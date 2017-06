bild: STRATOLAUNCH SYSTEMS

Weltgrösstes Flugzeug rollt erstmals aus dem Hangar – es hat einen sehr speziellen Zweck

Zwei Rümpfe, sechs Triebwerke und die grösste Spannweite der Welt: Das ist die Stratolaunch. Das Trägerflugzeug des Microsoft-Mitgründers Paul Allen soll Satelliten billiger ins All befördern – und dereinst auch Menschen ins erdnahe All bringen.

Ein Flugzeug gigantischen Ausmasses zum Transport satellitentragender Raketen ins All ist erstmals in der Mojave-Wüste aus seinem Hangar gerollt. Das Flugzeug mit Namen «Stratolaunch» sei beispiellos, sagte der Chef der Stratolaunch Systems Corporation, Jean Floyd, am Mittwoch (Ortszeit). «Wir sind von diesem grossen Meilenstein begeistert. Das Flugzeug soll bequemen, zuverlässigen und routinemässigen Zugang zu niedrigen Erdumlaufbahnen erschliessen. Nach der Bauphase beginnt jetzt die Bodentest- und Flugtestphase.»

Finanziert wird das Projekt von dem milliardenschweren Microsoft-Mitgründer Paul Allen. Dessen Vision von einem «normalisierten» Zugang zum erdnahen All sei näher gerückt.

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W — Paul Allen (@PaulGAllen) 31. Mai 2017

Der Riesenvogel, der frühestens 2019 erstmals abheben soll, soll neben Satelliten und Nutzfracht irgendwann auch einmal Passagiere ins All befördern. Allen will mit dem Flugzeug eine grössere Flexibilität beim Transport von Satellliten erreichen, als dies mit Raketen vom Boden aus möglich ist.

So soll Stratolaunch Satelliten ins All bringen

Als Trägerflugzeug soll die Stratolaunch satellitentragende Raketen in die Stratosphäre befördern. Dort werden sie ausgeklinkt und befördern die Satelliten weiter ins All. Die Raketen und Satelliten werden also nicht vom Boden, sondern aus grosser Höhe ins All geschossen (siehe folgendes Gif).

Als erste Nutzlast soll 2019 der Abwurf einer einzelnen Startrakete demonstriert werden. Später passen bis zu drei dieser Satellitentransporter unter den mittleren Flügel, unter dem sich die Nutzlastaufhängung befindet (siehe folgendes Video).

Die Maschine ist gigantisch: die Spannweite von 117 Metern ist weltweit beispiellos. Das Flugzeug ist 72.5 Meter lang, fast 230 Tonnen schwer und über 15 Meter hoch. Die «Stratolaunch» steht auf 28 Rädern – in den vergangenen Wochen wurden die Stützkonstruktionen entfernt. In den kommenden Monaten wird das Flugzeug am Boden intensiv getestet.

Stratolaunch in Zahlen

Einsatzzweck: Sechsstrahliges Zwillingsrumpf-Trägerflugzeug zum Satellitenstart aus der Stratosphäre

Besatzung: zwei Piloten und ein Bordingenieur im rechten Cockpit

Leermasse: 227 Tonnen

Maximale Nutzlast: 249 Tonnen

Maximale Startmasse: 590 Tonnen

Länge: 72,5 Meter

Spannweite: 117 Meter

Höhe: 15,3 Meter

Abwurfhöhe der Nutzlast: 10'700 Meter

Stratolaunch Aircraft First Rollout Video: YouTube/News From World

(oli/sda/afp)

