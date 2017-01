Studie zeigt: Wer Harry Potter liest, ist toleranter gegenüber Minderheiten

Good News für alle «Harry Potter»-Fans: Im Sommer kommt – nun doch – ein achter Teil raus

Expelliarmus: J.K. Rowling bringt ihr Bühnenstück «Harry Potter and the Cursed Child» auch als Buch heraus. Allerdings soll es kein klassischer achter Teil der Serie um den Zauberlehrling sein.

Doch noch nicht abgeschlossen. Eigentlich sollte die «Harry Potter»-Saga im Buchformat beendet sein. Stattdessen wollte Schöpferin J.K. Rowling die Fortsetzung der beliebte Reihe im Theater aufführen.

Nun soll aber nach der Londoner Premiere von «Harry Potter and the Cursed Child» am 30. Juli doch ein achter Band in den Buchhandel kommen. Dies teilten der US-Verlag Scholastic Corp und der britische Verlag Little Brown mit.

Das zweiteilige Theaterstück «Harry Potter and the Cursed Child» ist der …