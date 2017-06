Eine Glühbirne, drei Schalter: Welcher zündet die Lampe an?

Das letzte Rätsel – es ging um acht Münzen – war ja ziemlich leicht. Deshalb wird es jetzt wieder ein kleines bisschen schwieriger: Einfach Rumprobieren bringt beim Rätsel mit der Glühbirne und den drei Schaltern nicht viel.

Bild: Shutterstock/watson

Die Ausgangslage ist ganz einfach: Du stehst im Erdgeschoss, an der Wand vor dir befinden sich drei gleich aussehende Lichtschalter A, B und C (alle drei stehen sie auf «Aus»). Einer davon ist mit einer Glühbirne verbunden, die oben im Estrich hängt. Unten bei den Lichtschaltern sind weder die Glühlampe selbst noch ihr Schein zu sehen.

Du darfst jeden der Schalter so oft betätigen , wie du willst.

, wie du willst. Aber du darfst nur einmal in den Estrich hinaufsteigen, um nach der Glühlampe zu schauen.

Was musst du machen, um herauszufinden, welcher Schalter die Glühbirne zum Leuchten bringt?

Ein kleiner Hinweis:

Mit Mathematik kommst du hier vermutlich nicht ans Ziel.

Rätsel der Woche Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Achtung, nach dieser Spoiler-Warnung folgt des Rätsels Lösung!

Mathematik bringt dich hier tatsächlich nicht weiter. Die möglichen Kombinationen der drei Schalter – alle drei an, zwei an und einer aus, zwei aus und einer an oder alle drei aus – bringen dich nicht weiter. Du musst also über den mathematischen Tellerrand hinausblicken, um das Rätsel zu lösen.

Dabei hilft dir die Physik! Glühbirnen geben nämlich Wärme ab, wenn sie brennen – darum sind sie übrigens nicht Energie-effizient. Wenn eine Glühbirne eine Weile gebrannt hat, wird sie also noch nachglühen.

So sieht die Lösung aus:

Setze Schalter A und B für eine Minute auf «An».

Schalte jetzt B aus.

Geh in den Estrich und untersuche die Glühbirne.

Je nach Befund ergibt sich ein anderer Schalter, der zur Birne führen muss:

Die Lampe brennt: Schalter A

Die Lampe brennt nicht, ist aber warm: Schalter B

Die Lampe brennt nicht und ist kalt: Schalter C

(dhr)

Umfrage Wie schwierig war dieses Rätsel? 5 (sehr schwierig)

4

3

2

1 (sehr leicht)

Abstimmen 2 Votes zu: Wie schwierig war dieses Rätsel? 0% 5 (sehr schwierig)

0% 4

0% 3

0% 2

0% 1 (sehr leicht)

Noch nicht genug? Hier gibt's mehr Rätsel! Hast du 8 Münzen zur Hand? Dann schaffst du dieses Rätsel mit links Zwei Logiker in einer Bar – Schaffst du dieses verflucht schwierige Rätsel? Dieses Rätsel schaffst du nicht einmal, wenn du ein Bücherwurm bist Dieses Rätsel ist supereinfach – aber nur, wenn du seine Logik erkennst Nur einer von sechzehn sieht hier alle Dreiecke – gehörst du dazu? Wenn du dieses Rätsel lösen kannst, darfst du den Kuchen essen Sinkt der Pegel, wenn man einen Stein vom Boot in den See wirft? Oder steigt er? 80 Prozent der Menschen sollen an diesem Rätsel scheitern – fällst du auch drauf rein? Dieses Rätsel kannst du nur lösen, wenn du Schreiner bist – oder logisch denken kannst Schaffst du «Einsteins Rätsel»? Dann gehörst du zu den schlausten Menschen! Wenn du diese Sek-Aufgaben nicht lösen kannst, musst du am Mittwochnachmittag antraben Wie gut kennst du dich in der Schweiz aus? Diese 11 Winter-Rätsel zeigen es dir (Teil 3) Wie gut kennst du dich in der Schweiz aus? Diese 11 Rätsel stellen dich auf die Probe! Rechnen wie Cäsar: Schaffst du diesen römischen Mathe-Test? Rätsel der Woche: Frohes neues Jahr 2•10³ + 4² + 1 Rätsel der Woche: Zehn misstrauische Räuber Wie viele Dreiecke verstecken sich hier? Rätsel der Woche: Verflixte 81 Rätsel der Woche: Plätzchen backen wie ein Profi Rätsel der Woche: Wettrennen auf der Rolltreppe Rätsel der Woche: Wer verlor das zweite Spiel? Dieses Rätsel ist ziemlich leicht – und doch schafft nur ein Drittel die Lösung Rätsel der Woche: Welche Zahl suchen wir? Rätsel der Woche: Lügner unter sich Rätsel der Woche: Lass es kacheln! Rätsel der Woche: Das grosse Oldtimerbus-Treffen Rätsel der Woche: Ein Bauer, ein Baum und eine dreieckige Weide Kopf oder Zahl? Löse das Rätsel in der Todeszelle und trickse den irren Diktator aus! Nur wer dieses Rätsel lösen kann, bekommt beim nächsten Pasta-Plausch genug Spaghetti ab Mal sehen, ob dein Hirn noch in den Ferien ist: Schaffst du es, aus einem Quadrat zwei zu machen? Das Rätsel der Woche: Bauprojekt mit zwei Pyramiden Rätsel der Woche: Vier Freunde, zwei Aussagen, eine Lüge – welche Zahl ist gesucht? Rätsel der Woche: Ein Allwissender in Nöten Rätsel der Woche: Das Winkel-Würfel-Dilemma Rätsel der Woche: Stämme verrücken wie ein Profi Rätsel der Woche: Wie gross muss dein Spiegel sein, damit du dich vollständig sehen kannst? Dieses Rätsel der Woche wurde für Logik-Genies konzipiert – kannst du es lösen? Rätsel der Woche: Treffen sich zwei Mathematiker Dieses Rätsel der Woche wurde für 16-jährige Schüler konzipiert – kannst du es lösen? Rätsel der Woche: Welches Piktogramm folgt als Nächstes? Rätsel der Woche: Plus oder mal? Ist doch egal! Dieses Münz-Rätsel kann keiner knacken – obwohl die Lösung (eigentlich) sehr simpel ist Dieser Wissenstest ist eigentlich für Kinder. Dann sollte er für dich ja kein Problem sein, oder?! An dieser (einfachen) Mathe-Aufgabe scheitern Google und viele Erwachsene. Und du? Diese Mathe-Aufgabe für 7-Jährige bringt Eltern zum Verzweifeln – kannst du sie lösen? Rätsel der Woche: Bei dieser Denkaufgabe hilft dir keine Mathe. Heute ist logisches Denken gefragt Rätsel der Woche: Das grösste Tischtennis-Turnier der Welt Keiner ist so klug wie du? Logisches Denken ist dein zweiter Vorname? Beweise es! Logisches Denken (2): Hier kannst du beweisen, dass du ein absolutes Genie bist Rätsel der Woche: Welche Figur setzt die Reihe fort? Rätsel der Woche: Koch langsam 3 Rätsel der Woche: Gläser im Härtetest Rätsel der Woche: Wer macht das Rennen? Rätsel der Woche: Zwei Ruderer und eine Mütze Die Katze verdoppelt nach jedem Meter ihre Geschwindigkeit. Wie lange braucht sie für 1800 Kilometer? Rätsel der Woche: Die wundersamen Reiter Rätsel der Woche: Ein Wanderer, zwei Fragen und drei Gespenster Rätsel der Woche: Wie viele Stufen hat die Rolltreppe? Rätsel der Woche: Alle Kisten sind falsch beschriftet: Wo sind die Äpfel drin, wo die Orangen? Bei dieser Denkaufgabe hilft dir keine Mathe. Heute ist logisches Denken gefragt: In welche Richtung fährt der Bus? Rätsel der Woche: In einer Box sitzen sich Spinne und Fliege gegenüber. Was ist der kürzeste Weg der Jägerin zum Opfer? Dieses knifflige Zahlenrätsel treibt das Netz zur Verzweiflung. Kannst du es lösen? Rätsel der Woche: Ein Archäologe findet eine Steintafel. Leider ist ein Stück herausgebrochen. Wie sieht das fehlende Symbol aus? Rätsel der Woche: Kannst du mit vier von diesen fünf Puzzleteilen ein Quadrat legen? Wie viele Lösungen gibt es? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo