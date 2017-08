Schaffst du es an die Elite-Uni? 10 Punkte und du bist schon fast in Harvard Bild: pixabay

Wer Medizin studieren will, muss zuerst den berüchtigten Numerus Clausus meistern. Und wer Geschichte studieren will – auch! Zumindest in gewisser Weise an US-Unis, so auch in Harvard oder Yale. Nun, hast du das Zeug dazu?

In den USA gibt es einen standardisierten Studierfähigkeitstest (genannt SAT) für Highschool-Absolventen. Neben grundlegenden Kenntnissen in Mathematik, Lesen und Schreiben werden fachspezifischere Tests erhoben. So auch ein Test in «World History» beispielsweise. Sollte man sich an der Uni für ein Geschichtsstudium oder dergleichen interessieren, ist eine hohe Punktzahl in diesem Test unabdingbar. Denn: Je höher die Punktzahl, desto höher die Chance an einer Top-Uni angenommen zu werden.

Aus den Übungsfragebögen haben wir 10 Fragen zur Weltgeschichte zusammengestellt, weil das ja so ein klar definiertes Fach ist .

Und, hast du das Zeug zum Super-Geschichtsstudent an der Elite-Uni? Finde es heraus:

1. Was war der Hauptgrund für die Kolonialisierung des afrikanischen Kontinents in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Die grosse Nachfrage nach afrikanischen Arbeitern im europäischen Industriesektor Das gesteigerte europäische Interesse an Grosswildjagd und Tourismus Ausschöpfung des hydroelektrischen Potentials afrikanischer Flüsse Die Nachfrage nach Sklavenarbeit für die Baumwoll- und Zuckerplantagen in der Neuen Welt Das Verlangen nach neuen Märkten, Rohstoffen und strategischen Vorteilen 2. Welche der folgenden Eigenschaften wurde im Konfuzianismus als wichtige Tugend erachtet? Respekt gegenüber den Eltern Armut Handwerkliches Geschick Gemeinnützige Wohltätigkeit Kriegerische Fähigkeiten 3. Welche der folgenden Reihenfolgen entspricht der chronologischen Abfolge des Aufkommens dieser Religionen (von der ältesten zur jüngsten Religion)? KEYSTONE Buddhismus, Christentum, Islam Buddhismus, Islam, Christentum Christentum, Islam, Buddhismus Christentum, Buddhismus, Islam Islam, Christentum, Buddhismus 4. Die grau eingefärbte Fläche entspricht der ungefähren Ausbreitung welchen Reichs zu Beginn des neunten Jahrhunderts n. Chr.? Mongolisches Reich Römisches Reich Islamische Expansion Byzantinisches Reich Karolingerreich 5. Als die Portugiesen im späten 15. Jahrhundert ums Kap der Guten Hoffnung segelten und so in den Indischen Ozean gelangten, entdeckten sie ... ... eine Region, die von der chinesischen Flotte kontrolliert und verteidigt wird. ... zahlreiche Hafen, die unter Kontrolle von genuesischen Handelsleuten waren. ... eine Region, in der es bis dato noch keinen Seehandel gab. ... koloniale Herrschaft über diverse Häfen und Handelsrouten des Osmanischen Reiches. ... ein Netzwerk von Langdistanz-Handelsrouten, das von muslimischen Kaufleuten kontrolliert wurde. 6. In Reaktion auf welchen Umstand entwickelte sich das «Mönchsideal» oder das daraus resultierende Mönchstum im frühen Christentum? Ketzerei Konkurrenz östlicher Religionen Staatliche Einmischung Weltlichkeit Verfolgung 7. Im Europa der Neuzeit (ca. 16. - 18. Jahrhundert) wollten Regierungen den nationalen Wohlstand erhöhen und eine vorteilhafte Handelsbilanz durch staatliches Eingreifen erzielen. Mittels welcher Wirtschafts-/Gesellschaftsideologie versuchten sie dies durchzusetzen? Liberalismus Kapitalismus Sozialismus Utilitarismus Merkantilismus 8. Welche der folgenden Klima- und Umweltbedingungen trifft am ehesten auf die ersten Flusstal-Zivilisationen (um ca. 3000 v. Chr.) im Nahen Osten zu? Wenig Regen machte es nötig, Bewässerungssysteme mit Flusswasser zu entwickeln, um Nutzpflanzen kultivieren zu können. Kalte Sommertemperaturen ermöglichten die Kultivierung von Getreide. Tropische Wälder entlang der Flüsse dienten als Nahrungslieferant für einen Grossteil der Bevölkerung. Der Wasserstand der Flüsse war übers ganze Jahr konstant, da sie das Schmelzwasser der Gletscher abtrugen. Die Flüsse flossen durch tiefe Bergtäler, die der Bevölkerung Schutz boten. 9. Differenzen zwischen Exponenten welcher Religionen führten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen während und nach dem Kampf für Unabhängigkeit in Indien (1947)? KEYSTONE Hinduismus und Buddhismus Christentum und Islam Hinduismus und Islam Islam und Buddhismus Hinduismus und Jainismus 10. Die Hochkultur der Maya ist vor allem bekannt wegen ihrer Errungenschaften in ... Schiffbau und Navigation Haltung und Züchten von Tieren Schreinerei und Zimmerhandwerk Mathematik und Astronomie Literatur

Klar ist das kein Numerus Clausus im klassischen Sinne, aber ...

Was meinst du? Macht so ein Test Sinn? Auch in der Schweiz wurde 2015 auf dem politischen Parkett laut darüber nachgedacht, ob gewisse Geistes- und Sozialwissenschaften per Numerus Clausus reguliert werden sollen, um eine Schwemme an arbeitslosen Schöngeistern vorzubeugen. Vors Volk kam es bisher allerdings noch nicht.

Ob Elite-Uni oder nicht, diese Studenten-Typen findest du überall: Video: watson

Lust auf noch ein Quiz? Hier gibt's mehr: Wawrinka beisst sich im Quiz über sich selbst die Zähne aus – weisst du mehr als er? Wer bei diesem Pasta-Quiz weniger als 8 Punkte hat, muss Büchsen-Ravioli essen Wir präsentieren: Das schwierigste (und bescheuertste) Musik-Quiz der Welt! Reality-Check: Vor welchen Film-Psychopathen müssen wir uns tatsächlich fürchten? Von Dittistùùbe bis Fazeneetli: Kennst du diese 16 Basler Kult-Begriffe? Flaggen-Quiz, Teil 2 – aber diesmal für Profis! Wenn du diese Tierstimmen erkennst, bist du reif für den Dschungel Wie grün ist Apple? Mach das Umwelt-Quiz und kratz am iPhone-Lack Wenn du dieses Frankreich-Quiz vergeigst, wird Le Pen gewählt Bist du Han Solo, Luke Skywalker – oder etwa doch Jar Jar Binks? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo