In «Hot Girls Wanted: Turned On» erforscht Schauspielerin und Drehbuchautorin Rashida Jones die Unterdrückung von Frauen in der Pornoindustrie. Die Branche wirft ihr vor, sich damit selbst zur Unterdrückerin zu machen.

Orgasmen auf Knopfdruck und Liebe per Swipe nach rechts – Technologische Entwicklungen beeinflussen unser Leben. Sie dringen vor bis in die intimsten Sphären unseres Daseins: in die Liebe und die Sexualität. Die Überlappung von Realität und Virtualität ist denn auch die Ausgangslage der neuen Netflix-Dokureihe «Hot Girls Wanted: Turned On».

Teenie-Porno-Szene als Vorgängerfilm

Die Auseinandersetzung begann vor rund zwei Jahren. Der Dokumentarfilm «Hot Girls Wanted» produziert von Rashida Jones und gedreht von Jill Bauer und Ronna Gradus, portätierte junge Highschool-Abgängerinnen, die ihre ersten Schritte in der Sexindustrie wagten.

In der Aussicht auf viel Geld sahen die jungen Frauen eine Befreiung. Es holte sie raus aus ihren kleinen Dörfern im amerikanischen Hinterland, wo sie sich durch Einöde und konservative Haltungen eingesperrt fühlten.

Ihr Ausbruch führte sie aber in eine andere Form der Unterdrückung. In eine Industrie, in der ihre Körper Verbrauchsware sind und in der ein Nein aus ihrem Mund nicht ernstgenommen wird.

«Wir ficken den ganzen Tag und machen krass viel Kohle. Jetzt sind wir frei. Die Welt liegt uns zu Füssen. Wir können tun, was wir wollen.» aus der Dokumentation «hot girls wanted» (2015)

Neues Spin-off untersucht die Möglichkeit feministischer Pornos

Jetzt, zwei Jahre später, erhält der damals sehr erfolgreiche Dokfilm ein Spin-off in Form einer sechs Episoden langen Serie namens «Turned on». Darin wird unter anderem dargelegt, wie Weiblichkeit beziehungsweise weibliche Sichtweisen in der Sexindustrie gehandhabt werden, wer sich der Männerdomäne ergibt und wie man auf feministische Weise rebellieren kann.

Für Jones sei aufmerksam machen auf diese Thematik schon lange ein grosses Anliegen. «Mich interessiert weibliche Sexualität verglichen mit der Sexualisierung von Frauen», sagt die 41-jährige Rashida Jones der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Ihre Ausgangslage erklärt sie weiter: «Die einzige Möglichkeit, um heutzutage sexy zu sein, ist zu signalisieren, dass man Sex mit jemandem will. Und zwar in einer ganz bestimmten Art und Weise, die von Pornografie vorgegeben wird. Daran müssen wir arbeiten.»

Die Serie wendet sich nicht per se gegen Pornografie oder neue technische Entwicklungen wie Live-Chats oder Dating- und Sex-Plattformen. Kritisiert wird hauptsächlich der Fakt, dass die Inhalte von Mainstream-Pornos frei und in keinster Weise kontextualisiert im Internet herumschwirren. Die schwedische Porno-Ressigeurin Erika Lust, die während der ersten Episode porträtiert wird, kommentiert das so:

«Jedes Kind, das in irgendeiner Form Zugriff auf ein Tablet oder einen Computer hat, ist nur einen Klick davon entfernt, mit harter und frauenerniedrigender Pornografie in Berührung zu kommen.»

An dieser Stelle zitiert die Serie drei amerikanische Studien, die behaupten,

dass rund 40 Prozent der sexuell aktiven 14- bis 18-Jährigen von sagen, sie hätten durch Pornos mehr über Sex gelernt als in der Schule.

der von sagen, sie hätten dass rund ein Drittel der Frauen , die bereits Pornos konsumiert haben, nur sehr umständlich an Inhalte gelangt, die ihnen gefallen.

, die bereits Pornos konsumiert haben, und dass laut einer Analyse des amerikanischen Institute of National Health neun von zehn Szenen, die in den 50 beliebtesten Pornovideos im Netz vorkommen, körperliche Gewalt wie Auspeitschung oder Fesselung gezeigt wird.

Erika Lust hat sich deshalb entschieden, Pornos aus einer weiblichen Perspektive zu drehen.

«Die typische Struktur von Pornos stellt den Mann und seine Begierde ins Zentrum. Aber das ist so surreal. Bei Sex geht es doch um die Bedürfnisse aller Beteiligten!»

Über Pornos reden

Jones, die Macherin der Serie, kommentiert jene Studien im Interview mit dem Online-Portal Variety ebenfalls mit einem aktivistischen Mut:

«Wenn alle Sex sehen und niemand darüber sprechen kann, darf oder will, dann müssen wir es erst recht tun. Und zwar am selben Ort, wo das Problem waltet: im Internet.»

Lob von der Szene, Rüge von der Branche

Das Projekt wird von feministischen Gruppierungen wohlwollend aufgenommen; sie loben, dass es einen wichtigen Diskurs am Leben halte. Die Pornoindustrie hingegen sieht in der Serie einen Dolchstoss und übt deshalb harsche Kritik.

Angefangen bei einem Twitter-Streit, steigerten sich Vertreter der Branche und die Filmemacher in ein mediales Furioso.



Ausgelöst wurde der Wortwechsel von der Darstellerin Gia Paige, die in der vierten Episode auftritt und deren richtiger Name angeblich gegen ihren Willen veröffentlicht wurde. Ihren Vorwürfen schlossen sich mehrere Frauen und Männer an, die vereinzelt in den Episoden von «Turned on» auftraten und sich ebenfalls darüber beklagten, dass die Film-Crew die Darsteller nicht zureichend über ihr Vorhaben informiert hätten.



.@hotgirlswanted BECAUSE I DO. THANKS FOR KEEPING YOUR WORD. SNAKES. — Baeelzebub (@GiaPaige) 23. April 2017

Was sehr dramatisch tönt, spielte der Free Speech Coalition (FSC), einem Verband, der sich für die Liberalisierung der US-Pornoindustrie einsetzt, als Kritikpunkt in die Hände. In einem offenen Brief an Netflix und an die Produzenten der Serie schreibt die Organisation:

«Es ist sehr ironisch – und verstörend –, dass sich Filmemacher, die sich eigentlich wohlwollend für Arbeitende in der Pornobranche einsetzen wollen, meinen, diese Leute müssten von ihnen ‹gerettet› werden. Wir müssen nicht gerettet oder gar zensiert werden! Die Gesellschaft muss liberalisiert werden. Das fängt an bei besserem Aufklärungsunterricht in den Schulen. [...] Wären ihre Intentionen aufrichtig, hätten sie die Darstellenden ausreichend informiert. Es scheint, als würden sie vor allem zu Gunsten ihres eigenen Erfolgs agieren. Wer sind hier nun die Ausbeuter? [...] Wir fordern von Netflix, dass die Serie sofort aus dem Umlauf gezogen wird, bevor noch mehr Schaden angerichtet wird.»

In einem Exklusiv-Interview mit dem amerikanischen Online-Magazin «Variety» behaupten die Macher, Jill Bauer und Ronna Gradus, dass stets nach einer für Dokfilme standardisierten Vorgehensweise agiert worden sei. Alle in der Serie gezeigten Personen hätten laut Bauer schriftlich ihr Einverständnis gegeben.

Rona Gradus analysiert:

«Das Problem der Pornoszene ist, dass viele der Involvierten derart desensibilisiert sind, dass sie, wenn sie mit einer kritische Auseinandersetzung über ihre Arbeit konfrontiert werden, eine Abwehrhaltung einnehmen. Da schon so oft unfair über Pronodarstellerinnen berichtet wurde, stellte sich eine Art kollektive Antihaltung gegen jegliche Berichterstattung über diese Thematik ein.»

Neben der FSC äusserte sich auch der Gratisporno-Riese xHamster kritisch gegenüber dem neuen Serienformat. In einem Blog-Eintrag schreibt das Management, dass es sowohl Netflix als auch der Produzentin Rashida Jones rote Regenschirme (Symbol für die Rechte von Sexarbeiterinnen) und das Buch «Playing The Whore: The Work of Sex Work» zusenden werde.

Des weiteren verlangt xHamster von Jones die gesamten Einnahmen des Films an eine Stiftung für Prostituierte zu spenden – falls sie wirklich etwas erreichen wolle.

Scheinheilige Kritik

Die Kritikpunkte der beiden Institutionen wirken sehr scheinheilig. Die FSC, die sich hier für das Wohl der Branchenarbeiterinnen und -arbeiter einsetzt, kämpft handkehrum seit Jahren gegen das Gesetzt einer Kondompflicht zur Risikosenkung von Geschlechtskrankheiten. Und xHamster als einer der grössten Gratisporno-Anbieter verhindert das Etablieren fairer Branchenlöhne.

Besonders geschmacklos ist aber, dass auf der xHamster-Webseite ein «Hot Girls Wanted»-Tag existiert, auf dem Pornoclips der verschieden Frauen, die im Dokfilm aus 2015 zu sehen waren, gesammelt sind.

