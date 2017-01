😱 Aaaaah, ein Dinosaurier im Krokodilkostüm

Bild: Shutterstock

đŸ˜± Aaaaah, ein Dinosaurier im KrokodilkostĂŒm

Im «Circle B Bar»-Naturpark in Florida wurde ein Dinosaurier in KrokodilkostĂŒm gefilmt. Anders kann man sich diese immense Grösse kaum vorstellen.

Spass beiseite, ist natĂŒrlich «nur» ein etwas gar gross gewachsener Alligator. Kein Wunder nennt man sie auch «Echsen der Urzeit» und allen voran Florida ist bekannt fĂŒr solch gigantische Exemplare.

Ab und zu gehen sie auch golfen ... Video: YouTube/Golf.com

Und damit ihr euch auch wieder aus der Schockstarre befreien könnt, hier ein paar interessante Fakten ĂŒber das grösste Reptil Nordamerikas, den Alligator Mississippiensis:

1 Viele Beisserchen

Ein Alligator hat zwischen 74 und 80 ZĂ€hne. Im Gegensatz zum Menschen wachsen ausgefallene ZĂ€hne nach, sodass Alligatoren einen Verschleiss von bis zu 2000 ZĂ€hnen im Leben haben.

Ein von Jose❀Amanda 💘 (@realone311) gepostetes Foto am 16. Jan 2017 um 17:50 Uhr

2 Fiese Falle

Amerikanische Alligatoren wurden schon dabei beobachtet, wie sie Werkzeuge benutzen, um ihre Beute anzulocken. Sie balancieren beispielsweise Äste auf ihren Köpfen, um Vögel anzulocken, die auf der Suche nach einem guten Nistort sind.

3 Bauch in die Höh'!

Das Schwimmen ist natĂŒrlich die Königsklasse der Alligatoren. An Land sind sie niemals so schnell – können sich aber auf zwei verschiedene Arten fortbewegen. Beim «high walk» hieven Alligatoren ihre BĂ€uche vom Boden weg, beim «low walk» liegt der ganze Körper am Boden und das Tier bewegt sich lediglich mit ausgestreckten FĂŒssen fort.

4 Die WĂ€rme bestimmt das Geschlecht

Das Geschlecht von Alligatoren wird nicht ĂŒber Chromosomen bestimmt, sondern durch die Temperatur beim AusbrĂŒten. Bei 34 °C wird es ein MĂ€nnchen, bei 30 °C gibt es ein Weibchen.

5 Ich liebe Bubbles!

FrĂŒhling ist Paarungszeit und diese ist bei Alligatoren ganz schön spektakulĂ€r. Um Weibchen anzulocken, nutzen mĂ€nnliche Alligatoren Niederfrequenzlaute, die sich im Infraschallbereich bewegen und deshalb fĂŒr das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar sind. Durch diese Laute beginnt das Wasser um sie herum zu blubbern und zu tanzen, sodass es aussieht, als wĂŒrden sie auf einem Springbrunnen liegen.

Das sieht dann so aus: Video: YouTube/BBC Earth

