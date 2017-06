Damit du in Zukunft mitreden kannst: 6 harte Fakten zum perfekten Durchschnitts-Pimmel

Wie die Nase eines Mannes, ...

... so sein Johannes? gif: giphy

Oder sollte man doch eher die Hände oder Füsse genauer begutachten? Wenn ÜBERHAUPT sind der Zeige- und Ringfinger aussagekräftig über die Grösse des männlichen Gemächts, besagt eine koreanische Studie aus dem Jahr 2011. Demnach lautet die Formel: Je kleiner der Quotient aus den Längen von Zeige- und Ringfinger der rechten Hand, desto stattlicher der Penis.

Eine Zauberformel aus Europa gibt es bis anhin nicht. Immerhin: Wissenschaftler vom University College in London sind sich sicher, dass die Penislänge NICHT anhand der Fusslänge berechnet werden kann. Während einer Studie konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. «Dass man die Grösse des Penises anhand der Füsse erahnen kann, ist ein weit verbreiteter Irrtum», zitiert die BBC einen Forscher der Studie.

Der Durchschnitts-Penis

Das britische Fachmagazin BJU International hat eine Studie mit 15'000 Männern aus aller Welt durchgeführt und ist dabei auf folgende Ergebnisse gestossen:

🥐 Länge schlaff: 9,16 Zentimeter



🍆 Länge erigiert: 13,12 Zentimeter



🍩 Umfang schlaff: 9,31 Zentimeter



🍩 Umfang erigiert: 11,66 Zentimeter



🥖 13,24 Zentimeter – Schlaff, aber in die Länge gezogen.

(In die Länge gezogen. Hihi)

*Leser geht Massstab holen*

Wer hat den Grössten?

Über 20 Millionen Mal wurde die Karte «The Penis Size Worldwide» bereits aufgerufen. Kein Wunder. Schliesslich gibt sie Aufschluss darüber, ob Mann in Sachen Durchschnittspenis vorne oder hinten liegt.

In den Top Ten befinden sich fast ausschliesslich afrikanische und südamerikanische Länder. Aber du willst vermutlich eh nur wissen, wo es um die Schweiz steht ...

grafik: watson/dhr

Die Zahlen der Grafik basieren auf unterschiedlichen Datensätzen. Einerseits aus Selbstangaben, die auf Webseiten wie Surveymonkey.com gesammelt wurden, andererseits von Messdaten aus wissenschaftlichen Publikationen.

Welche Penis-Grösse ist nun die beste?

Solltest du (oder dein kleiner Freund) bei den obigen Punkten unterdurchschnittlich abschliessen, ist das aber kaum tragisch. In einer Studie der University of California wurde während eines Tests mit 41 Frauen – ihnen wurden verschieden grosse Penis-Attrappen aus dem 3D-Drucker in die Hand gedrückt – folgendes festgehalten: Die meisten Frauen bevorzugten einen Penis mit einer Länge von um die 16.5 Zentimeter. Sie gaben aber auch an, dass ihnen der Umfang des guten Stücks um einiges wichtiger sei. Ausserdem sollen die Proportionen stimmen. Der Penis muss zum Rest passen.

Grösserer Penis – grössere Chance betrogen zu werden

Und hier kommt auch schon die schlechte Nachricht für alle Männer, die mit einem riesigen Ding gesegnet sind. Denn die Ergebnisse einer kenyanischen Studie besagen: Je länger der Penis des Mannes, desto wahrscheinlicher der Seitensprung der Frau. «Frauen assoziieren grosse Penisse mit Schmerzen und Unbehagen während des Geschlechtsverkehrs, was den sexuellen Genuss und die Befriedigung verhindert», begründen die Forscher die Ergebnisse. Als «grosser Penis» galt in der Studie alles über 6 Zoll, also etwa 15,2 Zentimeter.

Die Studie wurde zusammen mit der amerikanischen Aids-Stiftung «International AIDS Vaccine Initiative» durchgeführt.

In unserem Nachbarland werden die meisten Penisvergrösserungen durchgeführt

Im Land der Currywürste ist Mann scheinbar unzufrieden mit der Grösse seines Gemächts. Trotz guter Durchschnittsgrösse (siehe Penis-Karte) sind die Deutschen Meister im Penis-Vergrössern. Laut der ISAPS («International Society of Aesthetic Plastic Surgeons») wurden im Jahr 2013 weltweit 15'414 Penisvergrösserungen durchgeführt, 2'786 davon allein in Deutschland. Zum Vergleich: In Amerika, Spitzenreiter unter den Schönheitseingriffen, waren es nur 61. Die Schweiz hat es leider nicht in die Liste geschafft.

Und nun, damit du noch mehr mitreden kannst: 83 andere Begriffe für «Penis»:

Video: watson

(via HuffPost UK)

Das könnte dich auch interessieren: Ein Abend im Luxus-Restaurant: So sieht ein Menü für 400 Franken aus Kein Ende in Sicht: Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten Mueller ermittelt jetzt offiziell gegen Trump Roman Josi mit Tränen in den Augen: «Es war die beste Zeit unseres Lebens» Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Das Bundesrats-Karussell dreht bereits: Diese Politiker könnten Burkhalter beerben Good-News für Betroffene – Start-up bringt App gegen Migräne Putin-Kritiker Nawalny muss ins Gefängnis: «Jetzt verpasse ich Depeche Mode» Katar kauft Kampfflugzeuge von den USA Lucrezia Borgia: Die päpstliche Bastardbrut der Renaissance «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Medikamente neu interpretiert – Teil 2! 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Dress like a «Goodfella»: So geht der perfekte Mafia-Look – vom Hut bis zum Hemdkragen SBB-Mitarbeiter müssen sich auf Jobs neu bewerben Starkoch Gordon Ramsay kriegt Filet auf einem Dachziegel serviert ... und ist sprachlos Die 5 Phasen der Trennung Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Macron-«Tsunami» bei Parlamentswahl: Der Durchmarche 20 Gründe in Bildern, warum du deinen Bart nicht abrasieren solltest Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Swiss enthüllt neuestes Flugzeug Jupiter ist nicht nur der grösste Planet – er hält noch einen anderen Rekord «Die mächtigste Konsole der Welt» – diese 5 Dinge musst du über die neue Xbox One X wissen Inferno in London: Opferzahl steigt Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Verdiente Krönung einer grandiosen Karriere: Mark Streits kurioser Stanley-Cup-Triumph EU schafft jetzt die Roaming-Gebühren ab – darum zahlen Schweizer nun gar mehr Alle Artikel anzeigen

