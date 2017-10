Instagram, was hast du bloss aus diesen Männern gemacht? bild: unsplash

Peinlich, peinlicher, diese 5 Instagram-Accounts.

Ich kann mir schon vorstellen, dass es dieser Tage alles andere als leicht ist, ein Mann zu sein – vor allem auf Instagram. Die für Belfies (Selfies vom Füdli = Butt), Berglandschaften (#Wanderlust) und bedeutungsschwangere Zitate (Carpe Diem) bekannte Plattform hat nicht von irgendwoher einen weiblichen Nutzeranteil von gefühlten 98 Prozent generiert.

Das, was die übrigen zwei Prozent beim Upload veranstalten, tut trotz so mancher Bemühung in erster Linie beim Hinsehen weh. Liebe Männer, warum so viel Ego-Geprotze? Ist der dritte Schnappschuss vom Kitesurf-Kurs am Neusiedlersee tatsächlich eine Demonstration eurer Selbstwahrnehmung? Und wie viele Bilder eurer Gitarren wollt ihr noch hochladen?

Zeit, für eine Typologie der gängigsten Accounts der Insta-Boys.

Sad Indie-Boy, der singt

Bio: I’m just a dreamer, I dream my life away

bild: shutterstock

Der Sad-Indie-Boy, er postet am liebsten Fotos von, Überraschung: sich selbst. Von sich selbst mit der Gitarre, sich selbst mit der anderen Gitarre, sich selbst und seinen Bandies von hinten (FAMILY SINCE 2008 <3), sich selbst mit offenen Haaren, sich selbst mit fettigen Haaren und, worst case, sich selbst mit Manbun. Du weisst, du wirst in seinem Leben nie eine grössere Rolle spielen als Dosenbier vom lokalen Supermarkt. Zum Glück! Selbstverliebtheit kann so unsexy sein. Next.

Das Model, das vor allem eines liebet: seinen Gesichtsausdruck beim Stuhlgang

Bio: Art student in London / Stella Models AT, VivaBerlin / 1995

bild: shutterstock

Models sind die Trophäen jeder Influencerin und dem Indie-Boy gar nicht so unähnlich – naja, bis auf den kleinen Unterschied, dass diese tatsächlich gut aussehen und sich nicht hinter einem dicken Schwarz-Weiss-Filter verstecken müssen, sobald sie einen Aufzug mit unvorteilhafter Belichtung betreten.

Das männliche Model zeigt mit jedem Shooting, mit jedem Selfie am Pool (Hi Miami!), mit jedem «zufälligen Shot von dieser einen Fashion-Party» erneut, wie geil er sich nicht findet und dass ihm niemand auf diesem gottverdammten Planeten das Wasser reichen kann, sofern er nicht vorhat beim Zusammenpressen der Hinterzähne an einer geplatzten Halsschlagader zu sterben.

Wir werden sehen, was von seinem grosszügigen Charakter übrig geblieben ist, sofern er 31 Jahre alt werden sollte und tatsächlich ins Berufsleben eintreten muss.

Der Komiker, oder auch: Der Clown der digitalen Ära

Bio: Fun Fun Fun vor und hinter der Kamera / Für Moderationsanfragen gerne an kontakt@mail.ch

bild: unsplash

Alle, die von ihren Eltern weder zum Gitarrenunterricht gezwungen noch mit dem Gesicht vom jungen Jude Law gesegnet wurden um für den Rest ihres Leben mit genügend Liebesleben versorgt zu sein, haben in der Regel nur eine Wahl, um sich den gesellschaftlichen Aufstieg ohne Lottogewinn zu finanzieren: die anderen zum Lachen zu bringen. Weil, das lernt Frau doch schon von klein auf: Männer, die sind irgendwie automatisch lustig. Oder etwa doch nicht?

Das, was der Komiker optisch nicht bieten kann, versucht er durch Flachwitze und schlechte Pointen zu kompensieren. Eine Frau findet er nur dann lustig, wenn sie auch mit ihm darüber lacht.

Wenn ihm nichts mehr einfällt, launcht er selbstbedruckte Kollektionen mit peinlichen Sprüchen auf in Bangladesch produzierten Pullovern. Ab und an wird man ihn auch vor einem Greenscreen wiederfinden, vor dem er «lustige Posen» imitiert. Für Geld säuft er aus Trichtern und macht sogar noch im Schlaf Werbung für Unterhosenhersteller. Nur lustig, das sagt ihm natürlich keiner, geht definitiv anders.

Der Medienmogul, der nichts anderes fotografiert als den Ausblick aus dem 15. Stock

Bio: Journalist / Head of Social Media, Instagram & Snapchat @FETTESMEDIENHAUS

bild: unsplash

Er ist ganz ganz dicke im Geschäft – und jeder vom Maturaball bis hin zum letzten Arbeitgeber soll es wissen. Auf seinem Account (der in erster Linie als Penisverlängerung dient) findest du neben Selfies mit den bekanntesten Influencern deiner Region (WARUM? Glaubt er, deren Fame färbt ab?) auch gerne Fotos mit dem Hashtag #feierabendblick #nachtschicht oder #newsroom. Er beweist nicht nur regelmässig seiner Freundin, wo er die meiste Zeit seines wahnsinnig männlichen Lebens verbringt: im Büro. Und darauf ist er mächtig stolz! Kann er auch sein – bis er sich mit Mitte 40 fragt, wo die eigentliche Essenz seines Lebens geblieben ist.

Was du sonst noch in seinem Feed finden wirst: gestellte Fotos vor Graffiti-Mauern, auf denen er keck in die Kamera lächelt und die Person, die das Foto gemacht hat, vertaggt als ob es sich um einen Schnappschuss für die World-Press-Photo-Ausstellung handeln würde – denn wir sind «alle sehr, sehr professionell» hier.

Wird auch gerne gepostet: Teamfotos von der letzten Weihnachtsfeier. Frei nach dem Motto: wenn der Laden untergeht, dann aber bitte gemeinsam mit allen anderen Hanswürsten hier.

Der mit dem Ketaminprob... äh ich meine: der «DJ»

Bio: living in Berlin ironically & playing music occasionally

bild: shutterstock

Sein Instagram-Account ist genauso wack wie das Gemüse im Kühlschrank. Den Champagner kühlt er im Klo, Fritten isst er vom Boden: Hauptsache artsy und ohne Filter soll seine ausgefuchste Social-Media-Strategie auf dich wirken, wie Sonne nach wochenlangem Nieselregen.

Wie beim Indie-Boy ist die Musik sein Leben, nur in anders. Statt mit Gitarren sieht man ihn entweder in seinem Zimmer verschimmeln oder von Dunst umnebelt an den Mischpulten alternativer Kellerpartys stehen. Wichtig ist ihm auch, dass jeder im Umkreis von 278 Kilometern erfährt, dass er jeden Sonntag seit Weihnachten im Berghain war.

Ansonsten macht «der DJ» das, was andere arbeitslose Hipster in Berlin und Zürich auch machen: Avocado-Toast frühstücken, Milchkaffee schlürfen und sich darüber ärgern, warum noch nicht ein Porträt von ihm im Feuilleton-Teil irgendeiner Zeitung erschienen ist.

Und, welchem folgst du?

Das sind die wohl schönsten Instagram-Bilder der Welt:

Bitte sei einfach keiner dieser Selfie-Typen! 2m 33s Bitte sei einfach keiner dieser Selfie-Typen! Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Für mehr Flair und Fair in deinem Leben: Und zack ist deine Lieblingsserie abgesetzt! Oft aus den absurdesten Gründen Wenn du genug von der Herbstsonne hast: 10 Kino- und Serientipps Diese Stephen-King-Filme sind so schlecht, die musst du gesehen haben! Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst: 10 Filme nach wahren Begebenheiten Vom Krimi bis zur Komödie: Diese Hörbücher halten dich die ganze Nacht wach! 9 Serien «von früher», die du wieder mal gucken solltest! (Nein, nicht «Friends») Wieso du Elisabeth Moss spätestens nach den Emmys kennen musst Inspiration ist etwas für Amateure! Wie du trotzdem kreativ bleibst Hier ruht der Krieg in Frieden: Erschreckend schöne Bilder vom Schrottplatz Die liebsten Animationsfilme der watson-User, die du sehen musst! Ich war «Mother!» gucken und nach zwei Stunden mit den Nerven am Ende Wer braucht schon das neue iPhone? So knipst du schöne Porträts ohne Topkamera «Herr Kawaguchi, warum vakuumieren Sie Pärchen in Ihrer Küche?» Disneys Sexbotschaften oder Killer-Aliens – das sind die irrsten Verschwörungstheorien Bibliothek watson: Das sind die Lieblingsbücher der Redaktion Beef don't kill my vibe! So schmeckt der Burger beim fleischlosen Metzger 11 wundervolle Animationsfilme, die du unbedingt (wieder mal) sehen musst Sag mir, wie du deinen Tag verbringst und ich sag dir, wer du bist! Und jetzt heisst es ein Jahr warten: Eine Liebeserklärung an den Sommerabend «Es» kehrt zurück 🤡 – diese 18 Kinofilme starten im September «Game of Thrones» ist vorbei. Mit diesen Serien überlebst du bis zur nächsten Staffel Darum schauen wir lieber Katzenbilder an, als zu arbeiten 13 «andere» Bilder und ihre Geschichte dahinter Danke, aber ich will gar kein Internet im Ausland Als das Internet noch 529 Seiten dick war: Liebeserklärung an den Katalog Diese 8 Doku-Filme machen dich schlauer, bedachter und entspannter Du kannst sie hassen, aber diese Aufnahmen wirst du lieben: 34 grossartige Drohnen-Bilder Sitzplätze mit Suchtfaktor: 17 Schweizer Cafés, die du unbedingt besuchen musst Das lange Warten auf die Bullen: Eine Hausbesetzung im Kaff vor 25 Jahren 13 Orte für einen perfekten Sonnenuntergang Ich war an einem Schlafkonzert und es war viel zu laut (und schön), um wegzupennen Die neuen Helden der Stockfotografie – das sind die 100 schönsten Agenturbilder Die Intimität der Grossstadt – wenn Hochhäuser Geschichten erzählen Bitte like mich! Wie ein Instagrammer die Ästhetikdiktatur auf die Schippe nimmt «Mein Gedächtnis ist meine Kamera» – Tim ter Wal zeichnet alles aus dem Kopf Der Trick der Profis – so werden atemberaubende Stimmungen kreiert Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo