängig von der anderen bearbeitet und getestet werden.

Film Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Forscher haben die Animationssoftware bereits getestet, wie die ETH weiter schreibt. Nach einer lediglich viertelstündigen Einführung waren fünf unerfahrene Testpersonen in der Lage, verschiedene Bewegungsabläufe innerhalb einer Stunde zu gestalten. Auch professionelle Anwender zeigten sich von der Software beeindruckt; sie hoben dabei vornehmlich die Geschwindigkeit hervor, mit der sich Animationen erstllen lassen.

Die neue Software soll nicht nur der Branche dienen: «Mit unserer Software ermöglichen wir es allen, auf einfache Art und Weise animierte Geschichten zu erzählen», sagt Ciccone.

(dhr)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Feldstudie im Fast-Food-Lokal zeigt, warum du deinen Kebap freundlich bestellen solltest

Bild: Shutterstock

Freundlichkeit lohnt sich. Kunden werden bevorzugt behandelt, wenn sie nett zum Verkäufer sind. Mit einem Lob vorweg bekommt ein Kunde zum Beispiel deutlich mehr Glace oder einen grösseren Kebap, wie eine Studie zeigt. Auch Trinkgeld vorab führt zu grösseren Portionen.

Die Wissenschaftler um Michael Kircher von der Universität Innsbruck hatten mehrere Teilnehmer in Fast-Food-Lokale in Innsbruck und München geschickt und sie dort eine Portion Glace kaufen lassen. Direkt danach wurde die Leckerei gewogen.

Bild: Shutterstock

Trinkgeld lohnt sich

Das Resultat war deutlich: Nach Komplimenten gab es 10 Prozent mehr. Trinkgeld im Voraus brachte 17 Prozent mehr – zog man die Kosten dafür wieder ab, blieb ein Plus von 7 Prozent, berichten die Forscher im Fachjournal «Experimental Economics».

Das Experiment wurde danach an Kebap-Ständen in Graz, Innsbruck und München fortgesetzt. Die dort gewonnenen Daten untermauerten die Ergebnisse. Insgesamt wurden über 100 Portionen Glace und 800 Döner-Wraps gekauft. Das Essen wurde danach meist verschenkt oder gespendet.

Häufiges Loben wirkt

«Interessant war, dass der Effekt beim Trinkgeld über mehrere Besuche gleich geblieben ist, während er bei Komplimenten deutlich anstieg und nach fünf Besuchen sogar stärker war als jener mit Trinkgeld», sagte Mitautor Stefan Palan. Nachhaltiges Loben könne die bevorzugte Behandlung noch weiter verstärken.

Die Studie zeige, dass immaterielle Anreize wie Anerkennung und Lob in der Gesellschaft wohl eher unterschätzt und finanzielle Anreize überschätzt werden. Es sei zu vermuten, dass solche Mechanismen in vielen alltäglichen Konsumentscheidungen ähnlich wirkten.

(sda/dpa)

>> Weitere Kurznachrichten aus Wissenschaft und Technik gibt es HIER, HIER, HIER und HIER

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo