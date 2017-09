Bild: quickmeme.com

Wer ist hier genau der Chef? Katze und Mensch leben seit 8000 Jahren zusammen

Katzen leben seit 8000 Jahren in Symbiose mit dem Menschen. Damals wurden sie von den vielen Ratten und MÀusen angezogen, die sich an den Ernten der Menschen fett frassen. Seither dienen sie bis heute in lÀndlichen Regionen als Nagetierpatrouille.

«Das sei wahrscheinlich das erste Aufeinandertreffen von Mensch und Katze gewesen», sagt Claudio Ottoni, wissenschaftlicher Forscher an der UniversitÀt im belgischen Leuven zu National Geographic. «Es ist also nicht so, dass Menschen die Katzen einfach in KÀfige gesteckt hÀtten.»

Ottoni und sein Forscherteam haben in einer grossangelegten Studie ĂŒber 200 Katzen, die in den letzten 9000 Jahren gelebt hatten, untersucht. Besonders aufschlussreich seien dabei die mumifizierten Überreste von Ă€gyptischen und römischen Katzen gewesen.

Bild: KU Leuven

Die stolzen Vierbeiner liessen sich laut der Studie freiwillig auf eine Beziehung zum Menschen ein. Sie hÀtten sich also selbst domestiziert. Nachdem sich die Katzen an den Menschen gewöhnt hatten, begannen diese, die Vierbeiner in ihre Haushalte aufzunehmen und im Falle eines Weiterzuges mitzunehmen.

Kaum genetische VerÀnderungen

Weiter bestehe genetisch kaum ein Unterschied zwischen der heutigen Hauskatze und ihren Vorahnen, den Wildkatzen aus Asien und Afrika.

Der einzige Unterschied: Das Fellmuster der Hauskatze unterschied sich ĂŒber die Jahrhunderte immer stĂ€rker von jenem der Wildkatze. Im 18. Jahrhundert schliesslich waren die gepunkteten und gestreiften Felle unter Hauskatzen der Normalfall.

Der perfekte Begleiter

Die Katze wurde also zum Begleiter des Menschen, ohne sich stark zu verĂ€ndern, sagt Maria Geigl, Mitautorin der Studie, zu «National Geographic». Hunde hingegen, die zu den Ă€ltesten Begleiter des Menschen gehören, seien fĂŒr die AusĂŒbung spezifischer Aufgaben trainiert und gezĂŒchtet worden.

«Ich glaube, dass es keinen Grund gab, Katzen einem solchen Selektionsprozess auszusetzen, weil man ihr Verhalten nicht Àndern musste», so Geigl. «Sie waren perfekt, wie sie waren.» (leo)

Bild: giphy.com

8 Studien ĂŒber Katzen: 1m 0s 8 Studien ĂŒber Katzen Video: watson

Dinge, die anders wÀren, wenn Katzen die Weltherrschaft hÀtten:

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus WĂŒthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo