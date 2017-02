Bild: Pat Sullivan/AP/KEYSTONE

Resultate des NASA-Zwillingsexperiments verblüffen Forscher

Sie sind eineiige Zwillinge, und sie sind beide Astronauten: Scott und Mark Kelly, geboren am 21. Februar 1964 in New Jersey. Wie alle eineiigen Zwillinge sind die Kellys genetisch beinahe identisch – ein Umstand, den sich die NASA zunutze gemacht hat. 2015 und 2016 führte die US-Weltraumbehörde ein Experiment mit den Zwillingen durch: Scott flog ins All, Mark blieb auf der Erde.

Die beiden wurden ständig untersucht, um den Auswirkungen auf die Spur zu kommen, die ein Langzeit-Aufenthalt im Weltraum auf den Körper hat. Wie zu erwarten war – Einstein hatte es in seiner Speziellen Relativitätstheorie schon postuliert –, alterte Scott im All langsamer als Mark. Andere Ergebnisse der Zwillingsstudie hingegen waren unerwartet und verblüfften die Forscher.

So zeigte sich, dass Scotts Telomere in den weissen Blutkörperchen während seines Aufenthalts im All länger wurden. «Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir erwartet hatten», sagte die Biologin Susan Bailey dazu. Telomere sind die Enden der Chromosomen; sie bestehen aus repetitiver DNA. Im Alterungsprozess werden sie kürzer: Bei jeder Zellteilung werden sie verkürzt, bis sie so kurz sind, dass die Zelle sich nicht mehr teilen kann.

Eine mögliche Erklärung für die langen Telomere sehen die Wissenschaftler in der verringerte Kalorienaufnahme im All und dem häufigeren Training. Sicher ist, dass Scotts Telomere nach seiner Rückkehr auf die Erde wieder kürzer wurden.

Ein weiterer Unterschied – der indes weniger überraschend war – wurde bei der DNA-Methylierung festgestellt. Dabei handelt es sich um eine Modifikation des Erbguts (aber nicht um eine Mutation). Sie ist die wichtigste epigenetische Veränderung – eine Änderung der Gen-Funktion ohne Veränderung der Gen-Sequenz. Die DNA-Methylierung nahm bei Scott ab, während sie bei Mark zunahm.

Auch bei der Darmflora oder der Knochenbildung entdeckten die Forscher Unterschiede zwischen den Brüdern. Bis 2018 soll eine weitere Studie mit ihnen durchgeführt werden. Dabei interessiert vor allem die Frage, warum Scotts Telomere im All länger wurden.

Ein sogenannter Liger – eine Kreuzung aus einem Löwen und einer Tigerin – ist in einem Wanderzoo nahe der südrussischen Stadt Rostow am Don geboren worden. Das teilte der Zoodirektor Erik Airapetjan mit. Ein Liger ist die grösste Raubkatze der Welt und sehr selten.

Die ungewöhnliche Raubkatze namens Zar wurde laut Airapetjan bereits vor zweieinhalb Monaten geboren. Seine Mutter, die einzige Tigerin im Zoo, heisse Prinzessin, sein Vater Cäsar.

Die beiden Raubkatzen «lebten lange Zeit Seite an Seite, sie kannten sich gut. Und als für die Tigerin die Paarungszeit kam, gab es für sie keine andere Lösung», sagt Airapetjan.

Derzeit ernährt eine Ziege aus dem Zoo den Liger mit ihrer Milch. Der kleine Zar hat wie alle Liger das beige Fell eines Löwen und trägt im Gesicht die Streifen eines Tigers.

«Im Moment ist er nicht grösser als eine grosse Katze, aber ein erwachsener Liger ist noch grösser und schwerer als seine Eltern», sagte Airapetjan. Ein ausgewachsener Liger könne mehr als 400 Kilogramm wiegen. Ein erwachsener Tiger ist etwa 300 Kilo schwer, ein ausgewachsener Löwe um die 250 Kilo.

Liger sind sehr seltene Tiere. In der Wildnis werden sie nach Angaben des Zoodirektors so gut wie nie geboren, was auch daran liege, dass Tiger in Asien, Löwen aber in Afrika leben.

Männliche Liger sind zudem immer steril, sodass eine Fortpflanzung nicht möglich ist. Liger stellen aus diesem Grund auch keine eigene Art dar. Das Gegenstück zum Liger ist der Töwe (engl. Tigon) – der Nachkomme eines männlichen Tigers und einer Löwin. Töwen werden nicht so gross wie Liger; sie bleiben in der Regel kleiner als ihre Eltern.

Die Hybride erben von ihren Eltern verschiedene Merkmale und Verhaltensweisen; so weisen männliche Liger oft eine Mähne auf, die aber kleiner als bei Löwen ist. Auch ist ihr Fell von leichten Streifen durchzogen.

Liger schwimmen gern wie Tiger. Sie können brüllen wie Löwen, beherrschen aber auch die Laute, die Tiger von sich geben. Weil Löwen Rudeltiere, Tiger aber Einzelgänger sind, geraten besonders weibliche Liger mitunter in einen Konflikt – sie müssen sich entscheiden, ob sie als Mitglied einer Gruppe oder als abgesondertes Einzeltier leben.

Momentan gibt es weltweit nur etwa 20 Liger. In den USA ist ein Liger namens Herkules offiziell als grösste Raubkatze der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde eingegangen. Er wiegt 418 Kilogramm und ist 3,33 Meter lang.

Herkules, der Liger

Der neue US-Präsident und sein Team sorgen auch im amerikanischen Wissenschaftsbetrieb für Verunsicherung. Besonders die Forscher in jenen Behörden, die Daten zu Umweltschutz und Klimawandel sammeln, sind beunruhigt: Sie fürchten, dass die neue Regierung in Washington die Information über diese Themen erschweren und sogar Daten verschwinden lassen wird.

Bereits hat Trump der nationalen Umweltschutzbehörde einen Maulkorb verpasst. Die Environmental Protection Agency (EPA) darf vorläufig keine Pressemitteilungen mehr herausgeben, keine neuen Texte im Internet erstellen und in sozialen Netzwerken nichts mehr posten. Auch andere Behörden wie das Department of Agriculture’s Agricultural Research Service blieben auf Twitter tagelang stumm.

Dagegen formiert sich nun der Widerstand: Aufsehen erregte beispielsweise der National Park Services Badlands in South Dakota, der am Dienstag über seinen offiziellen Twitter-Account demonstrativ Fakten zum Klimawandel verschickte. Die Tweets wurden nach wenigen Stunden gelöscht, doch Screenshots davon zirkulieren auf Twitter:

Um sich dem vom Weissen Haus verordneten Maulkorb zu entziehen, haben Wissenschaftler diverser US-Behörden sogenannte «Schelmen»-Accounts (rogue accounts) auf Twitter eingerichtet. Darunter befinden sich auch mutmassliche Mitarbeiter der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des und der US-Weltraumbehörde NASA:

Rogue Twitter accounts are fun, but gov't employees and scientists are very afraid of being fired if they speak out & share facts. #resist — Rogue NASA (@RogueNASA) 25. Januar 2017

Auch Mitarbeiter des National Weather Service (NWS) haben einen «rogue account» aufgeschaltet:

We hope @potus is being honest, and wants to put America First. That means putting science and reason above politics and derision. — AltNWS (@AlternativeNWS) 26. Januar 2017

Nicht genug damit: Um gegen Trumps Zensur und die radikale Kehrtwende in der nationalen Energie- und Umweltpolitik zu protestieren, planen Wissenschaftler – in Anlehnung an den Marsch der Frauen – einen Marsch auf Washington:

If you're just as mad as we are, don't forget about the #ScienceMarch. Together we rise. Together we #resist. https://t.co/pBvVLekWL1 — Rogue NASA (@RogueNASA) 25. Januar 2017

«Eine amerikanische Regierung, die die Wissenschaft ignoriert, um eine ideologische Agenda zu verfolgen, gefährdet die Welt», verkünden die Organisatoren des Marschs auf ihrer Website.

Sexspielzeug ist weniger gefährlich als viele Spielwaren für Kinder: Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Studie der schwedischen Aufsichtsbehörde für chemische Produkte. Sie fand im Jahr 2015 in 15 Prozent der untersuchten Spielzeuge gefährliche Chemikalien, aber nur in zwei Prozent der getesteten Sexspielzeuge.

«Es war unsere erste Studie dieser Art, und das Ergebnis ist doch ein bisschen erstaunlich», sagte Behördenvertreterin Frida Ramström der Nachrichtenagentur AFP. Getestet wurden demnach 44 Produkte aus dem Sexshop – in drei von ihnen fanden die Prüfer Phtalate in geringer Konzentration, die die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können.

Ramström erklärte das insgesamt gute Ergebnis für Sexspielzeuge damit, dass die Hersteller ungefährlichere Chemikalien verwendeten, weil ihre Produkte stets nah am Körper benutzt würden. Viele Spielzeuge für Kinder dagegen würden aus Asien importiert; hier sei es schwierig, Vorschriften durchzusetzen. (sda/afp)

