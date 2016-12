Bild: EPA/WORLD PRESS PHOTO

An diesen Orten auf der Erde wirst du am ehesten vom Blitz getroffen⚡⚡

Die Wahrscheinlichkeit von einem Blitz getroffen zu werden ist verschwindend klein. Könnte man meinen ...

Doch Meteorologen an der University of São Paulo haben mithilfe von Satellitendaten Orte auf der Erde identifiziert, an denen das Risiko vom Blitz getroffen zu werden viel höher ist als anderswo.

Mithilfe von Messdaten des Satelliten «Tropical Rainfall Measuring Mission» haben die Forscher im Zeitraum von 1998 bis 2013 alle Blitzeinschläge auf der Erde analysiert. Anhand der Daten haben sie über 500 Hot Spots identifiziert, an denen der Blitz jährlich bis zu 10'000-mal einschlägt.

Allgemein gilt, dass Blitze vermehrt über Land als über Wasser einschlagen. Häufiger im Sommer als im Winter und meistens zwischen mittags um zwölf und sechs Uhr abends.

Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, denn der absolute Blitzeinschlags-Hot-Spot der Erde ist über Wasser. Wer Nervenkitzel ausgelöst durch Naturphänomene mag, besucht am besten den Lake Maracaibo in Venezuela. Der See gilt laut Forschern als einer der grössten Blitzgeneratoren der Welt. Dicht gefolgt vom Lake Victoria und dem Lake Tanganyika in Afrika.

1 Lake Maracaibo, Venezuela

Bild: JORGE SILVA/REUTERS

2 Lake Victoria, Ostafrika

Bild: JAMES AKENA/REUTERS

3 Lake Tanganyika, Ostafrika

Bild: GORAN TOMASEVIC/REUTERS

4 Daggar, Pakistan

6 Derby, Australien

bild: wikipedia/Nachoman-au

7 Patulul, Guatemala

Bild: EPA/EFE

