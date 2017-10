«Blade Runner 2049» – wir verraten ALLES über den Film des Jahres, aber spoilern NICHTS Bild: screenshot via youtube

Wir wurden vom Filmverleih gebeten, «Blade Runner 2049» unter gar keinen Umständen zu spoilern. Wir sind höfliche Menschen und haben uns daran gehalten. So sieht das dann aus.

Trailer zu «Blade Runner 2049» Video: YouTube/Warner Bros. Pictures

Bild: Sony

Bild: screenshot via youtube

Bild: Sony

Bild: screenshot via youtube

«Blade Runner 2049» wird am Mittwochabend in zwei Vorstellungen am ZFF gezeigt und läuft ab Donnerstag im regulären Kinoprogramm.

Diese Stars waren alle schon am Zurich Film Festival!

Unsere Liebsten Zeichentrickserien aus den Neunzigern 1m 42s Unsere Liebsten Zeichentrickserien aus den Neunzigern Video: watson

Mehr mint gibt's hier: Bei diesen 7 herbstlichen Desserts kriegst selbst du Bock auf kalte Tage Tagebuch eines Landeis: So schwierig ist es in der grossen Stadt wirklich New York, in diesen Momenten hasse ich dich ein wenig! Guck mal, wie schön Neuseeland ist! Fast ein bisschen wie die Schweiz ... fast «American Apparel»-Gründer so: «Mit Mitarbeiterinnen zu schlafen, ist unvermeidlich» Du musst nicht alles wissen, um in einer Beziehung glücklich zu sein Und zack ist deine Lieblingsserie abgesetzt! Oft aus den absurdesten Gründen Wenn du genug von der Herbstsonne hast: 10 Kino- und Serientipps Überraschung! 5 leckere Kuchen-Rezepte mit «Ohhh»-Ef­fekt Polly Penrose und ihr Selbstauslöser oder: «Oh, guck, eine nackte Frau!» Diese Stephen-King-Filme sind so schlecht, die musst du gesehen haben! Fast Food muss nicht immer fettig sein: 5 Rezepte, die schnell und gesund sind Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst: 10 Filme nach wahren Begebenheiten Ich war in «It» – und es war total herzig 9 Serien «von früher», die du wieder mal gucken solltest! (Nein, nicht «Friends») Entspann dich! Diese 12 Lebensmittel helfen gegen Stress Wieso du Elisabeth Moss spätestens nach den Emmys kennen musst Wie du einen Marathon läufst, ohne dir in die Hose zu machen Inspiration ist etwas für Amateure! Wie du trotzdem kreativ bleibst 7 Dessert-Rezepte aus meiner Kindheit, die bestimmt auch dir schmecken werden! Hier ruht der Krieg in Frieden: Erschreckend schöne Bilder vom Schrottplatz Hopp, hopp! Diese 6 Wanderungen schaffst du noch, bevor es schneit Die liebsten Animationsfilme der watson-User, die du sehen musst! Am besten ist immer noch selbstgemacht – heute: Kürbis-Tacos mit Avocado Liebes jüngeres Ich, auf diese «schlechten» Freunde hättest du verzichten können Ich war «Mother!» gucken und nach zwei Stunden mit den Nerven am Ende Wer braucht schon das neue iPhone? So knipst du schöne Porträts ohne Topkamera Botox für die Hoden: Der wahre Grund, warum die Menschheit untergehen wird Reisst die Raufaser raus! Eine Abrechnung mit den hässlichsten Wänden dieser Welt «Es knackt und knirscht, aber es lässt sich nicht schlucken» – Besuch beim Insekten-Brunch «Herr Kawaguchi, warum vakuumieren Sie Pärchen in Ihrer Küche?» Disneys Sexbotschaften oder Killer-Aliens – das sind die irrsten Verschwörungstheorien Bibliothek watson: Das sind die Lieblingsbücher der Redaktion Hört auf, mir beim ersten Date diese leidigen Fragen zu stellen! Wer diese Regeln beachtet, kann fast alle Speisen problemlos wieder aufwärmen Warum du keine Angst vor dem Tod haben musst In Europa unterwegs? Ich hätte da ein paar Restaurant-Tipps. 15 an der Zahl. Beef don't kill my vibe! So schmeckt der Burger beim fleischlosen Metzger 11 wundervolle Animationsfilme, die du unbedingt (wieder mal) sehen musst Sag mir, wie du deinen Tag verbringst und ich sag dir, wer du bist! Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo